Gobierno justifica bloqueo a la CNTE en el Zócalo por instalación de pantallas de Fan Fest

La organización decidió permanecer en la calle 5 de Mayo después de que el contingente fuera frenado, hecho que derivó en una cita formal con funcionarios federales para atender exigencias en materia laboral y de pensiones

Un día después de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) bloquearon con polvo de extintor el paso de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hacia el Zócalo capitalino, el Gobierno federal convocó a una mesa de diálogo para este martes 26 de mayo a las 12:00 horas en la Secretaría de Gobernación.

Así lo informaron la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el Comunicado No. 066, publicado este martes.

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La justificación oficial: pantallas, grúas y protección civil

Según el comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México realizó una inspección en la plancha del Zócalo junto con representantes de la Sección 22 de la CNTE, para que los maestros pudieran verificar las maniobras de instalación de pantallas y estructuras metálicas con grandes grúas.

Por recomendación de protección civil, se les informó que concentrar grandes grupos de personas en ese sitio “representaba una situación de riesgo”, por lo que se les ofrecieron alternativas de ubicación.

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Lo que el comunicado no menciona explícitamente: esas pantallas y estructuras corresponden al Fan Fest de la Copa Mundial FIFA 2026, evento organizado por las propias autoridades capitalinas para recibir a aficionados durante el torneo.

Lo que vivieron los maestros el lunes

El contraste con la versión oficial es notable. El lunes 25 de mayo, el contingente de la CNTE que marchó desde el Ángel de la Independencia fue detenido en la calle 5 de Mayo por:

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Cientos de policías de la SSC con escudos y cascos

Una grúa de Tránsito bloqueando el paso

Polvo de extintor azul disparado sobre los manifestantes, que provocó picazón en ojos y garganta

Empujones entre uniformados y docentes; desde el lado de los maestros volaron piedras y palos

Ante la imposibilidad de avanzar, la CNTE desistió de llegar al Zócalo y estableció su plantón en la calle 5 de Mayo, desde el Eje Central Lázaro Cárdenas. En su mitin, los docentes calificaron los hechos como un acto de represión y acusaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de “represoras”.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 15MAYO2026.- Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en la capital de Oaxaca este Día del Maestro para exigir solución a demandas rezagadas, entre ellas la abrogación total de la reforma educativa Peña - AMLO y la Ley del ISSSTE de 2017. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM

¿Quiénes se sientan a negociar este martes?

Para la mesa de diálogo de este 26 de mayo, el gobierno federal confirmó la participación de:

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Rosa Icela Rodríguez , titular de SEGOB

Mario Delgado , secretario de Educación Pública

Martí Batres , titular del ISSSTE

Representantes de la CNTE

El comunicado señala que desde el fin de semana ya existían conversaciones con la Sección 22 para garantizar condiciones de seguridad durante las manifestaciones.

Las demandas que llevaron a los maestros a la CDMX

La movilización responde a exigencias históricas del magisterio disidente, entre ellas:

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La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 , que modificó el régimen de pensiones de trabajadores del Estado

Mejoras salariales y a las condiciones laborales

Durante el mitin del lunes, los maestros lanzaron además una advertencia que rápidamente se viralizó: “Si no hay solución, no rodará el balón”, en referencia a posibles protestas durante la Copa Mundial FIFA 2026.

El gobierno federal cerró su comunicado con un llamado a “privilegiar la no confrontación y el diálogo”. La CNTE, por ahora, mantiene su plantón en el Centro Histórico mientras espera resultados concretos.

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