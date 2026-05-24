Morena Sinaloa rompe el silencio tras citatorio a Rocha Moya: “No encubrimos a nadie, pero tampoco sentenciamos”

El comunicado emitido desde Culiacán hace énfasis en la defensa institucional y señala a la dirigencia priista por buscar apoyo internacional, al tiempo que marca distancia sobre el proceso seguido contra el gobernador con licencia. (Infobae-Itzallana)

Horas después de que la Fiscalía General de la República citara a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el partido Morena en Sinaloa emitió este sábado 23 de mayo un comunicado en el que respaldó las investigaciones de la autoridad ministerial y aprovechó para lanzar una ofensiva directa contra el PRI.

El documento, fechado en Culiacán, evita pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de Rocha Moya y se limita a defender el proceso institucional: “Morena no encubre a nadie, pero tampoco sentencia a nadie, ni propio ni extraño”, reza el texto.

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El blanco: Alejandro Moreno y el PRI

El grueso del comunicado no está dedicado a Rocha Moya, sino a atacar al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Morena lo acusa de “rogar por la injerencia extranjera” ante las presiones de Estados Unidos para avanzar en el proceso de extradición de funcionarios sinaloenses.

El partido gobernante recordó que el PRI “se entregó por corrupto a manos del crimen organizado” y aseguró que esa es la razón por la que el partido tricolor “ya no es bienvenido en Sinaloa ni en gran parte del país”, algo que, según el texto, se demuestra en cada elección.

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La crítica central de Morena es que el PRI exige “juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones”, una práctica que el partido identifica con los gobiernos priistas del pasado.

El texto difundido por el partido en Sinaloa subraya que no protege a sus integrantes, rechaza condenas sin pruebas y sostiene que el verdadero propósito es evitar la utilización de una investigación en beneficio electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soberanía nacional como escudo

El comunicado también lanza un argumento que ha sido recurrente en el discurso de la llamada Cuarta Transformación frente a las presiones de Washington: la defensa de la soberanía nacional.

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Morena acusa al PRI de impulsar “una estrategia político-electoral que clama por la violación de nuestra soberanía nacional”, posicionándose así como el único partido que respeta “el Estado de derecho, las instituciones públicas y los derechos humanos”.

El texto cierra con una declaración de confianza en las instituciones: “Nosotros confiamos en las instituciones de investigación y procuración de justicia”, una frase que, en el contexto del citatorio a Rocha Moya, suena más a posicionamiento político que a tranquilidad genuina.

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Morena

Lo que el comunicado no dice

Llamativamente, el documento de Morena Sinaloa no menciona una sola vez el nombre de Rubén Rocha Moya, no alude a las acusaciones concretas de la corte estadounidense y no ofrece ningún argumento sobre los hechos que motivaron el citatorio de la FGR.

Lo que sí hace es definir el terreno político de cara a la semana que comienza: para Morena, el verdadero tema no es Rocha Moya, sino frenar al PRI —y a Estados Unidos— de convertir una investigación judicial en una herramienta de presión electoral.

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