Siete estados concentran el 53% de violaciones en el país

Una ilustración en acuarela representa a una mujer joven sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, rodeada por un círculo de siluetas oscuras de manos y figuras masculinas que simbolizan la violencia intrafamiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete estados concentran 53.1% de las denuncias por violación simple y equiparada en México entre enero y abril de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el dato perfila un mapa de concentración territorial en el que el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León encabezan los registros absolutos, mientras Chihuahua aparece con la tasa más alta por cada 100,000 habitantes.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar con 896 casos, equivalentes a 13.8% del total nacional, según el Secretariado Ejecutivo. Le siguen la Ciudad de México con 745 casos y 11.4%; Nuevo León con 449 y 6.9%; Chihuahua con 389 y 6%; Guanajuato con 372 y 5.7%; Hidalgo con 306 y 4.7%; y Baja California con 297 y 4.6%.

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Esa suma coloca a esas siete entidades con poco más de la mitad de los casos denunciados en el país durante el primer cuatrimestre del año. La concentración muestra que el volumen del delito se acumula en estados con alta población, aunque la medición por tasa cambia el orden y exhibe otra dimensión del problema.

Chihuahua encabeza la tasa de violación por cada 100,000 habitantes

Cuando se observa la incidencia proporcional, Chihuahua aparece en primer lugar con una tasa de 9.52 y 389 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Después están Campeche con 9.25 y 89 casos; Hidalgo con 9.18 y 306; Querétaro con 8.33 y 225; y la Ciudad de México con 8.13 y 745.

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En la misma medición siguen Colima con 7.98 y 165 casos; Baja California Sur con 7.81 y 72; Baja California con 7.09 y 297; y Nuevo León con 6.89 y 449. La diferencia entre volumen total y tasa revela que entidades con menos población pueden registrar una incidencia más alta frente a su tamaño demográfico.

El registro nacional también ubica a la violencia de género con fuerte concentración territorial. Veracruz encabeza los casos absolutos con 841, equivalentes a 54.5% del total reportado para ese delito en el periodo, mientras Querétaro suma 523 y 33.9%, y Guerrero 152 y 9.9%.

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Más abajo aparecen Baja California Sur con 12 casos y 0.8%, y Aguascalientes con cinco y 0.3%, según el Secretariado Ejecutivo. En la tasa por cada 100,000 habitantes, Querétaro ocupa el primer lugar con 19.36 y 523 casos; Veracruz se coloca después con 10.37 y 841; y Guerrero con 4.21 y 152.

Feminicidio y homicidio de mujeres muestran otro mapa de concentración

Entre enero y abril de 2026, Sinaloa concentra 13% de las víctimas de feminicidio a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. Detrás se ubican Chiapas y el Estado de México con 7.7% cada uno, la Ciudad de México con 7.2% y Chihuahua con 5.3%.

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La tasa de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres coloca también a Sinaloa en el primer sitio con 1.67 y 27 casos. Después están Morelos con 1.03 y 11 casos, Sonora con 0.64 y 10, Chihuahua con 0.54 y 11, y Tamaulipas con 0.52 y 10.

El mapa municipal concentra 38.3% de los delitos de feminicidio en 20 municipios. Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 20 delitos y 10% del total nacional; Reynosa, Tamaulipas, y Venustiano Carranza, CDMX, aparecen entre los municipios señalados junto con Benito Juárez, Quintana Roo; Centro, Tabasco; Chihuahua y Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula y Tuxtla Chico, Chiapas; Toluca, Estado de México; Anáhuac, Nuevo León; Cajeme, Sonora; Cuernavaca, Morelos; Durango, Durango; Irapuato, Guanajuato; e Iztacalco, CDMX.

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Fuera de esos 20 municipios se contabilizan 124 delitos, equivalentes a 61.7% del total, según el mismo registro. Ese reparto indica que, aunque hay focos municipales definidos, la mayor parte de los casos todavía se dispersa en el resto del país.

En homicidio doloso de mujeres, Guanajuato ocupa el primer lugar por número de víctimas con 72 casos y 13.5%. Le siguen Guerrero con 39 y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; Ciudad de México con 30 y 5.6%; y Baja California y Jalisco con 29 cada uno y 5.5%.

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Por tasa de homicidio doloso por cada 100,000 mujeres, Colima encabeza con 7.96 y 31 casos. Después se ubican Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72, Guerrero con 2.08 y 39, y Sonora con 1.53 y 24.

Lesiones, secuestro y extorsión amplían el patrón de violencia contra mujeres

En lesiones dolosas contra mujeres, dos entidades concentran 43.9% de las víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. El Estado de México está en primer lugar con 8,752 casos y 32.9%, seguido de Guanajuato con 2,915 y 11%; Jalisco con 1,524 y 5.7%; Michoacán con 1,428 y 5.4%; e Hidalgo con 987 y 3.7%.

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La tasa por cada 100,000 mujeres también coloca al Estado de México en primer lugar con 95.39 y 8,752 casos. Después aparecen Guanajuato con 85.97 y 2,915; Aguascalientes con 83.46 y 667; Baja California Sur con 63.12 y 285; e Hidalgo con 56.80 y 987.

En secuestro de mujeres por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar con 0.64 y 13 casos. Le siguen Tlaxcala con 0.26 y dos; Tabasco con 0.16 y dos; Michoacán con 0.12 y tres; y Guerrero con 0.11 y dos.

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En extorsión contra mujeres por entidad, Guanajuato encabeza con 208 casos y 19.4%; la Ciudad de México tiene 195 y 18.2%; Nuevo León 124 y 11.6%; Morelos 63 y 5.9%; y Veracruz 54 y 5%. La tasa por cada 100,000 mujeres vuelve a colocar a Guanajuato en el primer sitio con 6.13 y 208 casos, seguido de Colima con 5.91 y 23; Morelos con 5.90 y 63; Zacatecas con 4.87 y 43; y la Ciudad de México con 4.10 y 191 casos.