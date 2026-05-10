Cuidado con los mensajes SMS de multas: alerta por fraude en la Ciudad de México

El gobierno capitalino nunca envía SMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los fraudes digitales en la Ciudad de México ha provocado que miles de ciudadanos reciban mensajes engañosos sobre supuestas multas de tránsito.

Autoridades locales, modus operandi y advertencias se han convertido en temas recurrentes desde que la modalidad comenzó a circular entre conductores y motociclistas de la capital.

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A través de mensajes SMS, los usuarios reciben alertas como “Infracción de tráfico registrada” o “Secretaría de Finanzas CDMX informa multa pendiente”, acompañadas de enlaces web.

Los remitentes solicitan datos bancarios y el pago inmediato, lo que configura un esquema de fraude que va más allá de simples notificaciones falsas.

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Nueva modalidad de fraude: mensajes sobre multas de tránsito

Esta estrategia fraudulenta se suma a otras prácticas como carreras deportivas inexistentes, sorteos fraudulentos y compras no reconocidas.

Los estafadores aprovechan la existencia real de descuentos ofrecidos por el gobierno de la Ciudad de México para multas viales, lo que incrementa la confusión entre los ciudadanos.

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Los mensajes no provienen de ninguna autoridad oficial ni de la Secretaría de Finanzas local. Las autoridades han reiterado que la dependencia no utiliza mensajes de texto para notificar multas.

Por el contrario, el canal legítimo para consultar o pagar sanciones es el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

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Quienes deseen verificar adeudos deben ingresar directamente al sitio web oficial, con su cuenta Llave CDMX y contraseña. Solo allí pueden consultar y saldar sus multas de forma segura, ya sea en línea o mediante un formato de pago múltiple.

Se debe consultar primero a las autoridades antes de dar datos personales.

Recomendaciones de seguridad ante fraudes digitales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de trampas.

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Entre las sugerencias principales se encuentran: no abrir enlaces desconocidos, ignorar mensajes sospechosos y nunca proporcionar información bancaria en portales que no sean oficiales.

Si un ciudadano recibe alguno de estos mensajes, la SSC aconseja no responder y establecer contacto inmediato con las autoridades, ya sea a través del número de emergencia 911 o mediante la aplicación Mi Policía.

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Estas medidas buscan frenar la propagación de fraudes y proteger los datos personales de la población.

Para quienes se preguntan cómo identificar un mensaje fraudulento sobre multas de tránsito, la clave está en desconfiar de cualquier aviso que solicite pagos directos o datos bancarios mediante enlaces de origen dudoso.

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El gobierno capitalino nunca envía notificaciones de este tipo por SMS.

La proliferación de fraudes digitales relacionados con multas de tránsito exige mayor precaución por parte de los habitantes de la Ciudad de México.

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Consultar únicamente canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades resulta fundamental para evitar pérdidas económicas y proteger la información personal.