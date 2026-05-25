El fruto rugoso que Asia, India y África usan desde hace siglos contra la diabetes llegó a los laboratorios

El melón amargo podría actuar en dos frentes: estimulando la producción de insulina y reduciendo el azúcar que el intestino absorbe tras cada comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siglos, comunidades de Asia, India, el Caribe y África oriental han recurrido a un fruto de sabor intenso y apariencia rugosa para tratar la diabetes de forma natural. Actualmente, la ciencia intenta determinar si ese uso tradicional tiene respaldo para convertirse en una alternativa terapéutica real.

El melón amargo (Momordica charantia), conocido también como karela, concentra más de 140 estudios sobre sus efectos en la glucosa en sangre, de acuerdo con un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra aproximadamente 21,000 plantas usadas con fines medicinales, de las cuales 150 se aprovechan comercialmente a gran escala, y M. charantia figura entre las más estudiadas para tratar la diabetes.

La ciencia estudia los compuestos del melón amargo para entender cómo podrían ayudar a reducir el azúcar en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres compuestos que la ciencia señala como responsables del efecto sobre el azúcar

La revisión alojada en la Biblioteca Nacional de Medicina destaca tres compuestos con posible capacidad para reducir el azúcar en sangre: charantina, polipéptido-p y vicina.

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La charantina es una sustancia del fruto comparada en estudios con tolbutamida, un medicamento oral para bajar el azúcar, aunque sus componentes aislados no siempre reprodujeron cambios notorios en la glucosa por sí solos.

El polipéptido-p es una proteína que actúa de forma similar a la insulina. Según el análisis, mostró reducción de azúcar en sangre en animales y humanos cuando se administró por inyección bajo la piel.

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La charantina, el polipéptido-p y la vicina son los tres compuestos del melón amargo con mayor potencial para reducir el azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vicina, extraída de las semillas, mostró capacidad para reducir el azúcar. El documento advierte que esta sustancia se ha vinculado con favismo — una condición que afecta a los glóbulos rojos en personas con una deficiencia enzimática hereditaria —, por lo que quienes sean susceptibles deberían evitar consumir el fruto.

Cómo actuaría la planta en el cuerpo: de la secreción de insulina a la absorción intestinal

Los especialistas describen al melón amargo como una enredadera tropical que puede crecer hasta 5 metros y producir frutos alargados de sabor amargo.

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El texto enumera varias rutas por las que el melón amargo podría reducir la glucosa: estimulación de la producción de insulina, mayor aprovechamiento del azúcar en músculo y tejidos periféricos, reducción de la glucosa que el intestino absorbe tras cada comida y protección de las células del páncreas encargadas de producir insulina.

El polipéptido-p, presente en el melón amargo, actúa de forma similar a la insulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina cita experimentos donde el jugo del fruto y sus extractos, aplicados en dosis bajas, estimularon la absorción de glucosa en una proporción similar a la que produce una dosis estándar de insulina en laboratorio.

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Un experimento adicional encontró que tomar jugo del fruto diariamente durante 10 semanas redujo la cantidad de azúcar que el intestino absorbe y envía al torrente sanguíneo después de comer.

Qué advertencias documentó la revisión y a quiénes aplican

El estudio incluye dos advertencias de seguridad. La primera es para mujeres embarazadas, porque la planta se ha usado de forma tradicional como abortiva.

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La segunda se refiere a cápsulas comerciales de karela: Diabetes UK, organización de investigación sobre la diabetes en el Reino Unido, emitió una alerta porque aún no se conoce qué dosis resulta segura al combinarse con otros medicamentos para la diabetes.

El fruto, la hoja y la semilla del melón amargo aportan vitaminas C, A, E y minerales como potasio, calcio y zinc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos nutricionales, el análisis describe al fruto y a las hojas como fuentes de vitaminas y minerales. La hoja tiene presencia de vitaminas C, A, E, B, folato, potasio, calcio, zinc, magnesio, fósforo, hierro y fibra dietética, de acuerdo con los especialistas.

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Los expertos indican que el melón amargo reúne tradición de uso y resultados potenciales en laboratorio, pero la evidencia clínica sigue siendo insuficiente para confirmar dosis e indicaciones específicas, recomendando siempre seguir indicaciones médicas individuales antes de tomar cualquier tratamiento adicional.