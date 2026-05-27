Resultados Lotería Nacional del Sorteo Mayor 4013 del martes 26 de mayo: premio mayor y reintegros

Consulta los números ganadores del Sorteo Mayor 4013 del martes 26 de mayo de 2026. (Lotería Nacional)

El Sorteo Mayor 4013 de la Lotería Nacional de México, uno de los juegos semanales con mayor popularidad, fue celebrado este martes en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México) en vivo desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México y entregó un premio principal de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series.

En esta ocasión, la edición del billete de la lotería del sorteo de este martes 26 de mayo de 2026, rinde homenaje a la “Torre Latinoamericana” como reconocimiento a su 70 aniversario.

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La emblemática construcción fue el primer rascacielos levantado en una zona sísmica de alto riesgo y ostentó el récord de ser el edificio más alto de América Latina hasta 1972, consolidándose como uno de los símbolos más representativos de la Ciudad de México.

Números ganadores y reintegros del Sorteo Mayor 4013 de la Lotería Nacional del martes 26 de mayo

Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Premio mayor de 21 millones de pesos: 54606

Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 06939

Premio mayor de 900 mil pesos: 51714

Premio mayor de 240 mil pesos: 39846

Premio mayor de 240 mil pesos: 29321

Premio mayor de 240 mil pesos: 38678

Premio mayor de 240 mil pesos: 01680

Premio mayor de 120 mil pesos: 41793

Premio mayor de 120 mil pesos: 25113

Premio mayor de 120 mil pesos: 53878

Premio mayor de 120 mil pesos: 30150

Premio mayor de 120 mil pesos: 45687

Reintegros: 9, 6.

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¿La estructura del Sorteo Mayor?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

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El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

Cachito: $30 MXN.

Serie (20 cachitos): $600 MXN.

Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

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¿Cómo puedes cobrar un premio de la Lotería Nacional de México?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

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Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.