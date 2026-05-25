Cómo usar una mezcla de orégano y vinagre blanco para ahuyentar y eliminar cucarachas

(Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de ingredientes naturales para el control de plagas en el hogar ha cobrado fuerza entre quienes buscan alternativas a los productos químicos.

Una de las mezclas más populares es la combinación de orégano y vinagre blanco, reconocida por su aroma intenso y sus propiedades que pueden ayudar a ahuyentar cucarachas.

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Esta opción casera resulta sencilla de preparar y puede aplicarse en distintas áreas de la casa para mantener estos insectos alejados de forma práctica y económica.

Una solución casera con beneficios antimicrobianos y aroma poco agradable para los insectos puede resultar efectiva en espacios frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del orégano y vinagre blanco para ahuyentar cucarachas

El orégano y el vinagre blanco ofrecen varios beneficios cuando se utilizan para ahuyentar cucarachas en el hogar:

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Aroma intenso y desagradable para insectos: El olor fuerte del orégano y el vinagre blanco resulta molesto para las cucarachas, lo que las aleja de las zonas tratadas.

Propiedades antimicrobianas y antifúngicas: Tanto el orégano como el vinagre blanco tienen compuestos que eliminan bacterias y hongos, ayudando a mantener limpios los espacios donde suelen esconderse las cucarachas.

Repelente natural y seguro: Esta mezcla no contiene químicos tóxicos, por lo que es segura para usar en hogares con niños y mascotas, siempre que no se ingiera directamente.

Fácil de preparar y aplicar: Solo requiere ingredientes comunes y puede rociarse en rincones, grietas y superficies donde suelen aparecer los insectos.

Económico: Es una alternativa accesible y de bajo costo en comparación con insecticidas comerciales.

Si bien la mezcla ayuda a repeler cucarachas y mantener la higiene, su efectividad depende de la constancia en la aplicación y de complementar con limpieza y bloqueo de posibles entradas al hogar.

La mezcla de orégano y vinagre blanco representa una alternativa natural y económica para ahuyentar cucarachas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar una mezcla de orégano y vinagre blanco para ahuyentar y eliminar cucarachas

La mezcla de orégano y vinagre blanco es un remedio casero que puede ayudar a ahuyentar y eliminar cucarachas gracias a su olor y propiedades antimicrobianas. Aquí tienes una guía sencilla para prepararla y usarla:

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Ingredientes

2 cucharadas de orégano seco (o un puñado si es fresco)

1 taza de vinagre blanco

1 atomizador o botella con rociador

Preparación

Hierve el vinagre blanco y, cuando esté caliente, agrégale el orégano. Deja reposar la mezcla hasta que enfríe completamente. Cuela para retirar los restos de orégano y vierte el líquido en el atomizador.

Uso

Rocía la mezcla en zonas donde suelen aparecer cucarachas: rincones de la cocina, debajo del fregadero, cerca de puertas, ventanas y grietas.

Utiliza la mezcla diariamente durante una semana, especialmente en lugares húmedos y oscuros.

Puedes repetir la aplicación cada vez que limpies para mantener alejados a los insectos.

Este remedio es útil como complemento a la limpieza constante y al sellado de grietas o entradas por donde puedan ingresar las cucarachas. No sustituye el control profesional en casos de infestación severa.