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Suman más de 10 mil denuncias por despojo en Edomex tras Operación Restitución: han sido asegurados más de 2 mil inmuebles

Más de mil inmuebles ya fueron regresados a sus legítimos dueños

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Suman más de 10 mil denuncias por despojo en Edomex tras Operación Restitución: ya fueron asegurados más de mil 100 inmuebles
Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

Operación Restitución ha generado un efecto de activación entre propietarios afectados por delitos de despojo y contra la propiedad en el Estado de México: en los dos últimos periodos anuales de seguimiento, las denuncias por este ilícito superaron los 10 mil casos acumulados, al tiempo que la estrategia conjunta de seguridad suma ya 2,048 inmuebles asegurados y mil 147 propiedades devueltas a sus legítimos dueños.

Información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el sábado 24 de mayo de 2026 en Toluca indica que entre el 25 de abril de 2024 y el 24 de abril de 2025 se registraron 5,085 denuncias por despojo, mientras que en el periodo inmediato siguiente —del 25 de abril de 2025 al 24 de abril de 2026— la cifra ascendió a 5,530 denuncias, lo que representa un incremento de 445 casos y un alza porcentual de 8.75 por ciento.

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La FGJEM atribuyó este aumento a que la implementación de la Operación Restitución motivó a propietarios que eran aparentes víctimas de estos delitos a iniciar procedimientos legales para recuperar sus bienes.

Del total de los 2 mil 048 inmuebles asegurados en el marco de la operación, mil 686 corresponden a casas habitación, 333 son predios y 29 están destinados a uso comercial. De ese universo, mil 147 ya fueron restituidos a quienes acreditaron legítimamente su posesión.

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Este video es un informe sobre la Operación Restitución implementada en el Estado de México. Se presentan gráficos indicando que la operación abarca 17 municipios y que 1,147 inmuebles han sido devueltos. Imágenes fijas documentan a personal uniformado de dichas instituciones en operaciones en diversos predios

En la última semana, las autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron acciones operativas —cateos e inspecciones— en 17 municipios del Estado de México: Acolman, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Toluca, Tultepec, Valle de Chalco, Valle de Bravo y Zumpango. El resultado de esas diligencias fue el aseguramiento de 33 inmuebles: 26 casas habitación y siete predios.

En el material compartido por la Fiscalía del Edomex pueden verso los diversos inmuebles asegurados, así como las cifras actualizadas de los mismos.

La Operación Restitución es ejecutada de manera coordinada por elementos de la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y diversas corporaciones de policías municipales.

Los resultados de la Operación Restitución

Apenas el pasado 17 de mayo los registros oficiales indicaban un total 2 mil 015 inmuebles asegurados y que estaban relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad en el marco de la ya mencionada operación.

Operación Restitución Edomex
Uno de los sitios asegurados (FGJEM)

En dicha ocasión las autoridades mexiquenses indicaron que, de ese total, mil 127 ya fueron devueltos a quienes acreditaron legítimamente su propiedad.

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