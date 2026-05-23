Claudia Sheinbaum asegura que hay 80% de abasto de medicamentos en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que actualmente el país cuenta con un abasto de medicamentos del 80 por ciento, aunque reconoció que todavía existen carencias en algunos centros de salud del país.

Durante la inauguración del Hospital General en el municipio de Jiutepec, Morelos, la mandataria federal señaló que su administración trabaja para resolver el desabasto y garantizar que los medicamentos lleguen de manera gratuita a toda la población.

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“Sí nos faltan algunos, pero iremos resolviendo y vamos a hacer otros mecanismos para que, si no los encuentran en los centros de salud, los puedan tener gratuitos”, expresó ante personal médico, autoridades y habitantes que acudieron al evento.

Sheinbaum promete fortalecer el sistema de salud

Claudia Sheinbaum inauguró un hospital del IMSS Bienestar en Morelos. (Foto: X/@GobiernoMorelos)

La titular del Ejecutivo destacó que desde el inicio de su gobierno se han inaugurado 27 hospitales en distintas entidades del país y afirmó que la meta sexenal contempla la creación de nueve mil camas nuevas para fortalecer la infraestructura hospitalaria.

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Sheinbaum reiteró que el acceso a la salud debe ser considerado un derecho universal para todos los mexicanos, por lo que su administración continuará impulsando el fortalecimiento del IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar.

“Concebimos que el acceso a la salud es un derecho… el gobierno tiene una obligación: darle la salud a todas y la mejor atención posible”, afirmó.

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Asimismo, sostuvo que existen recursos suficientes para consolidar el sistema de salud pública debido a que, según dijo, en la actualidad ya no existen “gobiernos muy corruptos” que favorecían a grupos privilegiados mediante la condonación de impuestos.

Gobierno busca atención médica gratuita

Gobierno busca atención médica gratuita (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Durante su discurso, la presidenta insistió en que uno de los principales objetivos de su administración es garantizar atención médica gratuita y de calidad, especialmente para las personas que no cuentan con seguridad social.

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En ese sentido, aseguró que el modelo del IMSS Bienestar continuará ampliándose para brindar cobertura en regiones donde históricamente ha existido rezago en servicios médicos.

La mandataria también resaltó la importancia de modernizar hospitales y centros de salud, así como de incrementar el número de médicos, enfermeras y especialistas en todo el país.

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Claudia Sheinbaum se disculpa por retraso

Claudia Sheinbaum se disculpa por retraso Foto: Captura de pantalla

Previo a concluir el evento, la presidenta ofreció disculpas a los asistentes por llegar con más de una hora de retraso a la ceremonia inaugural.

Sheinbaum explicó que durante la mañana sostuvo reuniones con representantes de la Unión Europea para concretar acuerdos comerciales y de cooperación internacional.

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“Gracias por esperarme. En la mañana estuvimos con los representantes de la Unión Europea, porque firmamos un acuerdo comercial y un acuerdo global. Fue un evento muy bonito porque hay un reconocimiento de lo que está viviendo México y nos tardamos un poquito más”, comentó.

La mandataria agregó que posteriormente enfrentó complicaciones viales durante su traslado debido al tráfico en la Ciudad de México.

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Salud y obras hospitalarias, prioridad del sexenio

La inauguración del nuevo Hospital General forma parte de la estrategia federal para ampliar la capacidad hospitalaria y mejorar la atención médica en el país.

El gobierno federal ha insistido en que el fortalecimiento del sistema de salud será una de las prioridades centrales durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de infraestructura, abasto de medicamentos y atención universal.

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Con estas acciones, la administración federal busca consolidar un modelo de salud pública accesible, gratuito y con mayor cobertura para millones de mexicanos.