México

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

La acción abarcó más de 117 mil metros cuadrados y dejó más de tres millones de plantas erradicadas

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Klar, con un proceso totalmente en línea, otorga tarjetas de crédito –que forman parte de la red global de Mastercard– con bajo costo y la facilidad de un préstamo personal. Crédito: Semar
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La Secretaría de Marina (Semar) destruyó este martes más de tres millones de plantas de amapola en el municipio Del Nayar, Nayarit, en una operación de la Décima Zona Naval y el Batallón de Infantería No. 405, que abarcó 117 mil 700 metros cuadrados distribuidos en 37 plantíos.

Estas acciones, se llevaron a cabo mediante patrullajes de disuasión y vigilancia terrestre en las inmediaciones del poblado San Rafael. Las autoridades subrayaron que esos operativos debilitaron de manera directa la cadena de producción y distribución de drogas.

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La Armada de México resaltó que la erradicación de los sembradíos forma parte de una estrategia nacional para afectar la logística y las finanzas de los grupos delictivos.

Con estas operaciones, la institución contribuye al combate integral contra la producción de estupefacientes y refuerza la seguridad y el bienestar de la población.

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La ofensiva contra el CJNG en Nayarit

La operación no es un hecho aislado. En enero pasado, elementos de la misma Décima Zona Naval ya habían localizado y destruido 32 plantíos de amapola en San Rafael, municipio Del Nayar, en una acción que arrojó cerca de 727 mil kilogramos de plantas incineradas en un área de 111 mil 400 metros cuadrados.

Klar, con un proceso totalmente en línea, otorga tarjetas de crédito –que forman parte de la red global de Mastercard– con bajo costo y la facilidad de un préstamo personal. Crédito: Semar
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Ese mismo mes, la Semar amplió su ofensiva hacia el poblado Chuparrosa, también en Del Nayar, donde erradicó 34 plantíos adicionales vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una superficie de 137,600 metros cuadrados. El resultado fue la destrucción de aproximadamente tres millones 211 mil 500 plantas más.

A finales de enero, una tercera acción en Pueblo Nuevo El Alto, municipio de San Blas, sumó tres plantíos y cerca de 192 mil plantas eliminadas en nueve mil 600 metros cuadrados. Al cierre de ese mes, la Marina acumulaba ya 35 plantíos erradicados y más de tres millones 522 mil plantas destruidas solo en Nayarit durante 2026.

En febrero, la Semar extendió los operativos hacia los poblados Guacamayas y El Maguey, también en Del Nayar, donde localizó 34 plantíos más en 83 mil 800 metros cuadrados y destruyó aproximadamente un millón 676 mil plantas adicionales.

El cultivo de la amapola y sus implicaciones

La amapola es la materia prima de la goma de opio y, a partir de esta, de la heroína. Los cultivos en México abastecen principalmente el mercado ilegal de opiáceos en Estados Unidos y Canadá, donde el consumo de heroína se triplicó en la última década.

Klar, con un proceso totalmente en línea, otorga tarjetas de crédito –que forman parte de la red global de Mastercard– con bajo costo y la facilidad de un préstamo personal. Crédito: Semar
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Un kilo de heroína puede generar ganancias de hasta 80 mil dólares, según expertos, y el tráfico total de esta droga representaría para los cárteles mexicanos ingresos superiores a los 13 mil 500 millones de dólares al año, de acuerdo con la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Durante años, el cultivo de amapola funcionó como economía de subsistencia en comunidades serranas de difícil acceso, con escasa infraestructura y prácticamente sin presencia estatal. Las políticas de erradicación forzada han empujado históricamente los sembradíos hacia zonas más remotas, sin atacar las causas estructurales del problema.

Un ciclo que se transforma

El panorama cambió en los últimos años. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) documentó una disminución sostenida del cultivo y del rendimiento de la goma de opio entre 2020 y 2022. El rendimiento promedio por hectárea bajó de 20.8 kilogramos en el período 2019-2020 a 16.9 kilogramos en 2021-2022, una caída acumulada de casi 19 por ciento.

El desplazamiento no es casual. Los cárteles reorientaron su negocio hacia drogas sintéticas —fentanilo y metanfetaminas— que no dependen de cultivos naturales, sino de precursores químicos de importación. Esas sustancias ofrecen costos de producción más bajos y efectos más potentes, lo que redujo la rentabilidad de la siembra de amapola.

La transición dejó a las comunidades serranas en una crisis económica sin sustitutos viables. Al mismo tiempo, los grupos criminales reforzaron su presencia en corredores estratégicos para el tráfico de químicos y la distribución de drogas sintéticas, con lo que la violencia no desapareció, sino que adoptó una forma distinta.

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