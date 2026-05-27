Carlos Slim revela la promesa que AMLO no le cumplió en su sexenio

Slim recuerda promesa incumplida de AMLO. (Cuartoscuro/REUTERS)

Carlos Slim exhibió ante medios de comunicación una de las promesas incumplidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha perseguido por más de veinte años, sin que ningún gobierno le otorgue el permiso:

“Hasta ahora, después de veinticinco años, no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga... No ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún gobierno, incluyendo el de López Obrador, quien nos había dicho que sí... Telmex compite sin televisión de paga”.

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La conferencia del magnate se centro en temas de Fracking, Pemex, la contención de la inflación en el gobierno de Claudia Sheinbaum, la calificación crediticia de Moody´s, así como la inversión de sus empresas en México y la dependencia con Estados Unidos.

Claves por las que el IFT no le autorizó a Slim la TV de paga

En 2022, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) -extinto en la actualidad- votó en contra del proyecto de América Móvil para que su marca Claro TV entrara al mercado de televisión de paga en México. Tres de los cinco comisionados del Pleno rechazaron la solicitud. Las razones fueron técnicas, regulatorias y de competencia.

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Estos son los puntos clave detrás de la decisión:

“Notables contradicciones y deficiencias”. Así calificaron los comisionados del IFT el proyecto presentado por América Móvil. Además, el expediente incluía dictámenes con más de un año de antigüedad, lo que restó solidez a la solicitud.

La sombra de Telmex. El IFT analizó si la concesión representaba una explotación indirecta del negocio, ya que Telmex -también propiedad de Slim- tiene prohibida la entrada al segmento de TV de paga por su condición de “agente preponderante” en telecomunicaciones, como telefonía e internet.

Un mercado dominado por Televisa. Sky e Izzi, marcas del consorcio de Emilio Azcárraga, concentraban el 63.9% de los más de 20.5 millones de usuarios de televisión de paga en México. La entrada de Claro TV generó tensión entre los participantes del negocio.

Voces en contra desde el sector. Ernesto Piedras, director de la consultora The CIU, calificó el rechazo como “una magnífica noticia para el sector de las telecomunicaciones en su conjunto, los operadores competidores y los consumidores”. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) también celebró el voto y pidió al regulador mantener la prohibición.

Una espera de una década. América Móvil lleva más de diez años intentando obtener la concesión. En 2021 presentó una solicitud formal ante el IFT, sin éxito.