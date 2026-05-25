Beca Rita Cetina 2026: lista de primarias en Azcapotzalco para recoger tarjeta este 26 de mayo

El buscador oficial de Becas Bienestar permite consultar el folio y el estatus del menor antes de acudir a la entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria otorga 2,500 pesos mexicanos anuales por alumna o alumno de primaria inscrito en escuelas públicas de México. El apoyo está destinado a cubrir la compra de uniformes y útiles escolares, y el beneficio se calcula de forma individual por cada estudiante registrado.

A través del canal oficial de difusión de WhatsApp de Becas para el Bienestar CDMX, se compartió información del perfil de Facebook de Carlos Zarza Segura, coordinador estatal de la Oficina de Representación en la Ciudad de México de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

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En esa publicación se precisan los detalles de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para escuelas de las alcaldías de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y La Magdalena Contreras, a partir del 25 de mayo de 2026.

La Beca Rita Cetina es individual: el monto de $2,500 pesos se calcula por cada alumna o alumno aceptado, no por familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuelas de Azcapotzalco convocadas el 26 de mayo: sede, dirección y horario

La entrega para la alcaldía Azcapotzalco se realizará el día martes 26 de mayo de 2026 en el Parque Tezozomoc, ubicado en Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, CP 02410, Ciudad de México.

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Un listado con 31 escuelas ha sido convocado para esa fecha. El horario de atención debe consultarse directamente con el plantel escolar.

A continuación se indica el nombre de cada escuela y su clave de centro de trabajo (CCT), código único que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asigna a cada plantel educativo para identificarlo oficialmente dentro del sistema educativo nacional.

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Las primeras escuelas convocadas son:

09DPR0117N — Lic. Adolfo López Mateos 09DPR0118M — Faja de Oro 09DPR1626X — Tierra y Libertad 09DPR1633G — Norman E. Borlaug 09DPR1638B — Norman E. Borlaug 09DPR1639A — Manuel Belgrano 09DPR1644M — El Niño Agrarista 09DPR1654T — Liberación Campesina 09DPR1660D — Justo Sierra 09DPR2127H — Julio Verne 09DPR2128G — Julio Verne

La tarjeta del Banco del Bienestar se activa de forma automática con el primer depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El listado continúa con:

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09DPR2135Q — República Mexicana 09DPR2136P — República Mexicana 09DPR2147V — Fernando Montes de Oca 09DPR2446T — Profra. Rosa Torre González 09DPR2457Z — Profr. Manuel S. Hidalgo 09DPR2495B — Profra. Elmira Rocha García 09DPR2594B — Profr. Salvador Varela Resendiz 09DPR2763G — Petróleos Mexicanos 09DPR2989M — Profr. Salvador Varela Resendiz 09DPR3029N — Francisco J. Mujica 09DPR3030C — Gral. Francisco Villa

También están incluidas:

09DPR3102F — Narciso Bassols 09DPR3273Z — Amalia González Caballero 09DPR4010W — Jesús Sotelo Inclán 09DPR5046RJ — Jesús Sotelo Inclán 09DML0076M — Centro de Atención Múltiple No. 77 09DPR0039Z — 13 de Septiembre de 1847 09DPR5058W — Esperanza Velasco Zuleta 09DPR1614S — Estado de Nuevo León 09DPR1621B — Carlos Marx

El coordinador estatal de las Becas del Bienestar en la Ciudad de México compartió el listado de escuelas pertenecientes a la alcaldía Azcapotzalco que recibirán su tarjeta el martes 26 de mayo. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Qué pasa si tu escuela no aparece en el listado

El coordinador estatal precisó en su perfil que el listado publicado no es exhaustivo: “...Lógicamente faltan muchas más, todas se atenderán en sus escuelas o en sedes alternas. Estén al pendiente, en su plantel se les colocará un cartel con la información del día, lugar y horario que les corresponde”.

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Las familias cuya escuela no figura en la lista deben mantenerse atentas a los avisos colocados directamente en el plantel.

El programa toma su nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez, maestra mexicana impulsadora de la educación para las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo verificar si el alumno fue seleccionado antes de acudir

Antes de presentarse a recoger la tarjeta, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda confirmar si el alumno fue aceptado en el programa.

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Esto se realiza a través del buscador oficial Becas Bienestar. Solo quienes tengan estatus “activo” serán convocados; los registros con estatus “rechazado” o “baja” no recibirán tarjeta.

Zarza Segura indicó que el resto de las primarias de Azcapotzalco será atendido en fechas posteriores, ya sea en su propio plantel o en una sede alterna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

La persona registrada debe acudir de forma presencial con los siguientes documentos en original y copia: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente.

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Del estudiante se requiere copia de acta de nacimiento y CURP. Solo quien realizó el registro puede recibir la tarjeta; no se permite que otra persona la recoja en su lugar, de acuerdo con la información de las autoridades.

Las autoridades detallan los documentos y requisitos obligatorios, como identificación oficial, acta de nacimiento y CURP, para recoger la tarjeta de forma presencial y sin representantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)