México

Gobierno justifica bloqueo a la CNTE en el Zócalo por instalación de pantallas de Fan Fest

SEGOB y SEP invitan a la CNTE a mesa de diálogo este 26 de mayo, un día después de que policías bloquearon su acceso al Zócalo capitalino

Guardar
Google icon
La organización decidió permanecer en la calle 5 de Mayo después de que el contingente fuera frenado, hecho que derivó en una cita formal con funcionarios federales para atender exigencias en materia laboral y de pensiones
La organización decidió permanecer en la calle 5 de Mayo después de que el contingente fuera frenado, hecho que derivó en una cita formal con funcionarios federales para atender exigencias en materia laboral y de pensiones

Un día después de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) bloquearon con polvo de extintor el paso de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hacia el Zócalo capitalino, el Gobierno federal convocó a una mesa de diálogo para este martes 26 de mayo a las 12:00 horas en la Secretaría de Gobernación.

Así lo informaron la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el Comunicado No. 066, publicado este martes.

PUBLICIDAD

La justificación oficial: pantallas, grúas y protección civil

Según el comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México realizó una inspección en la plancha del Zócalo junto con representantes de la Sección 22 de la CNTE, para que los maestros pudieran verificar las maniobras de instalación de pantallas y estructuras metálicas con grandes grúas.

Por recomendación de protección civil, se les informó que concentrar grandes grupos de personas en ese sitio “representaba una situación de riesgo”, por lo que se les ofrecieron alternativas de ubicación.

PUBLICIDAD

Lo que el comunicado no menciona explícitamente: esas pantallas y estructuras corresponden al Fan Fest de la Copa Mundial FIFA 2026, evento organizado por las propias autoridades capitalinas para recibir a aficionados durante el torneo.

Imagen 76ROI2TWNJC5DDM3E3LWYFXMPU

Lo que vivieron los maestros el lunes

El contraste con la versión oficial es notable. El lunes 25 de mayo, el contingente de la CNTE que marchó desde el Ángel de la Independencia fue detenido en la calle 5 de Mayo por:

  • Cientos de policías de la SSC con escudos y cascos
  • Una grúa de Tránsito bloqueando el paso
  • Polvo de extintor azul disparado sobre los manifestantes, que provocó picazón en ojos y garganta
  • Empujones entre uniformados y docentes; desde el lado de los maestros volaron piedras y palos

Ante la imposibilidad de avanzar, la CNTE desistió de llegar al Zócalo y estableció su plantón en la calle 5 de Mayo, desde el Eje Central Lázaro Cárdenas. En su mitin, los docentes calificaron los hechos como un acto de represión y acusaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de “represoras”.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 15MAYO2026.- Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en la capital de Oaxaca este Día del Maestro para exigir solución a demandas rezagadas, entre ellas la abrogación total de la reforma educativa Peña - AMLO y la Ley del ISSSTE de 2017. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 15MAYO2026.- Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en la capital de Oaxaca este Día del Maestro para exigir solución a demandas rezagadas, entre ellas la abrogación total de la reforma educativa Peña - AMLO y la Ley del ISSSTE de 2017. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM

¿Quiénes se sientan a negociar este martes?

Para la mesa de diálogo de este 26 de mayo, el gobierno federal confirmó la participación de:

  • Rosa Icela Rodríguez, titular de SEGOB
  • Mario Delgado, secretario de Educación Pública
  • Martí Batres, titular del ISSSTE
  • Representantes de la CNTE

El comunicado señala que desde el fin de semana ya existían conversaciones con la Sección 22 para garantizar condiciones de seguridad durante las manifestaciones.

Las demandas que llevaron a los maestros a la CDMX

La movilización responde a exigencias históricas del magisterio disidente, entre ellas:

  • La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que modificó el régimen de pensiones de trabajadores del Estado
  • Mejoras salariales y a las condiciones laborales

Durante el mitin del lunes, los maestros lanzaron además una advertencia que rápidamente se viralizó: “Si no hay solución, no rodará el balón”, en referencia a posibles protestas durante la Copa Mundial FIFA 2026.

El gobierno federal cerró su comunicado con un llamado a “privilegiar la no confrontación y el diálogo”. La CNTE, por ahora, mantiene su plantón en el Centro Histórico mientras espera resultados concretos.

Temas Relacionados

cnteSEGOBSEPMarchaCDMXZócaloPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 7 del MB sin servicio en varias estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 7 del MB sin servicio en varias estaciones

Siete estados concentran el 53% de violaciones en el país

El Estado de México ocupa el primer lugar con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional, según el Secretariado Ejecutivo. Le siguen la Ciudad de México con 745 casos y 11.4%; Nuevo León 449 y 6.9%

Siete estados concentran el 53% de violaciones en el país

Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Los objetos se encontraban ocultos dentro de un tráiler que cargaba chatarra

Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Gobierno de la CDMX y Oxxo firman acuerdo para convertir sus tiendas en refugios para mujeres en riesgo

La cadena de tiendas de conveniencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzaron un programa que ofrece resguardo y canalización inmediata a mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo

Gobierno de la CDMX y Oxxo firman acuerdo para convertir sus tiendas en refugios para mujeres en riesgo

Profeco deberá informar sobre ‘mafia’ de revendedores de boletos para eventos masivos en México

La pregunta surgió en conferencia matutina a raíz de la reventa de boletos para la final entre Pumas y Cruz Azul el pasado domingo 24 de mayo

Profeco deberá informar sobre ‘mafia’ de revendedores de boletos para eventos masivos en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Detienen en Tecámac a presunto asesino de una policía municipal del Edomex

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición a Estados Unidos

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón confirma que está enamorada de su nuevo novio y quiere dejar detrás escándalos: “Ya me fastidié”

Imelda Tuñón confirma que está enamorada de su nuevo novio y quiere dejar detrás escándalos: “Ya me fastidié”

Angélica Fuentes insiste en que el ex dueño de Chivas “le quitó todo” pese a resolución fiscal

Alejandro Marcovich permanece en coma tras derrame cerebral mientras su familia alerta sobre colectas fraudulentas

La predicción que se viralizó: John Milton explica el campeonato de Cruz Azul y lanza advertencia para México en el Mundial 2026

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

DEPORTES

¿Efraín Juárez se va o permanece en Pumas? Conoce la trayectoria del entrenador mexicano dirigiendo en el extranjero

¿Efraín Juárez se va o permanece en Pumas? Conoce la trayectoria del entrenador mexicano dirigiendo en el extranjero

“¿Pumas campeón o equidad en México?“: Video viral divide a aficionados tras la final

Esta es la millonaria cantidad que se llevarán Cruz Azul y Atlas por ceder a sus seleccionados colombianos

Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda del Roland Garros 2026

La predicción que se viralizó: John Milton explica el campeonato de Cruz Azul y lanza advertencia para México en el Mundial 2026