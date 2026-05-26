Esta es la millonaria cantidad que se llevarán Cruz Azul y Atlas por ceder a sus seleccionados colombianos

El campeón de la Liga MX con Cruz Azul fue llamado justo después de obtener su primer trofeo en el futbol azteca. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La convocatoria de futbolistas extranjeros al Mundial 2026 representa una oportunidad de ingreso económico significativa para los clubes mexicanos. En particular, Cruz Azul y Atlas recibirán una compensación considerable tras la inclusión de Willer Ditta y Camilo Vargas en la lista de la Selección de Colombia, que disputará el torneo, de acuerdo con el reparto oficial previsto por la FIFA.

Este esquema de recompensas es una medida que busca reconocer la participación de los clubes de todo el mundo en la máxima competencia futbolística al ceder a sus futbolistas para el torneo.

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El arquero de los Zorros del Atlas lleva años siendo considerado como uno de los mejores jugadores cafetaleros.

¿Por qué se entrega dinero a los equipos?

La FIFA estableció un Programa de Ayudas a Clubes con un presupuesto global de 355 millones de dólares para el Mundial 2026. Por cada jugador convocado por su selección nacional y registrado en un club, la organización entrega 11 mil dólares diarios por el tiempo que el futbolista permanezca concentrado.

En el caso de Atlas y Cruz Azul, la convocatoria de Camilo Vargas y Willer Ditta asegura una suma relevante, ya que ambos estarán con el campamento colombiano desde el 10 de junio en Guadalajara, permaneciendo al menos 16 días hasta la conclusión de la fase de grupos el 27 de junio.

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De este modo, ambos clubes recibirán 176 mil dólares si Colombia es eliminada en la fase de grupos. Si el equipo avanza a dieciseisavos de final, con partido programado para el 3 de julio, los jugadores permanecerán seis días adicionales, añadiendo 66 mil dólares más. Si esto ocurre, el monto ascendería a 242 mil dólares, cantidad cercana a 4.1 millones de pesos para cada equipo mexicano.

Cruz Azul y Atlas aportarán a la Selección Colombia a un elemento por equipo. (@fcfseleccioncol/IG)

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA ha sido ilustrativo en ediciones anteriores. En el Mundial de Qatar 2022, el Manchester City obtuvo 4.5 millones de dólares por ceder a dieciséis futbolistas. Aunque ningún equipo mexicano alcanzará cifras de esa magnitud en 2026, los ingresos evidencian el beneficio tangible de aportar seleccionados a las delegaciones mundialistas, aunque la duración del torneo para cada jugador depende del desempeño de su selección.

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El reparto es automático y proporcional: cada día extra en competencia representa más dinero para los clubes. Si la Selección de Colombia no avanza más allá de la fase de grupos, el monto se mantiene en 176 mil dólares; si accede a la siguiente ronda, el pago aumenta.

En cuanto a la Selección Mexicana, la lista definitiva aún no se conoce. No obstante, Chivas se perfila como el club más beneficiado de la Liga MX, pues podría recibir hasta 1.4 millones de dólares si sus cinco jugadores son convocados, una cantidad muy superior a la que percibirán Atlas y Cruz Azul.

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Guadalajara estaría aportando entre 5 y 8 jugadores de ser convocados todos los que se encuentran en la pre-lista. (Crédito: X: Chivas)

Implicaciones para la Liga MX y sus equipos

La participación de futbolistas de clubes mexicanos en selecciones mundialistas refuerza la presencia internacional de la Liga MX y representa un ingreso extraordinario en la estructura financiera de los equipos. Para Atlas y Cruz Azul, los 4.1 millones de pesos pueden destinarse a refuerzos, mejoras de infraestructura o el saneamiento de sus cuentas.

Los clubes que más aportan jugadores a selecciones nacionales suelen recibir montos mayores. Aunque la cifra final depende del desempeño y la permanencia de la selección en el torneo, la próxima Copa del Mundo podría significar una inyección económica sin precedentes para los equipos mexicanos, debido a los incentivos de la FIFA.

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