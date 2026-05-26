México

Siete estados concentran el 53% de violaciones en el país

El Estado de México ocupa el primer lugar con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional, según el Secretariado Ejecutivo. Le siguen la Ciudad de México con 745 casos y 11.4%; Nuevo León 449 y 6.9%

Guardar
Google icon
Acuarela: mujer joven sentada en el suelo con rodillas abrazadas, rodeada por un círculo de manchas oscuras, siluetas de manos y figuras masculinas difusas. Fondo blanco.
Una ilustración en acuarela representa a una mujer joven sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, rodeada por un círculo de siluetas oscuras de manos y figuras masculinas que simbolizan la violencia intrafamiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete estados concentran 53.1% de las denuncias por violación simple y equiparada en México entre enero y abril de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el dato perfila un mapa de concentración territorial en el que el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León encabezan los registros absolutos, mientras Chihuahua aparece con la tasa más alta por cada 100,000 habitantes.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional, según el Secretariado Ejecutivo. Le siguen la Ciudad de México con 745 casos y 11.4%; Nuevo León con 449 y 6.9%; Chihuahua con 389 y 6%; Guanajuato con 372 y 5.7%; Hidalgo con 306 y 4.7%; y Baja California con 297 y 4.6%.

PUBLICIDAD

Esa suma coloca a esas siete entidades con poco más de la mitad de los casos denunciados en el país durante el primer cuatrimestre del año. La concentración muestra que el volumen del delito se acumula en estados con alta población, aunque la medición por tasa cambia el orden y exhibe otra dimensión del problema.

Chihuahua encabeza la tasa de violación por cada 100,000 habitantes

Imagen NF4MIUXMB5CM7FGRDOHCKETTNU

Cuando se observa la incidencia proporcional, Chihuahua aparece en primer lugar con una tasa de 9.52 y 389 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Después están Campeche con 9.25 y 89 casos; Hidalgo con 9.18 y 306; Querétaro con 8.33 y 225; y la Ciudad de México con 8.13 y 745.

PUBLICIDAD

En la misma medición siguen Colima con 7.98 y 165 casos; Baja California Sur con 7.81 y 72; Baja California con 7.09 y 297; y Nuevo León con 6.89 y 449. La diferencia entre volumen total y tasa revela que entidades con menos población pueden registrar una incidencia más alta frente a su tamaño demográfico.

El registro nacional también ubica a la violencia de género con fuerte concentración territorial. Veracruz encabeza los casos absolutos con 841, equivalentes a 54.5% del total reportado para ese delito en el periodo, mientras Querétaro suma 523 y 33.9%, y Guerrero 152 y 9.9%.

Imagen BBWKYJNY3ZBT3PNKYKIVCQDXT4

Más abajo aparecen Baja California Sur con 12 casos y 0.8%, y Aguascalientes con cinco y 0.3%, según el Secretariado Ejecutivo. En la tasa por cada 100,000 habitantes, Querétaro ocupa el primer lugar con 19.36 y 523 casos; Veracruz se coloca después con 10.37 y 841; y Guerrero con 4.21 y 152.

Feminicidio y homicidio de mujeres muestran otro mapa de concentración

Entre enero y abril de 2026, Sinaloa concentra 13% de las víctimas de feminicidio a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Detrás se ubican Chiapas y el Estado de México con 7.7% cada uno, la Ciudad de México con 7.2% y Chihuahua con 5.3%.

Imagen BLKRIDCRARFJFGCS2JCQKCMUUY

La tasa de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres coloca también a Sinaloa en el primer sitio con 1.67 y 27 casos. Después están Morelos con 1.03 y 11 casos, Sonora con 0.64 y 10, Chihuahua con 0.54 y 11, y Tamaulipas con 0.52 y 10.

El mapa municipal concentra 38.3% de los delitos de feminicidio en 20 municipios. Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 20 delitos y 10% del total nacional; Reynosa, Tamaulipas, y Venustiano Carranza, CDMX, aparecen entre los municipios señalados junto con Benito Juárez, Quintana Roo; Centro, Tabasco; Chihuahua y Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula y Tuxtla Chico, Chiapas; Toluca, Estado de México; Anáhuac, Nuevo León; Cajeme, Sonora; Cuernavaca, Morelos; Durango, Durango; Irapuato, Guanajuato; e Iztacalco, CDMX.

Fuera de esos 20 municipios se contabilizan 124 delitos, equivalentes a 61.7% del total, según el mismo registro. Ese reparto indica que, aunque hay focos municipales definidos, la mayor parte de los casos todavía se dispersa en el resto del país.

Imagen FZ6DYZ32TBEIFJGXOS67JFQYTQ

En homicidio doloso de mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar por número de víctimas con 72 casos y 13.5%. Le siguen Guerrero con 39 y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; Ciudad de México con 30 y 5.6%; y Baja California y Jalisco con 29 cada uno y 5.5%.

Por tasa de homicidio doloso por cada 100,000 mujeres, Colima encabeza con 7.96 y 31 casos. Después se ubican Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72, Guerrero con 2.08 y 39, y Sonora con 1.53 y 24.

Lesiones, secuestro y extorsión amplían el patrón de violencia contra mujeres

En lesiones dolosas contra mujeres, dos entidades concentran 43.9% de las víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. El Estado de México está en primer lugar con 8,752 casos y 32.9%, seguido de Guanajuato con 2,915 y 11%; Jalisco con 1,524 y 5.7%; Michoacán con 1,428 y 5.4%; e Hidalgo con 987 y 3.7%.

La tasa por cada 100,000 mujeres también coloca al Estado de México en primer lugar con 95.39 y 8,752 casos. Después aparecen Guanajuato con 85.97 y 2,915; Aguascalientes con 83.46 y 667; Baja California Sur con 63.12 y 285; e Hidalgo con 56.80 y 987.

En secuestro de mujeres por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar con 0.64 y 13 casos. Le siguen Tlaxcala con 0.26 y dos; Tabasco con 0.16 y dos; Michoacán con 0.12 y tres; y Guerrero con 0.11 y dos.

En extorsión contra mujeres por entidad, Guanajuato encabeza con 208 casos y 19.4%; la Ciudad de México tiene 195 y 18.2%; Nuevo León 124 y 11.6%; Morelos 63 y 5.9%; y Veracruz 54 y 5%. La tasa por cada 100,000 mujeres vuelve a colocar a Guanajuato en el primer sitio con 6.13 y 208 casos, seguido de Colima con 5.91 y 23; Morelos con 5.90 y 63; Zacatecas con 4.87 y 43; y la Ciudad de México con 4.10 y 191 casos.

Temas Relacionados

mexico-noticiasviolaciónfeminicidiofeminicidiosabuso sexualdelitosEstados de MéxicoCiudad de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 7 del MB sin servicio en varias estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 7 del MB sin servicio en varias estaciones

Gobierno justifica bloqueo a la CNTE en el Zócalo por instalación de pantallas de Fan Fest

SEGOB y SEP invitan a la CNTE a mesa de diálogo este 26 de mayo, un día después de que policías bloquearon su acceso al Zócalo capitalino

Gobierno justifica bloqueo a la CNTE en el Zócalo por instalación de pantallas de Fan Fest

Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Los objetos se encontraban ocultos dentro de un tráiler que cargaba chatarra

Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Gobierno de la CDMX y Oxxo firman acuerdo para convertir sus tiendas en refugios para mujeres en riesgo

La cadena de tiendas de conveniencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzaron un programa que ofrece resguardo y canalización inmediata a mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo

Gobierno de la CDMX y Oxxo firman acuerdo para convertir sus tiendas en refugios para mujeres en riesgo

Profeco deberá informar sobre ‘mafia’ de revendedores de boletos para eventos masivos en México

La pregunta surgió en conferencia matutina a raíz de la reventa de boletos para la final entre Pumas y Cruz Azul el pasado domingo 24 de mayo

Profeco deberá informar sobre ‘mafia’ de revendedores de boletos para eventos masivos en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Detienen en Tecámac a presunto asesino de una policía municipal del Edomex

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición a Estados Unidos

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón confirma que está enamorada de su nuevo novio y quiere dejar detrás escándalos: “Ya me fastidié”

Imelda Tuñón confirma que está enamorada de su nuevo novio y quiere dejar detrás escándalos: “Ya me fastidié”

Angélica Fuentes insiste en que el ex dueño de Chivas “le quitó todo” pese a resolución fiscal

Alejandro Marcovich permanece en coma tras derrame cerebral mientras su familia alerta sobre colectas fraudulentas

La predicción que se viralizó: John Milton explica el campeonato de Cruz Azul y lanza advertencia para México en el Mundial 2026

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

DEPORTES

¿Efraín Juárez se va o permanece en Pumas? Conoce la trayectoria del entrenador mexicano dirigiendo en el extranjero

¿Efraín Juárez se va o permanece en Pumas? Conoce la trayectoria del entrenador mexicano dirigiendo en el extranjero

“¿Pumas campeón o equidad en México?“: Video viral divide a aficionados tras la final

Esta es la millonaria cantidad que se llevarán Cruz Azul y Atlas por ceder a sus seleccionados colombianos

Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda del Roland Garros 2026

La predicción que se viralizó: John Milton explica el campeonato de Cruz Azul y lanza advertencia para México en el Mundial 2026