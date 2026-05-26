Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Paquetes con cocaína localizados ocultos dentro de un tráiler con chatarra. Foto: SSPC

Más de media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas fueron asegurados tras el cateo en un domicilio que funcionaba bajo la fachada de pensión de vehículos de carga en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Derivado del seguimiento a líneas de investigación e inteligencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Marina (Semar), llevaron a cabo la inspección en un inmueble tras obtener una orden de cateo.

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En el inmueble fue ubicado un tractocamión cargado con chatarra, pero al ser descargado por los elementos de seguridad se localizó un tambo metálico sellado que tenía ocultos los siguientes objetos:

147 armas de fuego cortas

Arsenal localizado dentro del tractocamión. Foto: SSPC

4 armas de fuego largas

363 cargadores

18 granadas

Además, en el sitio fueron localizados paquetes con cocaína, los cuales dieron un peso final de 687 kilos, es decir, poco más de media tonelada de droga. En el predio también aseguraron dos tractocamiones, 3 cajas de carga cerradas y 9 contenedores.

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Las autoridades informaron que los objetos decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso. En tanto, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Infobae México pudo conocer que las autoridades vinculan este predio con el Cártel de Sinaloa.

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Foto: SSPC

Operativo en Chiapas culmina con el aseguramiento de drogas y combustible a Los Mayos: afectación fue de más de 15 mdp

Autoridades federales y estatales realizaron un operativo en el estado de Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta cocaína, combustible y equipo satelital vinculados con Los Mayos, generando una afectación económica superior a 15 millones de pesos para esta facción del Cártel de Sinaloa.

La acción se llevó a cabo el pasado 22 de mayo. Las investigaciones permitieron identificar una red logística del grupo criminal en la zona con el decomiso de más de 200 bidones de 50 litros y balizas destinadas al tráfico marítimo de drogas en la costa chiapaneca.

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En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Estatal, la Fiscalía General de Chiapas y la SSPC. Las autoridades intervinieron inmuebles y un embarcadero en los poblados de Chocohuital, Playa Grande y Paredón.

Los cateos exhibieron una red de abastecimiento para embarcaciones

Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar

El primer cateo ocurrió en un inmueble cercano al poblado de Chocohuital, donde personal naval aseguró alrededor de 70 bidones de combustible, un arma larga, cuatro cargadores, cinco equipos de comunicación satelital y una embarcación ribereña sin motor.

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En el embarcadero del mismo poblado, en una acción simultánea, las autoridades detuvieron a cuatro personas, aseguraron 29 equipos de radiocomunicación satelital, siete balizas, cuatro convertidores de corriente, un arma larga, tres cargadores, motores fuera de borda y más de 80 garrafas de combustible.

También fueron localizadas tres bolsas transparentes con seis dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, además de una dosis adicional de presunto narcótico.

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Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar

En otro inmueble, esta vez en Playa Grande, el operativo localizó aproximadamente 70 bidones llenos y 49 vacíos, dos balizas, cinco propelas, cajas de aceite para motores fuera de borda, cuerdas, una manguera, dos bombas de achique y un cubitanque vacío. Ese conjunto de objetos apuntó a un punto de abastecimiento y mantenimiento de embarcaciones.

Paredón concentró el aseguramiento de presunta cocaína

El cateo con mayor volumen de droga se realizó en el poblado de Paredón. En esa bodega fueron asegurados 50 paquetes con una sustancia de características similares a la cocaína.

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Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Chiapas que derivó en el aseguramiento de presunta droga y combustible. Crédito: Semar

En el mismo sitio también fueron encontrados más de 60 bidones con gasolina, 29 bidones vacíos, dos cargadores para arma larga, tres cubitanques vacíos y nueve boyas satelitales. Las autoridades identificaron ese inmueble como una bodega que la organización habría usado para coordinar el tráfico de sustancias ilícitas por mar.

La presencia de balizas y equipos satelitales en los cuatro puntos cateados evidenció un esquema articulado de operación marítima. Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que las locaciones intervenidas, los materiales decomisados y los indicios estaban relacionados con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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