México

Profeco deberá informar sobre ‘mafia’ de revendedores de boletos para eventos masivos en México

La pregunta surgió en conferencia matutina a raíz de la reventa de boletos para la final entre Pumas y Cruz Azul el pasado domingo 24 de mayo

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Collage mostrando un plano de asientos con precios, una mano con una lupa, otra con boletos y billetes mexicanos, y multitudes en conciertos y estadios.
Una mano sostiene boletos y billetes mexicanos sobre un collage de un plano de asientos con precios elevados y multitudes en conciertos, ilustrando la problemática de la reventa en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor deberá presentar información sobre la red de revendedores de boletos para eventos masivos en México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al problema durante la conferencia matutina de este martes.

Hay que verlo con Iván Escalante, con Profeco, ya que nos pueda informar. A ver si el lunes que viene nos informa del tema de la reventa", dijo la mandataria.

El fenómeno ha sido señalado por su alcance y las afectaciones que provoca en conciertos y partidos de fútbol, donde los precios llegan a duplicarse.

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Sheinbaum pidió a Profeco que explique públicamente las medidas frente a lo que calificó como una mafia dedicada a la reventa.

La mandataria mencionó que las irregularidades en la venta de entradas no solo perjudican a los aficionados, sino que muestran indicios de operación coordinada que podría considerarse delincuencia organizada.

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En la intervención, la presidenta solicitó que el titular del organismo, Iván Escalante, exponga el próximo lunes las acciones que se implementan para afrontar la reventa.

De acuerdo con los reportes, en el último fin de semana la reventa de boletos se disparó en eventos deportivos, lo que generó denuncias ante la autoridad y reclamos por parte de los consumidores.

Profeco analizará operaciones y resultados de la reventa

Sheinbaum destacó que el problema afecta a miles de mexicanos, especialmente en espectáculos musicales y partidos de gran demanda.

Según cifras presentadas durante la conferencia, los revendedores logran acaparar entradas y venderlas a precios muy superiores a los originales, sin que hasta ahora existan sanciones efectivas.

La presidenta indicó que el informe de Profeco debe incluir las investigaciones en curso y las acciones legales que podrían derivar en procesos penales para quienes resulten responsables.

El organismo también deberá detallar cómo se identifican los puntos de venta no autorizados y qué mecanismos se están aplicando para rastrear a los responsables.

En la conferencia, Sheinbaum reiteró la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre plataformas digitales y canales informales, ya que estos medios concentran la mayor parte de la reventa.

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