Caso CIA: Andrea Chávez celebra que FGR cite a Maru Campos como testigo en la investigación

La Senadora con licencia celebró la decisión de la Fiscalía Federal mediante sus canales oficiales. (Imagen ilustrativa creada con Gemini IA)

Luego de que se hiciera público que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a comparecer como testigo en la investigación por el operativo donde murieron dos presuntos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos, la senadora de Morena con licencia Andrea Chávez celebró la notificación en redes sociales.

La mandataria panista recibió el citatorio este sábado 23 de mayo en el Palacio de Gobierno y confirmó que se presentará el miércoles 27 de mayo ante la FGR en Ciudad Juárez.

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El documento, firmado por el licenciado Julio César Jaimes Carmona, agente del Ministerio Público de la Federación, convoca a Campos Galván en calidad de testigo —no de imputada— dentro de la carpeta de investigación FED/FEILC/FEILC-CHIH/0000051/2026.

La cita es a las 10:00 horas en las oficinas de la Fiscalía Federal ubicadas en Av. Abraham Lincoln 820, fraccionamiento La Playa, Ciudad Juárez.

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Andrea Chávez: “La verdad y la justicia tardan pero llegan”

Chávez publicó en sus redes sociales que el citatorio era una “gran noticia para Chihuahua” y afirmó que la gobernadora no podría eludir las explicaciones que, a su juicio, evitó ante el Congreso local, el Senado de la República y ante periodistas.

“La verdad y la justicia tardan pero llegan”, escribió la senadora con licencia, quien se perfila como candidata a la gubernatura de Chihuahua por Morena en 2027.

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Publicación de Andrea Chávez en la red social X. Crédito: X - @AndreaChavezTre

Desde que estalló el caso, el 19 de abril, Chávez ha acusado que el gobierno de Campos “posibilitó la operación ilegal de agentes de inteligencia extranjeros en suelo mexicano” sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni al gobierno federal, según declaraciones difundidas por Infobae México.

Cuando el Senado citó a la gobernadora a comparecer, Campos se negó a asistir argumentando que su presencia podría “comprometer las investigaciones en curso”.

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