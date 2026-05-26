¿Beneficiarios del Servicio Universal de Salud podrán vacunarse en cualquier clínica? Esto dice la Secretaría de Salud

A partir de enero de 2027, la Credencial Universal de Salud garantizará a cualquier persona en México el acceso a los servicios médicos previstos en la Constitución, sin limitaciones económicas (Crédito | Presidencia)

A partir de enero de 2027, la Credencial Universal de Salud garantizará a cualquier persona en México el acceso a los servicios médicos previstos en la Constitución, sin limitaciones económicas. El proceso de expedición comenzó este año y tiene como propósito incorporar a los principales sistemas públicos dentro de una red nacional de atención. Este documento oficial servirá también como medio de identificación, lo que representa una transformación en la manera en que la población accede a la salud.

Cabe señalar que la credencial dispondrá además de una aplicación digital que dará acceso al historial médico, permitirá gestionar citas y consultar información relevante sobre los servicios. Entre sus características principales, se contempla la integración de herramientas de navegación sustentadas en inteligencia artificial, diseñadas para facilitar tanto el acceso como el seguimiento personalizado de la salud de cada usuario.

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Al tramitar la Credencial Universal de Salud, el derechohabiente tendrá un expediente médico electrónico con toda su información (Gobierno de México)

¿Se pueden vacunar gratis los beneficiarios del Servicio Universal de Salud?

Durante la Mañanera del Pueblo de este martes 26 de mayo, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Secretaría de Salud, aseguró que los adultos mayores y el resto de los beneficiarios podrán recibir la vacuna en cualquier centro de salud, siempre que cuenten con la Credencial Universal de Salud.

“También muy importante, no solo para adultos mayores sino para toda la población, acudir a recibir cualquier vacuna del plan de vacunación, desde COVID , Neumococo, cualquier vacuna que se aplique durante este plan de vacunación, acudir a cualquier centro de salud indistinto de la derechohabiencia. Siempre y cuando vayamos por nuestra credencial de este servicio a la salud” comentó.

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Otros beneficios de la credencial y requisitos para obtenerla

La Credencial del Servicio Universal de Salud podrá utilizarse como identificación oficial para realizar gestiones ante autoridades gubernamentales y para trámites en bancos o servicios públicos, como el suministro de agua o electricidad. Esta credencial permitirá también el acceso a Programas de Bienestar y servirá para la gestión de consultas, recetas y expedientes médicos en plataformas digitales del sector salud. Además, funcionará como acreditación en trámites que requieran una identificación adicional al INE.

El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud iniciará a partir del 2 de marzo. (Foto: @SSalud_mx/@Claudiashein)

Entre sus principales funciones destaca el acceso a servicios médicos en cualquier institución pública del país, incluyendo IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, sin que importe la afiliación previa, y reemplazará paulatinamente los carnets tradicionales de IMSS y ISSSTE.

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Para tramitar la credencial se debe presentar una identificación oficial, la CURP certificada, un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses y un teléfono de contacto.