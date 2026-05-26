México

Alejandro Marcovich permanece en coma tras derrame cerebral mientras su familia alerta sobre colectas fraudulentas

Los hijos del exintegrante de Caifanes informaron que han recibido evidencias relacionadas con eventos y campañas que supuestamente buscan ayudar al músico

Guardar
Google icon
Alejandro Marcovich, de cabello canoso y camisa estampada, posa junto a un hombre joven con barba y una mujer joven de cabello oscuro y labios rojos
El reconocido músico Alejandro Marcovich posa junto a sus dos hijos en un entrañable retrato familiar con un fondo geométrico. (Alejandro Marcovich: Facebook)

El estado de salud de Alejandro Marcovich continúa siendo delicado. El músico permanece en coma con pronóstico reservado después de sufrir un accidente cerebrovascular, situación que provocó una ola de mensajes de apoyo entre seguidores y figuras del rock mexicano.

En medio de la preocupación por su recuperación, la familia del exintegrante de Caifanes lanzó una advertencia pública sobre presuntas colectas y solicitudes de dinero realizadas sin autorización oficial.

PUBLICIDAD

Familia advierte sobre colectas fraudulentas

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los familiares denunciaron que algunas personas estarían utilizando el nombre y la condición médica del guitarrista para recaudar fondos que, aseguran, no llegan al entorno cercano del artista ni son utilizados para cubrir gastos hospitalarios.

“Pedimos actuar con precaución y verificar cualquier actividad, evento o cuenta bancaria antes de realizar donaciones”, expresó la familia en el mensaje.
Guitarrista, cantante, compositor, arreglista y productor mexicano, de origen argentino.
Alejandro Marcovich permanece en coma con pronóstico reservado después de sufrir un accidente cerebrovascular - @alejandro_marcovich

De acuerdo con el comunicado, han recibido información y evidencias relacionadas con eventos y campañas que supuestamente buscan ayudar al músico, pero cuyos recursos terminarían en manos ajenas. Por ello, aclararon que cualquier iniciativa oficial será anunciada únicamente mediante canales autorizados por la propia familia.

PUBLICIDAD

La alerta apareció pocos días después de que se conociera públicamente el estado de salud del guitarrista, reconocido por su trabajo en discos emblemáticos del rock en español durante las décadas de los noventa y los dos mil.

Su hija, Béla Marcovich, compartió recientemente un emotivo mensaje acompañado de fotografías familiares para agradecer las muestras de cariño hacia su padre. En la publicación destacó el vínculo que el músico mantiene con sus seguidores y expresó su deseo de que las muestras de apoyo ayuden en este momento crítico.

Aunque la familia no ha dado mayores detalles médicos, se confirmó que Marcovich permanece hospitalizado bajo cuidados intensivos y en estado de coma inducido.

Fotografía vintage de un hombre adulto con cabello rizado sonriendo junto a una niña y un niño. La niña usa una blusa a cuadros rojos y el niño sostiene una taza amarilla
Bela Marcovich, hija del músico Alejandro Marcovich, compartió esta tierna imagen familiar para agradecer el apoyo y cariño recibido por su padre tras su reciente derrame cerebral. (Bela Marcovich: Instagram)

¿Por qué se induce al coma a pacientes con derrame cerebral?

El coma inducido, también llamado coma farmacológico, es una medida médica utilizada en pacientes con derrame cerebral severo para proteger el cerebro mientras recibe tratamiento.

Este procedimiento busca disminuir la actividad cerebral y reducir el consumo de oxígeno y glucosa, factores clave para evitar daños mayores tras una hemorragia o interrupción del flujo sanguíneo.

Otro de los objetivos principales es controlar la presión intracraneal. Después de un accidente cerebrovascular, el cerebro puede inflamarse y generar una presión peligrosa dentro del cráneo. La sedación profunda ayuda a disminuir esa inflamación y facilita la estabilización del paciente.

Además, el coma inducido permite que el paciente tolere mejor el soporte vital, como la ventilación mecánica, y ayuda a controlar posibles convulsiones derivadas del daño neurológico.

Temas Relacionados

Alejandro MarcovichCaifanesRock mexicanomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 3 del STC presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 3 del STC presenta retrasos

Detienen a trabajador de colegio católico tras agresión sexual contra una mujer en Oaxaca: vecinos lo retienen y lo entregan a la policía

El hecho ocurrió en la colonia Libertad, donde la víctima caminaba con su hijo menor de edad cuando fue atacada

Detienen a trabajador de colegio católico tras agresión sexual contra una mujer en Oaxaca: vecinos lo retienen y lo entregan a la policía

98% de delitos contra mujeres en el país fueron feminicidios en lo que va de 2026

Otros principales delitos son: rapto, corrupción de menores, trata de personas, lesiones dolosas, lesiones culposas, secuestro, hominicidios culposos, homicidios dolosos

98% de delitos contra mujeres en el país fueron feminicidios en lo que va de 2026

PSG vs Arsenal, EN VIVO: a qué hora y dónde ver la Final de la Champions League 2026 en México

El equipo parisino intentará defender el título conquistado la temporada pasada, mientras que el Arsenal disputará una nueva oportunidad de levantar por primera vez la Champions

PSG vs Arsenal, EN VIVO: a qué hora y dónde ver la Final de la Champions League 2026 en México

México pide a viajeros retrasar sus vuelos desde países con brote de ébola: para quiénes aplica y qué se considera un caso sospechoso

El secretario de Salud explicó cuáles son los síntomas del virus y las medidas del gobierno para evitar contagios en México

México pide a viajeros retrasar sus vuelos desde países con brote de ébola: para quiénes aplica y qué se considera un caso sospechoso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tecámac a presunto asesino de una policía municipal del Edomex

Detienen en Tecámac a presunto asesino de una policía municipal del Edomex

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición a Estados Unidos

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

Arrestan en Chihuahua a “El Maro”, objetivo prioritario e integrante de la célula de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

¿Cómo trataba Florinda Meza a Chespirito? Juan Antonio Edwards da su versión tras convivir por años con la pareja

Mía Rubín elogia a Ángela Aguilar pero reafirma “no tener en mente” colaborar con ella

¡Fobia desata locura en CDMX! Agotan boletos y abren nueva fecha en el Palacio de los Deportes

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

DEPORTES

Panamá anuncia su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026

Panamá anuncia su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026

Obed Vargas obtiene pasaporte español: ¿por qué es importante para su futuro en LaLiga?

Marcelo Flores es convocado a la prelista de la Selección de Canadá, busca un lugar en el Mundial 2026

Santiago Gimenez fija la meta de México en el Mundial 2026: “No es suficiente el quinto partido”

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Conference League desde México