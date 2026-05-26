México

Ariadna Montiel anuncia la solicitud de juicio político contra Maru Campos por caso CIA: “Quiere ampararse en el fuero”

Ante la presión del gobierno y Morena, el PAN ya prepara defensa de la gobernadora de Chihuahua

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Ariadna Montiel tacha de "traidora a la patria" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Ariadna Montiel tacha de "traidora a la patria" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

En conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la dirigente Ariadna Montiel dio a conocer que diputados del partido oficialista presentaron este 26 de mayo la solicitud de “juicio político” en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el ya conocido caso CIA.

Al ser cuestionada por la prensa sobre el avance de las acciones prometidas durante la marcha del sábado 16 en el estado fronterizo, Montiel aclaró que ya han emprendido al menos el primer paso:

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El juicio político se ha presentado y ya esperaremos que la Cámara de Diputados le dé procedimiento, como ya conocemos. Respecto a las firmas, se empezaron a recolectar el fin de semana y están apenas empezamos. Entonces, vamos a seguir con ello”.

Información en desarrollo...

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