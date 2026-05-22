México

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

La estructura cuenta con operaciones en Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca

Guardar
Google icon
Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex
El sujeto capturado (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de Mauricio “N”, un sujeto apodado El Mauri, quien es miembro de una organización autodenominada Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) y quien era considerado como objetivo prioritario dentro del marco de la denominada “Operación Restitución”.

Cabe destacar que, según averiguaciones de las autoridades, el hombre capturado fungía como operador de AMOS, estructura que opera en los municipios de Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca. Se trata de una estructura ligada con delitos de despojo y contra la propiedad.

PUBLICIDAD

Exigió miles de pesos

El 21 de mayo la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la detención del sujeto referido, quien es investigado por hechos ocurridos el 3 de enero pasado cuando el ahora detenido, junto con otras 10 personas, ingresó a dos lotes propiedad de la víctima ubicados en el municipio de La Paz.

Ya para el 14 de abril El Mauri y otros dos sujetos habrían sido los responsables de interceptar a la víctima para, presuntamente, exigirle 50 mil pesos a cambio de que le regresaran sus propiedades y que si no lo hacía la matarían.

PUBLICIDAD

Video institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México documenta detenciones. Muestra a elementos policiales con equipo táctico custodiando a cuatro personas con rostros difuminados y esposadas. Posteriormente, los detenidos son subidos a un vehículo tipo van y trasladados. Las imágenes corresponden a la "Operación Restitución", un despliegue contra la organización "AMOS", señalada por delitos de extorsión y despojo en la entidad (FGJEM)

Debido a lo anterior, la persona afectada les entregó una cantidad menor para que no la hirieran. Por estaros hechos la Fiscalía del Edomex comenzó las indagatorias por la presunta participación de Mauricio “N”, razón por la que fue obtenida una orden de captura contra el sujeto.

Suman más de 40 detenidos ligados al sindicato criminal

La detención del hombre fue realizada por efectivos de la Fiscalía del Edomex y tras su captura fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

“La Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) es identificada como una organización con fachada de sindicato cuyos principales integrantes han sido señalados por presuntamente utilizar la condición de esa organización para la comisión de actividades delictivas como extorsión, robo con violencia, despojo, entre otros”, es parte del informe.

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex
Algunos de los detenidos ligados a la organización (FGJEM)

En su reporte, las autoridades destacan que hasta el momento han sido detenidas 42 personas identificadas como objetivos prioritarios, lo anterior en el marco de la Operación Restitución.

Apenas el pasado 17 de mayo la FGJEM informó que por el operativo mencionado han sido asegurados 2 mil 015 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad. De dicha cantidad, mil 127 ya fueron devueltos a sus legítimos dueños.

Dicho operativo ha sido implementado en 79 de los 125 municipios que conforman la entidad. En las acciones participan diversas instituciones de seguridad, tales como el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), así como la Secretaría de Seguridad estatal.

Temas Relacionados

EdomexOperación RestituciónDespojoAMOSNarco en Méxicomexico-notcias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

SMN pronostica lluvias muy fuertes, torbellinos y calor extremo para este viernes

Autoridades piden precaución por posibles deslaves, inundaciones y caída de árboles

SMN pronostica lluvias muy fuertes, torbellinos y calor extremo para este viernes

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Se disputa el primer encuentro de la Final del futbol mexicano desde el Estadio Ciudad de los Deportes que promete muchos goles para definir al campeón

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Ante la baja de calificación de Moody´s, CFE asegura que mantiene la estabilidad

La Comisión indica que la reducción en su nota es por el ajuste al perfil crediticio del Gobierno Federal

Ante la baja de calificación de Moody´s, CFE asegura que mantiene la estabilidad

Esta es la propuesta de la FMF para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026

La estrategia de la Federación Mexicana de Futbol invita a la afición a recuperar el entusiasmo de la ola mexicana y evitar sanciones de la FIFA

Esta es la propuesta de la FMF para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026

Temblor hoy 21 de mayo en México: van más de mil réplicas del sismo de M5.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 21 de mayo en México: van más de mil réplicas del sismo de M5.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Desafueran a alcaldesa de Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada

Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales

CNI se deslinda de Tlacos y de las declaraciones de pobladores que piden intervención de Trump en Guerrero

Denuncian nuevos ataques del CJNG contra La Cofradía, comunidad nahua de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

Estilista de Fátima Bosch niega haber golpeado a Miss Venezuela: “Quería hacer show”

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Dua Lipa agradece tras el estreno de su show grabado en el Estadio GNP Seguros de CDMX: “Euforia, amor y entrega absoluta”

Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

DEPORTES

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Esta es la propuesta de la FMF para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026

Checo Pérez considera correr las 24 Horas de Nürburgring tras éxito de Verstappen

A 20 días del Mundial 2026, Calzada Flotante en Tlalpan estará lista según autoridades

Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir