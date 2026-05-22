Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

El sujeto capturado (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de Mauricio “N”, un sujeto apodado El Mauri, quien es miembro de una organización autodenominada Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) y quien era considerado como objetivo prioritario dentro del marco de la denominada “Operación Restitución”.

Cabe destacar que, según averiguaciones de las autoridades, el hombre capturado fungía como operador de AMOS, estructura que opera en los municipios de Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca. Se trata de una estructura ligada con delitos de despojo y contra la propiedad.

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Exigió miles de pesos

El 21 de mayo la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la detención del sujeto referido, quien es investigado por hechos ocurridos el 3 de enero pasado cuando el ahora detenido, junto con otras 10 personas, ingresó a dos lotes propiedad de la víctima ubicados en el municipio de La Paz.

Ya para el 14 de abril El Mauri y otros dos sujetos habrían sido los responsables de interceptar a la víctima para, presuntamente, exigirle 50 mil pesos a cambio de que le regresaran sus propiedades y que si no lo hacía la matarían.

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Video institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México documenta detenciones. Muestra a elementos policiales con equipo táctico custodiando a cuatro personas con rostros difuminados y esposadas. Posteriormente, los detenidos son subidos a un vehículo tipo van y trasladados. Las imágenes corresponden a la "Operación Restitución", un despliegue contra la organización "AMOS", señalada por delitos de extorsión y despojo en la entidad (FGJEM)

Debido a lo anterior, la persona afectada les entregó una cantidad menor para que no la hirieran. Por estaros hechos la Fiscalía del Edomex comenzó las indagatorias por la presunta participación de Mauricio “N”, razón por la que fue obtenida una orden de captura contra el sujeto.

Suman más de 40 detenidos ligados al sindicato criminal

La detención del hombre fue realizada por efectivos de la Fiscalía del Edomex y tras su captura fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

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“La Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) es identificada como una organización con fachada de sindicato cuyos principales integrantes han sido señalados por presuntamente utilizar la condición de esa organización para la comisión de actividades delictivas como extorsión, robo con violencia, despojo, entre otros”, es parte del informe.

Algunos de los detenidos ligados a la organización (FGJEM)

En su reporte, las autoridades destacan que hasta el momento han sido detenidas 42 personas identificadas como objetivos prioritarios, lo anterior en el marco de la Operación Restitución.

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Apenas el pasado 17 de mayo la FGJEM informó que por el operativo mencionado han sido asegurados 2 mil 015 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad. De dicha cantidad, mil 127 ya fueron devueltos a sus legítimos dueños.

Dicho operativo ha sido implementado en 79 de los 125 municipios que conforman la entidad. En las acciones participan diversas instituciones de seguridad, tales como el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), así como la Secretaría de Seguridad estatal.

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