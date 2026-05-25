México

Activan protocolo de seguridad por amenaza de presunto atentado en CCH Naucalpan

En redes sociales circularon mensajes en los que se advertía una agresión en las instalaciones del plantel de la UNAM

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CCH Naucalpan
(X @MelissaVegaTV)

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Naucalpan activó este lunes 25 de mayo su protocolo de seguridad tras la difusión de amenazas en redes sociales sobre un presunto atentado.

La medida fue implementada ante la inquietud de la comunidad debido a la posibilidad de que se cometiera una agresión contra estudiantes, docentes o personal administrativo, por lo que se estableció coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para reforzar la seguridad.

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El plantel, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que desde la mañana entró en operación los protocolos institucionales de seguridad que contemplan el reforzamiento al interior y exterior de las instalaciones.

Con este protocolo, las actividades académicas y administrativas se mantienen activas sin afectar la continuidad de las labores dentro del plantel.

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¿En qué consiste el protocolo?

En redes sociales circuló una amenaza de presunto atentado en las instalaciones del plantel. Foto: (Instagram/CCH Naucalpan)
En redes sociales circuló una amenaza de presunto atentado en las instalaciones del plantel. Foto: (Instagram/CCH Naucalpan)

Como medida preventiva, personal de vigilancia UNAM e integrantes de la Comisión Local de Seguridad del plantel se encontrarán en los accesos de las instalaciones y permanecerán durante toda la jornada de clases.

De manera paralela, autoridades de seguridad pública brindarán apoyo para evitar cualquier hecho de violencia, por lo que las actividades se realizarán con normalidad.

“Exhortamos a toda la comunidad a mantenerse informados por los canales institucionales y a denunciar o reportar oportunamente cualquier situación o comportamiento que les pueda causar preocupación, directamente con el personal de vigilancia, en la oficina jurídica, o mediante denunciaanonima.naucalpan@cch.unam.mx”, detalló la institución en un comunicado.

Difunden amenaza de presunto atentado en redes sociales

Durante la tarde y noche del domingo 24 de mayo comenzó a circular un mensaje en redes sociales en el que se amenazaba con un presunto atentado en el CCH Naucalpan.

Fue en un grupo de estudiantes del plantel en el que se difundió de manera anónima una captura de pantalla de una conversación en la que se realizó la amenaza del presunto ataque.

CCH Naucalpan
Foto: Redes sociales

En el mensaje se afirma que llevarán a cabo un “atentado a CCH”, el cual tenían planeado a realizar el siguiente día, es decir, este lunes. En la captura también se observa lo que parece ser el cuerpo de una persona, quien porta un sable en el cinturón.

Cabe señalar que en mayo de 2024 se registró una agresión por presuntos grupos porriles en las instalaciones del CCH Naucalpan que dejaron como saldo una persona sin vida y varias lesionadas.

Estos hechos provocaron que los alumnos concluyeran el semestre con clases en línea ante la falta de condiciones de seguridad, así como diversas manifestaciones para exigir la eliminación de grupos porriles.

Otro reciente acontecimiento fue el reporte en octubre de 2025 de la desaparición de Kimberly Moya, estudiante de 16 años de edad del CCH Naucalpan que fue vista por última vez cuando salió de su casa para sacar copias en un café internet; sin embargo, pese a que hay dos detenidos, aún no se tiene rastro de ella.

Kimberly Naucalpan
(Gobierno del Estado de México)

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