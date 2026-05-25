México

Operativo Enjambre acumula más de 70 servidores públicos detenidos y 20 sentencias en México

La estrategia federal se ha extendido a varios estados con capturas de alcaldes, mandos policiacos y funcionarios investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado

Guardar
Google icon
El operativo se ejecutó en coordinación de los tres órdenes de gobierno, el pasado viernes 22 de noviembrE
El operativo se ejecutó en coordinación de los tres órdenes de gobierno, el pasado viernes 22 de noviembre de 2025. (Crédito: Cuartoscuro)

El Operativo Enjambre se consolidó como una de las principales estrategias del Gobierno federal para intervenir en estructuras municipales y corporativas señaladas por presuntas conductas delictivas y esquemas de corrupción en distintas regiones del país.

Desde su arranque en noviembre de 2024, la operación ha derivado en la detención de más de 70 servidores públicos, entre alcaldes, exfuncionarios, mandos policiacos y operadores municipales, de acuerdo con información presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

PUBLICIDAD

El balance ha sido actualizado en distintas fases conforme avanzan las investigaciones y se ejecutan nuevas órdenes de aprehensión en diferentes estados.

La primera etapa del operativo se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fuerzas federales y estatales realizaron detenciones simultáneas en varios municipios.

PUBLICIDAD

Entre los primeros casos destacó la captura de la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, además de mandos de seguridad pública local y otros funcionarios municipales.

A partir de ese momento, el operativo se extendió a entidades como Morelos, Jalisco, Michoacán y otras regiones del país, donde autoridades federales han ejecutado nuevas acciones en contra de servidores públicos vinculados a investigaciones abiertas por delitos de alto impacto. En varios casos, las detenciones han estado acompañadas de cateos y aseguramientos de inmuebles y documentación oficial.

Las indagatorias se han sostenido en el uso de inteligencia financiera, análisis de comunicaciones, revisión de flujos patrimoniales y trabajo de campo coordinado entre instituciones federales y estatales.

En estas acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y fiscalías locales, con el objetivo de ejecutar operativos simultáneos y reducir riesgos de filtraciones.

Recuentos periodísticos estiman hasta 147 detenciones

En paralelo, recuentos periodísticos han estimado que el número total de personas detenidas podría superar los 140 servidores públicos en distintas fases del operativo; sin embargo, hasta ahora no existe un informe federal único que consolide esa cifra como balance oficial.

Dentro de los casos más relevantes se encuentran detenciones de exalcaldes y funcionarios municipales en Jalisco y Morelos, donde las investigaciones se han centrado en estructuras administrativas locales y posibles esquemas de desvío de recursos, extorsión y cobros irregulares dentro de los ayuntamientos.

Hasta el corte más reciente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó 20 sentencias condenatorias contra exservidores públicos derivadas del operativo, con más de mil 146 años de prisión acumulados por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

La dependencia precisó que las resoluciones judiciales corresponden a distintos expedientes abiertos desde el inicio de la estrategia, en los que se ha documentado la participación de exfuncionarios en hechos de violencia y actividades ilícitas relacionadas con estructuras criminales locales.

Pese a los resultados reportados, especialistas en seguridad han señalado que el principal reto del operativo será sostener las acusaciones en tribunales, fortalecer las carpetas de investigación y ampliar el alcance hacia las redes financieras que permiten la operación de estos esquemas en el ámbito municipal.

Temas Relacionados

Operativo EnjambreCrimen organizadoExtorsiónDefensaMarinaGuardia NacionalFGRmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 45 emisiones este lunes 25 de mayo

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 45 emisiones este lunes 25 de mayo

Jubilados y maestros de la CNTE se unen en megamarcha hoy lunes 25 de mayo: avanzan sobre Reforma con destino al Monumento a la Revolución y Zócalo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Jubilados y maestros de la CNTE se unen en megamarcha hoy lunes 25 de mayo: avanzan sobre Reforma con destino al Monumento a la Revolución y Zócalo

El fruto rugoso que Asia, India y África usan desde hace siglos contra la diabetes llegó a los laboratorios

Estudios detallan que el fruto podría estimular la secreción de insulina, reducir la absorción intestinal de azúcar y proteger células pancreáticas

El fruto rugoso que Asia, India y África usan desde hace siglos contra la diabetes llegó a los laboratorios

Activan protocolo de seguridad por amenaza de presunto atentado en CCH Naucalpan

En redes sociales circularon mensajes en los que se advertía una agresión en las instalaciones del plantel de la UNAM

Activan protocolo de seguridad por amenaza de presunto atentado en CCH Naucalpan

“Que regrese lo robado”, dice Sheinbaum sobre indagatorias a Alito Moreno por presuntos recursos ilícitos

La mandataria fue cuestionada sobre las versiones que apuntan a que la entonces Fiscal anticorrupción nunca envió a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el dirigente del PRI

“Que regrese lo robado”, dice Sheinbaum sobre indagatorias a Alito Moreno por presuntos recursos ilícitos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos no implica imputación: “Es parte de la investigación de la FGR”

Justicia selectiva de la 4T: FGR cita al exfiscal de Chihuahua por caso CIA, pero olvida a Sara Quiñónez por montaje en homicidio de Melesio Cuén

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de mayo: detienen a cuatro jóvenes tras disparos y forcejeo con policías en Álvaro Obregón

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Lesslie Polinesia estalla por la filtración del rostro de su hija: “No me quedan ganas de compartir esta parte de mí”

Lesslie Polinesia estalla por la filtración del rostro de su hija: “No me quedan ganas de compartir esta parte de mí”

¿Quiénes integran el elenco original de “Hoy No Me Puedo Levantar” en su regreso a Ciudad de México?

La verdad sobre la crisis matrimonial de Sergio Mayer e Isabella Camil que resurge tras su ‘divorcio’ de Morena

Desconfianza, soledad y manipulación: Marlene Calderón revela la estrategia de Sergio Andrade

Eugenio Derbez explota como Ludovico P.Luche tras el campeonato de Cruz Azul: “Ganó papá”

DEPORTES

¿Cuál será el futuro de Jordan Carrillo tras su primera temporada con Pumas?

¿Cuál será el futuro de Jordan Carrillo tras su primera temporada con Pumas?

Zurdo Ramírez es detenido en Quintana Roo luego de ser noqueado por David Benavidez

Afición de Pumas abuchea a Cruz Azul tras levantar la copa: así se vivió la final desde las gradas

¿Quiénes son los canteranos de Pumas que se coronaron con Cruz Azul?

Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por su campeonato en la Liga Mx