México

Clínica del viajero de la UNAM emite recomendaciones de salud para viajeros internacionales que visiten México durante el mundial 2026

La llegada de miles de fanáticos supone desafíos únicos para quienes asisten a la copa, desde el aumento de enfermedades hasta riesgos poco conocidos que pueden evitarse con información actualizada

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Ilustración de un hombre mirando un estadio con banderas de México, Italia y Colombia. Un escudo verde con virus anaranjados está en primer plano a la derecha.
La presencia internacional en el mundial trae consigo retos para el bienestar de turistas, por lo que conocer medidas clave podría marcar la diferencia durante la experiencia futbolera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundial 2026, del cual México será sede junto con Canadá y Estados Unidos, sin duda es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.

Y aunque sin duda muchos se encuentran concentrados en disfrutar y vivir al máximo este gran evento especialistas alertan que son pocos los viajeros que suelen tomar precauciones con respecto a temas de salud.

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Es por ello que la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha emitido una serie de recomendaciones para extranjeros que visiten el país.

Y es que los eventos masivos internacionales, como la Copa Mundial FIFA 2026, generan condiciones propicias para la propagación de enfermedades infecciosas por diferentes causas tales como la alta movilidad internacional, el hacinamiento, la convivencia prolongada, las variaciones climáticas, la contaminación ambiental y la exposición a contextos sanitarios desconocidos.

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Es por ello que se recomienda a los extranjeros que estén próximos a visitar el país, a tomar en cuenta los principales factores de riesgo para salud a los que pueden enfrentarse al visitar México.

Primer plano de una enfermera con guantes azules inyectando una vacuna en el brazo de un hombre, con un póster del Mundial FIFA 2026 en el fondo.
La Clínica del Viajero de la UNAM emite recomendaciones sanitarias para extranjeros ante la Copa Mundial FIFA 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales riesgos de salud para extranjeros

De acuerdo con el Documento Técnico de Recomendaciones Sanitarias para Viajeros Internacionales FIFA 2026, realizado por la Clínica del Viajero de la UNAM, entre los principales riesgos identificados para los viajeros internacionales que lleguen a México durante la Copa Mundial se encuentran los siguientes:

-Riesgo de contagio por sarampión

-Riesgo de contagio por enfermedades respiratorias como la influenza y el covid

-Riesgo por golpe de calor por exposición a calor extremo y mala calidad del aire

-Riesgo de adquirir infecciones gastrointestinales (diarrea del viajero)

-Riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos en zonas tropicales y subtropicales, tales como el dengue o la Chikunguña.

-Potencial incremento de infecciones de transmisión sexual asociado a eventos masivos, tales como sífilis, VIH y gonorrea.

Por su parte, en el contexto de enfermedades emergentes como el Hantavirus y el ébola, el documento señala que el riesgo de contagio es bajo por lo que se considera que la atención debe concentrarse en otro tipo de enfermedades locales.

Por su parte, también se emite a los viajeros las siguientes recomendaciones:

-Visitar alguna clínico del viajero en tu ciudad para conocer las vacunas que puedes necesitar antes de visitar México

-Contratar un seguro de gastos médicos mayores para viajeros

-Traer todos los medicamentos necesarios en caso de tener alguna enfermedad crónica y las recetas correspondientes

-Registrar su visita en la embajada o algún sitio especializado de su país para tener constancia de tu visita en caso de alguna situación fuera de lo común.

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