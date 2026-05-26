Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

Elementos de seguridad acordonaron la zona tras el ataque armado registrado en el fraccionamiento La Floresta, en Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres heridos dejó un ataque armado registrado la tarde de este lunes en una vivienda del fraccionamiento La Floresta, ubicado en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán, luego de que un grupo de hombres armados disparara en repetidas ocasiones con fusiles de asalto contra el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:15 horas sobre el bulevar Estado de Sinaloa, entre las calles municipio de Choix y municipio de Culiacán, donde vecinos alertaron a las corporaciones de seguridad tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que los agresores viajaban en una camioneta Volkswagen Tiguan gris, de modelo reciente, desde la cual realizaron ráfagas de disparos contra la fachada de una vivienda antes de huir con rumbo desconocido.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas, quienes presentaban heridas producidas por impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Ambos hombres fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

PUBLICIDAD

Uno de los lesionados fue identificado como José Martín “N”, de 32 años de edad, aunque no se precisó si residía en el domicilio atacado. La segunda víctima fue identificada como León Felipe “N”, de 28 años, quien sufrió múltiples heridas derivadas del ataque.

En el lugar fueron localizados decenas de casquillos de distintos calibres frente a la vivienda atacada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos reportaron ráfagas de arma larga

Habitantes del sector señalaron que las detonaciones se escucharon de manera continua durante varios segundos, lo que generó temor entre las familias de la zona, quienes buscaron resguardarse mientras se desarrollaba la agresión.

PUBLICIDAD

Tras recibir el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos del grupo interinstitucional conformado por corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes confirmaron el ataque y localizaron a los dos hombres heridos dentro y alrededor del inmueble baleado.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir el trabajo de peritos e investigadores, quienes comenzaron con el levantamiento de evidencias balísticas.

PUBLICIDAD

Localizan decenas de casquillos en la escena

Durante las diligencias realizadas en el lugar del atentado, las autoridades localizaron decenas de casquillos para arma larga de distintos calibres esparcidos sobre la calle y frente al domicilio atacado, evidencia que fue asegurada para integrarla a la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos violentos, mientras que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

PUBLICIDAD

El atentado generó una fuerte movilización policial y militar en el sector Los Ángeles, donde las fuerzas de seguridad realizaron recorridos en busca de los agresores.

La violencia armada continúa registrándose en distintos sectores de Culiacán, donde en los últimos meses se han incrementado los reportes de ataques contra viviendas, persecuciones y enfrentamientos entre grupos armados.

PUBLICIDAD