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Zurdo Ramírez es detenido en Quintana Roo luego de ser noqueado por David Benavidez

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial que aclare la situación jurídica del boxeador sinaloense

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El boxeador mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez fue detenido junto con otras personas durante un operativo de seguridad el día de ayer en la carretera de Cancín-Tulum tras una revisión derivada de una conducta sospechosa y exceso de velocidad (Instagram/ @zurdoramirez)

El boxeador mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez fue detenido junto con otras personas durante un operativo de seguridad el día de ayer en la carretera de Cancín-Tulum tras una revisión derivada de una conducta sospechosa y exceso de velocidad, según reportaron fuentes locales.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial que aclare la situación jurídica del boxeador sinaloense ni los posibles cargos que podría enfrentar. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene, ya que los detalles divulgados corresponden a informes preliminares recopilados por la prensa local, sin una confirmación definitiva de parte de fuentes institucionales.

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El hecho ha vuelto a colocar bajo la lupa la trayectoria extradeportiva del llamado “Zurdo”, quien en meses recientes sufrió una derrota contundente ante David Benavidez en Las Vegas, lo que le costó perder los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero y le llevó a ser hospitalizado después del combate.

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez (IG/ @benavidez300)
Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez (IG/ @benavidez300)

Trayectoria de Ramírez y polémicas fuera del ring

Gilberto Ramírez, de 34 años, es reconocido por haber sido el primer mexicano en coronarse campeón mundial supermediano de la OMB en 2016, y por conquistar logros en la división crucero posteriormente. Sin embargo, su carrera no solo ha estado marcada por éxitos deportivos, sino también por algunos incidentes fuera del cuadrilátero.

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Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2022, cuando circuló un video de su arresto en Mazatlán, tras alterar el orden público durante una fiesta privada. En aquel momento, se reportó que arrojó una lata de cerveza hacia turistas que paseaban por el puerto, lo que generó reacciones negativas y cuestionamientos sobre su conducta.

Jun 28, 2025; Anaheim, California, USA; Zurdo Ramirez fights against Yuniel Dorticos at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images
Jun 28, 2025; Anaheim, California, USA; Zurdo Ramirez fights against Yuniel Dorticos at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

¿Qué se sabe de la presunta detención en Quintana Roo?

De acuerdo con los primeros informes, la policía realizó la detención de Ramírez y otros individuos tras detectar un comportamiento sospechoso y exceso de velocidad en la vía Cancún-Tulum. Aunque la identidad exacta del detenido solo ha sido confirmada como “Gilberto de Jesús N”, la coincidencia con el nombre del deportista ha alimentado la especulación en torno a su situación legal.

Mientras se esclarecen los hechos y se espera una postura formal de las autoridades, el “Zurdo” Ramírez enfrenta un escenario incierto tanto en lo legal como en lo deportivo. La combinación de problemas extradeportivos y recientes derrotas sobre el ring ha puesto en suspenso su regreso a la actividad profesional, generando interrogantes sobre el rumbo que tomará su carrera en los próximos meses.

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