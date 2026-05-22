Estructura colapsa en el Centro Histórico de Ciudad de México

@AlessandraRdlv

El desplome de una estructura ocurrió esta tarde en el Centro Histórico de Ciudad de México, específicamente en la calle Allende 74, dentro de la zona de La Lagunilla, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia, quienes se dirigieron al sitio tras los reportes sobre la caída de una barda en proceso de restauración.

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De acuerdo con los informes preliminares, el derrumbe se registró en el interior de una obra ubicada en el mencionado predio. El evento tuvo lugar en la intersección de calle Allende y calle Juan Álvarez, colonia Centro.

Tras el colapso, se reportó que al menos cuatro personas resultaron afectadas, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) atendieron a las personas lesionadas en el lugar.

Las autoridades informaron que tres de los cuatro afectados recibieron auxilio inmediato, activándose los protocolos de rescate, valoración prehospitalaria y coordinación interinstitucional para salvaguardar la integridad de quienes se encontraban en el inmueble.

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Desde el primer momento, equipos de Blindar Cuauhtémoc y Protección Civil Cuauhtémoc fueron los primeros en acudir para atender la emergencia, realizando labores de rescate y asegurando la zona.

@AlessandraRdlv

Se realizaron las labores para limpiar los escombros que quedaron en el lugar. De momento se desconoce el motivo por el que cayó la estructura.

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Autoridades señalan también que hay más personas siendo valoradas para descartar afectaciones más graves.

Personal de rescate se hizo presente en el lugar para atender a los lesionados y determinar si existían riesgos adicionales en la estructura tras recibir reportes de testigos sobre personas heridas después de la caída de escombros.

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La remoción de los escombros para liberar el camión de transporte público comenzó con la colaboración de la ciudadanía, mientras elementos de la Policía Metropolitana de la SSC acordonaron el área donde se desplomó la barda sobre la unidad.

@SGIRPC_CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó posteriormente que de los afectados por el derrumbe de la barda en Allende 74, dos empleados de la empresa y un adolescente de 17 años que viajaba en un microbús recibieron atención hospitalaria tras ser trasladados por los servicios de emergencia, mientras que la cuarta persona implicada optó por retirarse por su cuenta.

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La coordinación de los trabajos de atención de emergencias está a cargo de Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien permaneció en el sitio supervisando las acciones de los servicios especializados.

Urzúa explicó a N+ que un grupo de trabajadores de la construcción se encontraba remodelando una pared en un predio vacío, cuando ocurrió el colapso inesperado que dejó varios lesionados.

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