México

FGR va por Maru Campos, la citan a comparecer por caso CIA en Chihuahua

La gobernadora del PAN lamentó que las autoridades aún no citen a Rubén Rocha Moya

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Investigaciones oficiales confirmaron que los agentes de inteligencia de Estados Unidos no contaban con permiso de la SRE para operar en el país, violando la Ley de Seguridad Nacional. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)
Investigaciones oficiales confirmaron que los agentes de inteligencia de Estados Unidos no contaban con permiso de la SRE para operar en el país, violando la Ley de Seguridad Nacional. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, recibió la tarde de este sábado un citatorio para que el próximo 27 de mayo del 2026 rinda declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en el estado.

Desde el Palacio de Gobierno la mandataria estatal recibió el documento entregado por elementos de la Fiscalía, por lo que aseguró que ella está “dando la cara”, al tiempo que detalló que el acto “afecta” a los chihuahuenses:

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Lo único es que lamento, con todo respeto, que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”.

Pese al fuero constitucional que tiene la gobernadora de Chihuahua, el personal de la FGR indicó que se emitió el citatorio, por lo que Campos reprochó la medida:

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“Voy a tener que estar en la Fiscalía General de la República compareciendo. Aunque yo, una servidora tenga fuero constitucional”.

Durante el breve encuentro para la recepción del citatorio, María Eugenia Campos no dejó pasar la oportunidad para reprochar que hasta el momento no se haya citado a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Los Chapitos, tal como se dio a conocer el pasado 29 de abril:

“A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ¿verdad? Ante la Fiscalía General de la República. Ni a ningún otro gobernador de este país”.

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