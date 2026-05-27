“Te haces el muy hombre”: Victoria Kühne, ex de Cristian Castro, lanza canción que podría ser ‘tiradera’ al cantante

La empresaria y cantante se mantiene activa en la industria

Victoria Kühne alista el lanzamiento de un álbum y mostró un adelanto de su primera canción, cuya letra llevó a seguidores a vincularla con Cristian Castro, 15 días después de que el cantante negara que hubiera un noviazgo y asegurara que entre ambos sólo existía una relación de trabajo.

La empresaria regiomontana, que además encabeza Victoria Records, compartió un clip con estrofas del tema con el que presentará la producción. La canción mezcla sonidos del regional mexicano y por su letra fue leída por usuarios como una posible dedicatoria al hijo de Verónica Castro.

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Entre los comentarios al video, seguidores de Kühne celebraron el estreno y relacionaron el contenido con el intérprete.

“Amo, me urge”, “Me encantó”, “Esa va para Cristian Castro”, “Cuando escuche ‘borracho’ y ‘corriente’, dije es para Cristian Castro” y “Puro show lo de Cristian y ahora con la rola… todo fue planeado”, son algunos comentarios que se leen al respecto.

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Victoria Kühne prepara el lanzamiento de su álbum e impacta en redes con el adelanto de su primera canción dedicada a Cristian Castro (Captura de pantalla @victoriakuhne)

La letra del adelanto desató versiones sobre una dedicatoria a Cristian Castro

En el fragmento difundido por Victoria Kühne, se escucha: “Me dolió en el alma, cuando me enteré de tantas mentiras, no lo esconderé, te haces el muy hombre, te haces el valiente, pero todos saben que eres un corriente y, sigue bailando, por todos los bares, haciéndote el fuerte, ¿qué me va a importar?”.

Ese contenido apareció después de que Kühne presentó a Cristian Castro como su novio y poco después el cantante desmintió esa versión al afirmar que sólo eran colegas.

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La discográfica de Kühne está valuada en 25 millones de dólares y, pese a ese crecimiento empresarial, ella todavía no es tan conocida como intérprete. Por eso, parte de la conversación en redes se concentró tanto en el posible destinatario de la canción como en su nueva faceta musical.

La letra del nuevo tema de Victoria Kühne genera especulaciones sobre una dedicatoria directa al cantante mexicano Cristian Castro (Victoria Künhe: Instagram)

Ventaneando afirmó que la ruptura habría ocurrido tras una presunta infidelidad

En días pasados, el programa Ventaneando aseguró que Victoria Kühne decidió terminar su relación con Cristian Castro después de enterarse de una presunta infidelidad. Durante una estancia en Nueva York, el cantante habría tenido un encuentro con una fan argentina identificada como Celeste Rifai, mientras Kühne compartía públicamente el romance en México.

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La misma versión sostiene que la separación ocurrió después de que la productora hiciera público el noviazgo en abril con imágenes de ambos durante un viaje en Nueva York.

Semanas más tarde, Castro negó el vínculo sentimental e insistió en que sólo había una relación profesional ligada al estudio de grabación de la empresaria.

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Seguidores en redes sociales interpretan las frases de la canción de Victoria Kühne como una referencia a la ruptura con Cristian Castro (Victoria Künhe: Instagram)

La periodista Rosario Murrieta dijo en Ventaneando: “Se enteró de que mientras ella estaba confirmando aquí el romance Cristian estaba en Nueva York con ella”. Esa fue la versión expuesta en el programa sobre el motivo de la ruptura.

Verónica Castro también reaccionó a la controversia y sostuvo que la relación sí existió. En el mismo programa, la actriz dijo: “Yo creo que sí eran novios y este se echó para atrás. Yo creo que reaccionó, es tonto pero no tanto, sí es tonto (…) Yo lo regaño, alguien tiene que decirle las cosas de frente”.

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Victoria Kühne, CEO de Victoria Records valorada en 25 millones de dólares, incursiona como intérprete en la música regional mexicana

La actriz además expresó molestia por el distanciamiento con su hijo. “No sé absolutamente nada, cuando vea la prensa me entero, pero yo no sé, no me comenta nada, ni idea tiene de lo que hace”, y añadió que no hubo contacto en el Día de las Madres: “No hay comunicación, no me buscó en el Día de las Madres ni para felicitarme”.