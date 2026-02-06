México

¿Cómo preparar aceite de romero en casa para un cabello más fuerte y largo?

El ácido carnósico estimula el flujo sanguíneo y la nutrición de los folículos pilosos, lo que podría traducirse en un crecimiento acelerado y mayor grosor del cabello

El aceite de romero casero
El aceite de romero casero se posiciona como una de las alternativas naturales más populares para fortalecer y estimular el crecimiento del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de romero casero se ha convertido en una de las opciones más buscadas por quienes desean mejorar la salud capilar de forma natural. Su uso regular fortalece el cabello, combate la caspa y estimula el crecimiento, todo sin recurrir a productos sintéticos.

Para elaborar el aceite se necesitan una taza de hojas de romero (pueden ser frescas o secas) y una taza de aceite portador. Las alternativas recomendadas incluyen:

  • Aceite de coco: Penetra profundamente y ayuda a conservar la proteína natural del cabello.
  • Aceite de oliva extra virgen: Ideal para hidratar cabellos secos.
  • Aceite de jojoba: Apto para cueros cabelludos sensibles, ya que es similar a los aceites naturales de la piel.
El uso regular del aceite
El uso regular del aceite de romero combate la caspa, reduce la caída capilar y favorece un mayor grosor del cabello tras seis meses de aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se prepara aceite de romero

1. Preparar el romero: si se emplean hojas frescas, deben secarse completamente para evitar que la humedad deteriore el aceite. Si se usan hojas secas, basta con triturarlas ligeramente.

2. Infusionar el aceite: calentar suavemente el aceite portador al baño María y añadir el romero. Mantener la mezcla a fuego bajo durante dos horas, removiendo ocasionalmente, hasta que desprenda un aroma herbal intenso.

3. Reposar y filtrar: dejar reposar la mezcla en un lugar oscuro durante dos o tres horas. Luego, filtrar el contenido y verterlo en un frasco de vidrio oscuro para conservarlo mejor.

El ácido carnósico presente en
El ácido carnósico presente en el romero estimula la circulación sanguínea y aporta nutrientes esenciales a los folículos pilosos, clave para la belleza capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del aceite de romero para la belleza capilar

El compuesto activo del romero, el ácido carnósico, estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece el aporte de nutrientes y oxígeno a los folículos pilosos, y puede traducirse en:

  • Crecimiento acelerado y mayor grosor del cabello tras un uso constante de seis meses.
  • Reducción de la caspa y alivio de la irritación gracias a sus efectos antifúngicos y antiinflamatorios.
  • Fortalecimiento de la fibra capilar y disminución de la caída.

Formas de uso recomendadas

El aceite puede aplicarse de varias maneras en la rutina de belleza:

  • Masajear el cuero cabelludo durante cinco a diez minutos y dejar actuar, idealmente durante la noche antes de lavar el cabello.
  • Añadir unas gotas al champú o acondicionador habitual para potenciar los efectos en cada lavado.
  • Preparar mascarillas capilares combinando el aceite de romero con ingredientes como yogur o más aceite de coco para un tratamiento intensivo.

Para quienes prefieren alternativas suaves, se puede emplear agua de romero hervida y aplicarla directamente en el cuero cabelludo.

Aplicar aceite de romero de
Aplicar aceite de romero de una a dos veces por semana y realizar una prueba previa evita posibles reacciones alérgicas y mejora la salud capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos y precauciones

  • Se recomienda aplicar el aceite una o dos veces por semana para notar cambios en la salud capilar.
  • Antes de la primera aplicación general, conviene realizar una prueba en una pequeña zona de la piel para descartar reacciones alérgicas.
  • Guardar el aceite en un frasco oscuro, en un lugar fresco y lejos de la luz, ayuda a mantener sus propiedades y frescura.

El aceite de romero casero, bien preparado y aplicado con constancia, puede marcar la diferencia en el cuidado diario del cabello.

