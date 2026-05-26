Detienen en Tecámac a presunto asesino de una policía municipal del Edomex

El detenido fue ubicado en Santa María Ajoloapan, en el municipio de Tecámac, tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y municipales. Foto: @HRS4NTOS

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este lunes la detención de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de una elemento de Seguridad Pública municipal de Temascalapa, ocurrido durante la atención de un reporte por un posible robo a casa habitación.

La captura se realizó en el municipio de Tecámac como resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales, luego de una serie de investigaciones que permitieron ubicar a uno de los supuestos agresores.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades mexiquenses, el ataque ocurrió cuando la oficial, junto con otros elementos de seguridad pública, acudió a atender una denuncia relacionada con un presunto robo en proceso dentro de una vivienda.

Sin embargo, al arribar al sitio, los uniformados fueron agredidos por sujetos armados, quienes posteriormente escaparon de la escena a bordo de una camioneta.

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Las primeras indagatorias realizadas por agentes ministeriales permitieron establecer características físicas de al menos tres de los posibles responsables, además de identificar el vehículo utilizado para la fuga tras el ataque contra la policía municipal.

La FGJEM investiga la posible participación de más personas en el homicidio de la oficial de Temascalapa. Foto: SSP Zacatecas

Operativo coordinado permitió ubicar a sospechoso

Con la información obtenida durante las investigaciones, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda en los límites de Temascalapa y Tecámac para tratar de localizar a los presuntos implicados.

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El despliegue policial derivó en la localización de un sujeto en el poblado de Santa María Ajoloapan, perteneciente al municipio de Tecámac, quien coincidía con las características físicas proporcionadas por las investigaciones.

Las autoridades señalaron que el individuo fue ubicado mientras intentaba abandonar la camioneta presuntamente utilizada durante la huida tras el homicidio de la agente municipal.

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El detenido fue identificado como Juan “N”, de 34 años de edad, quien, de acuerdo con las autoridades mexiquenses, presuntamente pertenece a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco y dedicado al control de venta de droga en esa región del Estado de México.

Aseguran camioneta utilizada para escapar

Durante el operativo también fue asegurada la camioneta relacionada con la agresión armada, unidad que habría sido utilizada por los presuntos responsables para escapar después del ataque contra la oficial.

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Autoridades estatales mantienen operativos en la región para localizar a otros presuntos implicados en el ataque armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de su captura, los elementos de seguridad notificaron al sospechoso sobre los derechos que la ley le otorga y posteriormente fue trasladado junto con el vehículo asegurado ante el Ministerio Público correspondiente.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido conforme avancen las investigaciones relacionadas con el homicidio de la policía municipal.

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El caso provocó movilización de fuerzas de seguridad en la región, mientras continúan las indagatorias para localizar a otros posibles implicados en la agresión armada contra los elementos de seguridad pública de Temascalapa.

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con actividades del crimen organizado que operan en esa zona del Estado de México, particularmente grupos dedicados al narcomenudeo y otras actividades ilícitas.

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