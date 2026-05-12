El lenguaje secreto de los animales: cómo se comunican las especies en la naturaleza

Las señales químicas, como las feromonas, permiten que algunas especies comuniquen su presencia o estado reproductivo a través del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lenguaje secreto de los animales constituye un sistema complejo de señales que regula desde la búsqueda de pareja hasta la defensa frente a depredadores.

Cada especie, desde leones hasta insectos, utiliza códigos específicos —como cantos, olores, posturas o descargas eléctricas— para transmitir información esencial a sus semejantes, lo que optimiza su supervivencia y reproducción, de acuerdo con la Enciclopedia Británica.

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La comunicación animal se manifiesta en una variedad de formas: sonidos, gestos visuales, en casos particulares, impulsos eléctricos, contacto físico y señales químicas, presentes en la comunicación de los ajolotes, especie endémica de México.

Estas señales permiten a los animales advertir peligros, marcar territorio o coordinar acciones colectivas.

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Las ballenas, como parte de los cetáceos, utilizan secuencias de clics y silbidos para mantenerse en contacto y coordinar acciones dentro de su grupo en ambientes marinos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El repertorio de señales varía profundamente entre especies. Los animales menos sociales suelen contar con apenas cinco o seis señales efectivas, mientras que insectos sociales como las abejas y hormigas, ejemplares que abundan en el territorio mexicano, emplean de diez a veinte códigos distintos.

En mamíferos sociales, como los lobos o primates, el registro puede alcanzar entre treinta y cuarenta señales.

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Estas herramientas de comunicación cumplen funciones definidas: atraer pareja, sincronizar cópulas, mediar conflictos y establecer jerarquías.

Un caso destacado es el de los murciélagos, de los cuales habitan aproximadamente 140 especies diferentes en México, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos mamíferos utilizan sonidos de alta frecuencia para orientarse y detectar presas en la oscuridad.

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Los delfines y los peces eléctricos también se apoyan en señales acústicas o descargas eléctricas para explorar su entorno y coordinar movimientos, de acuerdo con datos de la institución británica.

En el mundo acuático, los delfines pueden distinguir a sus crías y a otros miembros de su grupo gracias a patrones únicos de silbidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Animales mexicanos y la riqueza de señales en el territorio nacional

En México, la diversidad de fauna permite encontrar ejemplos notables de comunicación animal.

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Los murciélagos, presentes en numerosos ecosistemas del país, emplean la ecolocalización para cazar insectos o evadir obstáculos durante el vuelo nocturno.

Las abejas meliponas, nativas del sur de México, se comunican a través de danzas y feromonas para indicar la ubicación de flores o amenazas cercanas.

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Los murciélagos mexicanos recurren a la ecolocalización: emiten sonidos de alta frecuencia que regresan como ecos, facilitando la detección de obstáculos y presas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bagres de agua dulce, comunes en ríos mexicanos, generan chasquidos para establecer interacción y defender su espacio.

Las rayas, presentes en cuerpos de agua mexicanos, utilizan impulsos eléctricos para navegar en aguas turbias y enviar señales a otros individuos, un mecanismo especialmente útil en ambientes de baja visibilidad.

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Este tipo de comunicación, conocido como electrocomunicación, permite a los animales identificar posibles amenazas o fuentes de alimento.

La coloración en anfibios mexicanos, como la rana de árbol de ojos rojos, que utiliza una estrategia llamada coloración de sobresalto, advierte a depredadores.

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La coloración de sobresalto es común en varios anfibios mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos colores brillantes funcionan como señales visuales que protegen al anfibio.

De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el proceso de comunicación entre animales abarca desde la sincronización de la alimentación entre madres y crías hasta la coordinación de movimientos colectivos o la delimitación de territorios.

En especies sociales, como los lobos mexicanos, las señales auditivas y olfativas sostienen la estructura jerárquica y refuerzan alianzas dentro del grupo.

En especies como los lobos mexicanos, las señales auditivas y olfativas mantienen la estructura jerárquica del grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se transmiten y descifran las señales: genética y aprendizaje

Un emisor genera la señal y un receptor la interpreta, mezclando información aprendida durante su vida —experiencias previas, como peleas perdidas— con instintos heredados que filtran riesgos y ventajas.

No todas las señales tienen la intención de comunicar; por ejemplo, el sonido que produce un ratón alimentándose puede delatarlo ante un búho, sin que esto sea deliberado.

En los loros, la capacidad de aprender y modificar sus cantos permanece abierta durante toda la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descodificación de los códigos varía según la especie. En muchos insectos, sonidos y sensibilidad auditiva están determinados genéticamente: las hembras nacen con el oído calibrado para ciertas frecuencias.

En aves como los loros, las crías requieren aprendizaje temprano para dominar los cantos locales y, a diferencia de la mayoría, pueden innovar códigos comunicativos a lo largo de toda su vida.

Diversidad de sistemas y su función en la naturaleza

La diversidad y especialización de los sistemas de comunicación animal evidencian la complejidad de las adaptaciones evolutivas en distintos ambientes, especialmente en el medio acuático mexicano y terrestre.

Feromonas, posturas, sonidos y descargas eléctricas conforman un mosaico de estrategias mediante las cuales los animales aseguran la transmisión de mensajes vitales para la supervivencia individual y la cohesión de sus comunidades, de acuerdo con los expertos de la UNAM y la Enciclopedia Británica.

Los sistemas de comunicación animal, como la vocalización y el uso de señales táctiles, son fundamentales para la supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)