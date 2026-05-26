Alejandro Marcovich permanece en coma tras derrame cerebral mientras su familia alerta sobre colectas fraudulentas

El reconocido músico Alejandro Marcovich posa junto a sus dos hijos en un entrañable retrato familiar con un fondo geométrico. (Alejandro Marcovich: Facebook)

El estado de salud de Alejandro Marcovich continúa siendo delicado. El músico permanece en coma con pronóstico reservado después de sufrir un accidente cerebrovascular, situación que provocó una ola de mensajes de apoyo entre seguidores y figuras del rock mexicano.

En medio de la preocupación por su recuperación, la familia del exintegrante de Caifanes lanzó una advertencia pública sobre presuntas colectas y solicitudes de dinero realizadas sin autorización oficial.

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Familia advierte sobre colectas fraudulentas

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los familiares denunciaron que algunas personas estarían utilizando el nombre y la condición médica del guitarrista para recaudar fondos que, aseguran, no llegan al entorno cercano del artista ni son utilizados para cubrir gastos hospitalarios.

“Pedimos actuar con precaución y verificar cualquier actividad, evento o cuenta bancaria antes de realizar donaciones”, expresó la familia en el mensaje.

Alejandro Marcovich permanece en coma con pronóstico reservado después de sufrir un accidente cerebrovascular - @alejandro_marcovich

De acuerdo con el comunicado, han recibido información y evidencias relacionadas con eventos y campañas que supuestamente buscan ayudar al músico, pero cuyos recursos terminarían en manos ajenas. Por ello, aclararon que cualquier iniciativa oficial será anunciada únicamente mediante canales autorizados por la propia familia.

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La alerta apareció pocos días después de que se conociera públicamente el estado de salud del guitarrista, reconocido por su trabajo en discos emblemáticos del rock en español durante las décadas de los noventa y los dos mil.

Su hija, Béla Marcovich, compartió recientemente un emotivo mensaje acompañado de fotografías familiares para agradecer las muestras de cariño hacia su padre. En la publicación destacó el vínculo que el músico mantiene con sus seguidores y expresó su deseo de que las muestras de apoyo ayuden en este momento crítico.

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Aunque la familia no ha dado mayores detalles médicos, se confirmó que Marcovich permanece hospitalizado bajo cuidados intensivos y en estado de coma inducido.

Bela Marcovich, hija del músico Alejandro Marcovich, compartió esta tierna imagen familiar para agradecer el apoyo y cariño recibido por su padre tras su reciente derrame cerebral. (Bela Marcovich: Instagram)

¿Por qué se induce al coma a pacientes con derrame cerebral?

El coma inducido, también llamado coma farmacológico, es una medida médica utilizada en pacientes con derrame cerebral severo para proteger el cerebro mientras recibe tratamiento.

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Este procedimiento busca disminuir la actividad cerebral y reducir el consumo de oxígeno y glucosa, factores clave para evitar daños mayores tras una hemorragia o interrupción del flujo sanguíneo.

Otro de los objetivos principales es controlar la presión intracraneal. Después de un accidente cerebrovascular, el cerebro puede inflamarse y generar una presión peligrosa dentro del cráneo. La sedación profunda ayuda a disminuir esa inflamación y facilita la estabilización del paciente.

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Además, el coma inducido permite que el paciente tolere mejor el soporte vital, como la ventilación mecánica, y ayuda a controlar posibles convulsiones derivadas del daño neurológico.