Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la detención de un hombre identificado como el sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el estado Sonora.
Las acciones se llevaron a cabo derivado de trabajos de inteligencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que permitieron ubicar a Isai “N” en el municipio de Nogales.
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Su arresto fue ejecutado por militares en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional (GN) e instituciones del Gabinete de Seguridad.
*Información en desarrollo...
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