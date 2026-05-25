Mujer depositó 30 mil pesos para su cesárea a una taquería y ahora vive un ‘parto’ para recuperarlos

La historia de Pau Sandoval desató una ola de reacciones en redes sociales después de denunciar que perdió 30 mil pesos tras realizar una transferencia bancaria equivocada. El dinero estaba destinado al pago de su cesárea, pues en ese momento cursaba el octavo mes de embarazo.

La historia de Pau Sandoval desató una ola de reacciones en redes sociales después de denunciar que perdió 30 mil pesos tras realizar una transferencia bancaria equivocada. El dinero estaba destinado al pago de su cesárea, pues en ese momento cursaba el octavo mes de embarazo.

El costoso error que terminó en una denuncia viral

A través de TikTok, donde aparece como @pawiisandoval, la joven explicó que el incidente ocurrió el pasado 2 de marzo cuando intentó mover dinero entre sus propias cuentas para retirarlo en efectivo.

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Según relató Pau Sandoval, al hacer la transferencia desde la aplicación bancaria seleccionó accidentalmente otra cuenta registrada entre sus contactos. Al llegar al banco descubrió que el dinero ya no estaba disponible.

“Yo soy de Guadalajara, entonces dije, si es una taquería a la que yo acudí, voy y trato de contactar a la persona para más rápido y ver si puedo llegar a algún acuerdo”, contó en TikTok.

Tras levantar el reporte correspondiente, el banco le informó que la devolución dependía únicamente de la voluntad del receptor del dinero.

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La joven comenzó a rastrear el nombre asociado a la cuenta y descubrió que supuestamente pertenecía a una taquería ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lugar que había visitado junto a su familia durante diciembre.

La confrontación que agravó el conflicto

Debido a que no podía viajar por su embarazo, Pau pidió apoyo a su cuñado para acudir al negocio e intentar hablar con los responsables. Sin embargo, aseguró que la situación escaló rápidamente.

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“Las personas de la taquería se pusieron agresivas con mi cuñado, lo amenazaron de golpearlo y él iba solo”, relató.

La creadora de contenido sostuvo que los empleados negaron conocer al beneficiario de la cuenta y afirmaron que el establecimiento ni siquiera aceptaba transferencias electrónicas.

Pau reconoció públicamente que el error fue suyo, pero explicó que decidió exponer el caso debido a la negativa de devolver el dinero. “Me causa conflicto porque yo digo, si a mí me pasara, estoy segura que yo sí regresaría ese dinero”, expresó.

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También reveló que antes de publicar el video intentó contactar al receptor mediante una transferencia simbólica de un peso, donde incluyó su número telefónico y un mensaje, aunque nunca recibió respuesta.

La joven @pawiisandoval explica en TikTok el incidente ocurrido el 2 de marzo al intentar mover dinero entre sus propias cuentas para retirarlo en efectivo. (TikTok)

Redes sociales reaccionan con apoyo y debate

El caso rápidamente se volvió viral y abrió un debate sobre las transferencias equivocadas, la responsabilidad bancaria y la ética detrás de estos errores.

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Miles de usuarios compartieron experiencias similares y mostraron solidaridad con la joven madre. Entre los comentarios más repetidos destacaron mensajes como: “Este error es bastante común”, “Me pasó con 89 mil pesos y nunca recuperé nada” y “Es una cuestión de valores”.

Otros internautas sugirieron buscar asesoría legal para intentar recuperar el dinero por vías jurídicas.

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La historia también generó empatía debido al contexto personal de Pau Sandoval, quien finalmente dio a luz semanas después. En publicaciones recientes confirmó que ni ella ni su esposo recuperaron los 30 mil pesos destinados al procedimiento médico.