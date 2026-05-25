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Afición de Pumas abuchea a Cruz Azul tras levantar la copa: así se vivió la final desde las gradas

El público expresó su molestia tras la derrota de su equipo y los silbidos se hicieron presentes desde la tribuna mientras se llevaba a cabo la celebración

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El público expresó su molestia tras la derrota de su equipo y los silbidos se hicieron presentes desde la tribuna mientras se llevaba a cabo la celebración (Infobae México/Luis Mote Nava)

La coronación de Cruz Azul en Ciudad Universitaria no solo dejó imágenes de celebración sobre el césped, sino que también provocó lágrimas de tristeza, enojo y molestia entre la afición de Pumas, que hasta los minutos finales sentía cerca la posibilidad de ganar el campeonato.

Desde las gradas, los abucheos y silbidos acompañaron la premiación del nuevo campeón desde distintos sectores de la afición, quienes no ocultaron su frustración por el resultado adverso en casa.

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Diversidad de opiniones en las gradas

Así entonaba la afición de Pumas el Goya antes de comenzar la final. (Luis Mote Nava/Infobae México)

Mientras algunos sectores de la afición continuaron con los abucheos hacia Cruz Azul, otra parte importante de los seguidores de Pumas permaneció en el estadio hasta el último minuto, quienes pese al enojo y la tristeza por la derrota, reconocieron con aplausos tanto el campeonato del rival como la gran temporada de su propio equipo.

Desde las tribunas también hubo quienes atribuyeron la derrota a las decisiones arbitrales, silbando a los árbitros durante la premiación y hubo otros que recriminaron a Uriel Antuna, protagonista de la última tarjeta roja del encuentro que cambió el rumbo del encuentro.

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Sin embargo, pese a la derrota, algunos aficionados de Pumas salieron conformes del estadio, recordando que al inicio de la temporada, pocos esperaban ver al equipo llegar a la final y reconocieron que superaron las expectativas, especialmente después de la eliminación temprana en la CONCACAF Champions Cup frente al San Diego FC.

Continuidad de Efraín Juárez

Efraín Juárez desencajado tras perder la final. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Efraín Juárez desencajado tras perder la final. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras las especulaciones sobre el futuro de Efraín Juárez en Europa o una posible salida de Jordan Carrillo a otro equipo, la directiva de Pumas enfrenta el reto de fortalecer la profundidad del plantel.

Durante la liguilla, y especialmente en la final, quedó claro que el equipo resiente la falta de recambios confiables desde la banca, lo cual se notó cuando varios titulares terminaron el encuentro visiblemente cansados.

La llegada de refuerzos será clave para apuntalar el grupo, aunque también se espera el regreso de José Juan Macías y Alan Medina, quienes podrían aportar solidez y ampliar las opciones para el siguiente torneo.

Tristeza y desilusión entre los aficionados de Pumas

Los futbolistas de Pumas se van tristes de la cancha. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los futbolistas de Pumas se van tristes de la cancha. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque al inicio pocos esperaban que Pumas llegara a la final, la ilusión era evidente entre la afición, sobre todo después de que el equipo se adelantó en el marcador con el gol de Robert Morales.

Sin embargo, el autogol y la expulsión de Uriel Antuna cambiaron el rumbo del partido y apagaron las esperanzas auriazules, que se desvanecieron por completo tras el tanto de Rotondi.

La tristeza se reflejó en los rostros de los seguidores: algunos abandonaron el estadio molestos apenas terminó el encuentro, otros permanecieron sentados, incrédulos y entre lágrimas, mientras un grupo más optó por seguir alentando y reconocer el esfuerzo del equipo durante la temporada.

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