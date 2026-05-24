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CDMX tendrá 18 sedes gratuitas para ver el Mundial 2026: dónde estarán y qué partidos transmitirán

Locales y visitantes tendrán la oportunidad de gozar la Copa del Mundo en diversas sedes alrededor de la capital mexicana

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Gran multitud de aficionados, muchos con camisetas verdes de la selección mexicana, observan un partido de fútbol en una pantalla gigante en un parque urbano al atardecer, con banderas.
Los aficionados tendrán la oportunidad de asistir para poder acceder a todos los partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la selección de 18 sedes públicas con retransmisión gratuita de los partidos del Mundial 2026 con actividades culturales y deportivas accesibles para visitantes y capitalinos.

Las sedes, conocidas como ‘fan zones’, estarán distribuidas en distintos puntos de la ciudad, incluidos parques, deportivos y plazas públicas en alcaldías como Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, entre otras.

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Los espacios serán “gratuitos y sin venta de alcohol”, con el objetivo de promover espacios de convivencia familiar y seguros, indicó la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto.

Vista aérea de una fan zone del Mundial con dos pantallas gigantes mostrando un partido de fútbol, food trucks, personas animando con banderas y guirnaldas coloridas.
Personas de diversas nacionalidades disfrutan el ambiente futbolístico en una fan zone del Mundial, con pantallas gigantes, food trucks y banderas de México, Corea, Sudáfrica y Chequia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las transmisiones, las sedes contarán con programación cultural, actividades deportivas y oferta gastronómica, como parte de una estrategia del gobierno para extender el ambiente del Mundial más allá de los estadios.

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“La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos que se desarrollan al interior del estadio. La ciudad será una gran tribuna”, dijo Brugada.

¿En dónde se ubican estas sedes?

Siete de estos lugares operarán durante los 39 días del torneo con la transmisión de los 104 partidos, mientras que las 11 restantes proyectarán juegos de la selección mexicana y encuentros destacados.

Solo partidos de México:

  • Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)
  • Central de Abasto (Iztapalapa)
  • Parque Las Américas (Benito Juárez)
  • Parque Cri-Cri (Miguel Hidalgo)
  • Deportivo San Mateo Atenco (Cuajimalpa)
  • Deportivo San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)
  • Plaza Garibaldi (Cuauhtémoc)
  • Bosque de Tláhuac
  • Deportivo Leandro Valle (Iztacalco)
  • Utopía Deportiva Eduardo Molina (Venustiano Carranza)
Multitud de personas con camisetas de fútbol de la selección mexicana viendo un partido en una pantalla gigante en un parque arbolado bajo un cielo nublado.
Aficionados mexicanos se congregan en un parque para ver un partido de fútbol del Mundial 2026 en una pantalla gigante, vistiendo las playeras de su selección y mostrando su apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los partidos del Mundial:

  • Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)
  • Utopía Meyehualco (Iztapalapa)
  • Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero)
  • Unidad Independencia (Magdalena Contreras)
  • Parque de la Constitución (Coyoacán)
  • Deportivo Vivanco (Tlalpan)· Revolución (Gustavo A. Madero)
  • Deportivo Xochimilco

Gobierno de la CDMX se prepara para la Copa del Mundo

En ese sentido, la gobernante capitalina invitó a la ciudadanía a participar en una “ola” masiva el próximo 31 de mayo sobre Paseo de la Reforma, similar al movimiento coordinado de aficionados que se levantan alzando los brazos en los estadios, por lo que se espera el cierre de vialidades en la zona.

Con esta actividad previa al torneo, las autoridades buscan hacer la ola más grande del mundo con participación ciudadana y un arranque simbólico del Mundial, además de buscar romper un récord.

La organización de la Copa del Mundo en México le dará a los amantes del futbol varias experiencias fuera de la cancha.
La organización de la Copa del Mundo en México le dará a los amantes del futbol varias experiencias fuera de la cancha. (Reuters)

El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial 2026 entre la Selección Nacional y el conjunto de Sudáfrica, un encuentro que ya se dio en le torneo del 2010 celebrado en el continente africano.

Sin embargo, contrario a esa edición, para este año reunirá a 48 selecciones, agregándose dos rondas más para jugarse la final el próximo 19 de julio a disputarse en el Estadio East Rutherford, Nueva Jersey.

Las ciudades de Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste) también recibirán partidos del torneo que México organiza con Estados Unidos y Canadá. Cada lugar contará con su propio fan fest en donde se transmitirán los partidos oficiales de la Selección Mexicana.

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