¿Quiénes son los canteranos de Pumas que se coronaron con Cruz Azul?

Por segundo año consecutivo, la Máquina Celeste levantó un campeonato en Ciudad Universitaria. (REUTERS/Henry Romero)

Cruz Azul se proclamó campeón del Clausura 2026 tras vencer 2-1 a Pumas en el partido de vuelta, logrando así su décima estrella con la presencia de dos canteranos de Pumas, Erik Lira y Amaury García, quienes celebraron el campeonato en la cancha que los formó como futbolistas.

Después de este título, la Máquina Celeste consiguió alzar un trofeo por segundo año consecutivo en el Estadio Olímpico Universitario, ya que en 2025 se proclamaron campeones de la CONCACAF Champions Cup tras vencer al Vancouver Whitecaps cuando fungieron como locales en dicho recinto.

PUBLICIDAD

Erik Lira habla tras campeonato

El surgido de la cantera de los Pumas habló sobre el sentimiento de ser campeón pese a no poder estar en cancha. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pese a no poder participar en la liguilla debido a su participación con selección mexicana, Erik Lira recibió un permiso especial para acompañar a sus compañeros en Ciudad Universitaria y tras el campeonato habló para los medios de comunicación:

“No tengo palabras. Agradecer a la selección que hizo posible esto, el poder estar aquí con mis compañeros, abrazarlos y decirles ‘hoy vamos a hacer historia’. No tiene precio. Agradecerles y a festejar hoy, que mañana tengo que entrenar”, comentó el canterano de Pumas para TV Azteca.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en entrevista para TUDN, el futbolista explicó la causa de sus lágrimas al momento de la celebración: “Porque me hacen sufrir estos w*yes de afuera. Ser campeón es lo mejor que hay. Desde las siete de la mañana estoy despierto, ya quería estar con mis compañeros”.

Además, mencionó que este campeonato será una motivación extra con miras a lo que será su participación en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Quién es Amaury García

Amaury García surgió de los Pumas. (REUTERS/Daniel Becerril)

Tras la ausencia de Erik Lira, convocado por Javier Aguirre, Amaury García se convirtió en una pieza clave para Cruz Azul en la liguilla, asumiendo el rol de tercer central que normalmente desempeña el seleccionado nacional y fungiendo como un enlace entre el mediocampo y la defensa.

Amaury García es un futbolista mexicano originario de la Ciudad de México y formado en las fuerzas básicas de Pumas, donde destacó por su disciplina táctica y capacidad para adaptarse a diferentes posiciones dentro del campo.

PUBLICIDAD

En la temporada 2019-2020 debutó con los auriazules dentro de la Copa Mx frente al Atlético de San Luis, donde marcó logró marcar gol después de seis minutos de haber ingresado al terreno de juego.

Su debut en Liga Mx se dio hasta el Guardianes 2020 frente a los Rojinegros del Atlas, torneo en el que llegó hasta la gran final, donde los Pumas cayeron ante el León.

PUBLICIDAD

Finalmente, ante la falta de minutos, se dio su traspaso a la Máquina Celeste en 2024 donde ya logró levantar la CONCACAF Champions Cup en 2025 y el título de Liga Mx en el Clausura 2026.