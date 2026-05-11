Visa electrónica para México: conoce cuáles son los cuatro países que pueden obtenerla este 2026

El trámite digital solo permite una entrada a México por vía aérea, con una estancia máxima de 180 días. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició este 5 de febrero de 2026 el sistema de visa electrónica para personas de Brasil, Ucrania, Turquía y Rusia que viajan a México por turismo, negocios o visitas sin actividades remuneradas.

Esta medida se implementa como parte de la modernización de los servicios consulares y la apuesta para facilitar la movilidad internacional, según la dependencia federal en su sitio oficial.

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El trámite digital permite una estancia máxima de 180 días con validez para una sola entrada por vía aérea.

Quienes obtienen la visa electrónica deben viajar como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La visa electrónica no sustituye al documento consular tradicional, vigente en embajadas y consulados, ni aplica para ingresos múltiples ni para quienes arriban por mar o por tierra. La autoridad migratoria puede solicitar documentación adicional al ingresar al país.

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El trámite digital busca fortalecer la relación con Brasil y facilitar el turismo

La SRE señala que el sistema digital “honra el compromiso de los gobiernos de México y Brasil de facilitar la movilidad de sus nacionales entre ambos territorios, de manera ágil, segura, ordenada y regular”.

El procedimiento representa el primer trámite 100% digital realizado en el exterior.

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La apuesta del gobierno federal es posicionar a México como el quinto destino turístico global para 2030, de acuerdo con el Plan México.

La visa electrónica está disponible exclusivamente para personas de Brasil, Ucrania, Turquía y Rusia. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El desarrollo de la visa electrónica involucra la colaboración de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Turismo.

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El sistema digital busca fortalecer los flujos turísticos y los vínculos empresariales, académicos y culturales, en beneficio de dos de las economías más grandes de América Latina.

La plataforma comenzó disponible para personas brasileñas e hizo su expansión para nacionales de Ucrania, Turquía y Rusia.

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En todos los casos, la estancia debe ser sin permiso para actividades remuneradas y no puede superar los 180 días, así mismo, el trámite de la visa electrónica es gratuito para estos cuatro países.

La visa electrónica no reemplaza la visa tradicional emitida en embajadas o consulados mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Condiciones para ucranianos, turcos y rusos

Para nacionales de Ucrania, Turquía y Rusia, el trámite de visa electrónica se realiza en línea a través del sistema del Instituto Nacional de Migración.

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El permiso aplica para viajes turísticos, de negocios, visitas técnicas, estudios no remunerados, actividades religiosas, filantrópicas, deportivas, transporte de mercancías o asistencia a ferias.

El solicitante debe contar con pasaporte vigente por al menos seis meses al momento del viaje.

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El periodo sugerido para iniciar el trámite es mínimo treinta días antes del ingreso al país. La autorización electrónica es gratuita y válida por treinta días para su uso tras ser aprobada.

Infografía detallada sobre los requisitos, procedimientos, plazos y exenciones de la visa electrónica para ingresar a México, dirigida a ciudadanos de Ucrania, Turquía y Rusia. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En el caso de personas ucranianas, existe una excepción: quienes cuenten con visa o residencia vigente para Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, Espacio Schengen o países de la Alianza del Pacífico están exentas de tramitar la visa electrónica para México.

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El sistema puede arrojar tres resultados: solicitud aprobada, rechazada o en trámite.

Al recibir la autorización, la persona debe imprimir la confirmación, verificar los datos y presentarla al documentar en la aerolínea junto con el pasaporte y el boleto de avión.

Control migratorio y documentación adicional requerida al ingreso

La visa electrónica no garantiza el ingreso automático a México.

El personal de migración puede solicitar documentación que respalde el motivo del viaje, como reservaciones de hotel, boletos de salida del país, cartas de invitación o comprobantes de solvencia económica, ya sea efectivo, tarjeta de crédito o estados de cuenta.

El proceso digital representa el primer trámite consular de México completamente en línea para extranjeros. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Si la visita es diferente a turismo, la persona debe portar documentos que justifiquen el motivo de ingreso, como constancias de estudios, invitaciones a eventos o documentación relacionada con negocios.

Estos requisitos deben exhibirse ante la autoridad migratoria en el punto de entrada.

Canales oficiales para tramitar la visa electrónica y evitar contratiempos

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda utilizar únicamente los portales oficiales visaelectronica.sre.gob.mx y miconsulado.sre.gob.mx o acudir a las representaciones consulares de México para obtener información actualizada sobre el trámite.

La autorización electrónica es válida por treinta días a partir de su aprobación para ser utilizada en el viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae).