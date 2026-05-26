México

¿Beneficiarios del Servicio Universal de Salud podrán vacunarse en cualquier clínica? Esto dice la Secretaría de Salud

Los beneficiarios también dispondrán de una aplicación digital que dará acceso al historial médico

Guardar
Google icon
Eduardo Clark y Ariadna Montiel dieron a conocer los beneficios y cómo tramitar la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud (Crédito | Presidencia)
A partir de enero de 2027, la Credencial Universal de Salud garantizará a cualquier persona en México el acceso a los servicios médicos previstos en la Constitución, sin limitaciones económicas (Crédito | Presidencia)

A partir de enero de 2027, la Credencial Universal de Salud garantizará a cualquier persona en México el acceso a los servicios médicos previstos en la Constitución, sin limitaciones económicas. El proceso de expedición comenzó este año y tiene como propósito incorporar a los principales sistemas públicos dentro de una red nacional de atención. Este documento oficial servirá también como medio de identificación, lo que representa una transformación en la manera en que la población accede a la salud.

Cabe señalar que la credencial dispondrá además de una aplicación digital que dará acceso al historial médico, permitirá gestionar citas y consultar información relevante sobre los servicios. Entre sus características principales, se contempla la integración de herramientas de navegación sustentadas en inteligencia artificial, diseñadas para facilitar tanto el acceso como el seguimiento personalizado de la salud de cada usuario.

PUBLICIDAD

Al tramitar la Credencial Universal de Salud, el derechohabiente tendrá un expediente médico electrónico con toda su información
Al tramitar la Credencial Universal de Salud, el derechohabiente tendrá un expediente médico electrónico con toda su información (Gobierno de México)

¿Se pueden vacunar gratis los beneficiarios del Servicio Universal de Salud?

Durante la Mañanera del Pueblo de este martes 26 de mayo, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Secretaría de Salud, aseguró que los adultos mayores y el resto de los beneficiarios podrán recibir la vacuna en cualquier centro de salud, siempre que cuenten con la Credencial Universal de Salud.

“También muy importante, no solo para adultos mayores sino para toda la población, acudir a recibir cualquier vacuna del plan de vacunación, desde COVID , Neumococo, cualquier vacuna que se aplique durante este plan de vacunación, acudir a cualquier centro de salud indistinto de la derechohabiencia. Siempre y cuando vayamos por nuestra credencial de este servicio a la salud” comentó.

PUBLICIDAD

Otros beneficios de la credencial y requisitos para obtenerla

La Credencial del Servicio Universal de Salud podrá utilizarse como identificación oficial para realizar gestiones ante autoridades gubernamentales y para trámites en bancos o servicios públicos, como el suministro de agua o electricidad. Esta credencial permitirá también el acceso a Programas de Bienestar y servirá para la gestión de consultas, recetas y expedientes médicos en plataformas digitales del sector salud. Además, funcionará como acreditación en trámites que requieran una identificación adicional al INE.

El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud iniciará a partir del 2 de marzo. (Foto: @SSalud_mx/@Claudiashein)
El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud iniciará a partir del 2 de marzo. (Foto: @SSalud_mx/@Claudiashein)

Entre sus principales funciones destaca el acceso a servicios médicos en cualquier institución pública del país, incluyendo IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, sin que importe la afiliación previa, y reemplazará paulatinamente los carnets tradicionales de IMSS y ISSSTE.

Para tramitar la credencial se debe presentar una identificación oficial, la CURP certificada, un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses y un teléfono de contacto.

Temas Relacionados

Servicio Universal de SaludCredencial del Servicio Universal de SaludVacunasSaludSecretaría de Saludmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entre calcetines y ropa una mujer viajaba con un arma de fuego: fue detenida en el AICM de la CDMX

Personal de Semar detectó una pistola abastecida y 17 cartuchos útiles dentro de su equipaje

Entre calcetines y ropa una mujer viajaba con un arma de fuego: fue detenida en el AICM de la CDMX

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición

El arresto se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición

Vender cigarros pirata ya puede llevarte a la cárcel: esto es lo que debes saber

El mercado ilegal del tabaco crece en México, pero vender cajetillas pirata podría salir mucho más caro de lo que parece

Vender cigarros pirata ya puede llevarte a la cárcel: esto es lo que debes saber

Suspenden clases en kínder de Celestún tras accidente donde murieron maestras y una niña en Yucatán

Luego del choque fatal, el gobernador anunció ampliación de la carretera Mérida-Celestún, considerada una de las más peligrosas del estado

Suspenden clases en kínder de Celestún tras accidente donde murieron maestras y una niña en Yucatán

Más allá del olor: el grave riesgo que oculta tu bote de basura

Un análisis reciente revela cómo los residuos almacenados liberan bacterias riesgosas que pueden afectar incluso el corazón o los pulmones

Más allá del olor: el grave riesgo que oculta tu bote de basura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

Arrestan en Chihuahua a “El Maro”, objetivo prioritario e integrante de la célula de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

Pati Chapoy lidera avanzada contra Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: “Aquí vamos a seguir”

Maribel Guardia y Chacón acusan a Addis Tuñón de usar cargo de tutriz para exclusivas y valoran pedir su destitución

Noche de Museos del 27 de mayo: pintura y vino, rodeo western, exposición mundialista y más actividades en la CDMX

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

DEPORTES

Marcelo Flores es convocado a la prelista de la Selección de Canadá, busca un lugar en el Mundial 2026

Marcelo Flores es convocado a la prelista de la Selección de Canadá, busca un lugar en el Mundial 2026

Santiago Gimenez fija la meta de México en el Mundial 2026: “No es suficiente el quinto partido”

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Conference League desde México

México conquista oro y plata en la etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa en Tamaulipas

Muere el luchador Piloto Suicida en plena función en Ciudad Juárez