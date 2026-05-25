Beca Rita Cetina 2026: lista de primarias en Azcapotzalco para recoger tarjeta este 26 de mayo

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria otorga 2,500 pesos mexicanos anuales por alumna o alumno de primaria inscrito en escuelas públicas de México. El apoyo está destinado a cubrir la compra de uniformes y útiles escolares, y el beneficio se calcula de forma individual por cada estudiante registrado.
A través del canal oficial de difusión de WhatsApp de Becas para el Bienestar CDMX, se compartió información del perfil de Facebook de Carlos Zarza Segura, coordinador estatal de la Oficina de Representación en la Ciudad de México de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
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En esa publicación se precisan los detalles de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para escuelas de las alcaldías de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y La Magdalena Contreras, a partir del 25 de mayo de 2026.
Escuelas de Azcapotzalco convocadas el 26 de mayo: sede, dirección y horario
La entrega para la alcaldía Azcapotzalco se realizará el día martes 26 de mayo de 2026 en el Parque Tezozomoc, ubicado en Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, CP 02410, Ciudad de México.
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Un listado con 31 escuelas ha sido convocado para esa fecha. El horario de atención debe consultarse directamente con el plantel escolar.
A continuación se indica el nombre de cada escuela y su clave de centro de trabajo (CCT), código único que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asigna a cada plantel educativo para identificarlo oficialmente dentro del sistema educativo nacional.
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Las primeras escuelas convocadas son:
- 09DPR0117N — Lic. Adolfo López Mateos
- 09DPR0118M — Faja de Oro
- 09DPR1626X — Tierra y Libertad
- 09DPR1633G — Norman E. Borlaug
- 09DPR1638B — Norman E. Borlaug
- 09DPR1639A — Manuel Belgrano
- 09DPR1644M — El Niño Agrarista
- 09DPR1654T — Liberación Campesina
- 09DPR1660D — Justo Sierra
- 09DPR2127H — Julio Verne
- 09DPR2128G — Julio Verne
El listado continúa con:
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- 09DPR2135Q — República Mexicana
- 09DPR2136P — República Mexicana
- 09DPR2147V — Fernando Montes de Oca
- 09DPR2446T — Profra. Rosa Torre González
- 09DPR2457Z — Profr. Manuel S. Hidalgo
- 09DPR2495B — Profra. Elmira Rocha García
- 09DPR2594B — Profr. Salvador Varela Resendiz
- 09DPR2763G — Petróleos Mexicanos
- 09DPR2989M — Profr. Salvador Varela Resendiz
- 09DPR3029N — Francisco J. Mujica
- 09DPR3030C — Gral. Francisco Villa
También están incluidas:
- 09DPR3102F — Narciso Bassols
- 09DPR3273Z — Amalia González Caballero
- 09DPR4010W — Jesús Sotelo Inclán
- 09DPR5046RJ — Jesús Sotelo Inclán
- 09DML0076M — Centro de Atención Múltiple No. 77
- 09DPR0039Z — 13 de Septiembre de 1847
- 09DPR5058W — Esperanza Velasco Zuleta
- 09DPR1614S — Estado de Nuevo León
- 09DPR1621B — Carlos Marx
Qué pasa si tu escuela no aparece en el listado
El coordinador estatal precisó en su perfil que el listado publicado no es exhaustivo: “...Lógicamente faltan muchas más, todas se atenderán en sus escuelas o en sedes alternas. Estén al pendiente, en su plantel se les colocará un cartel con la información del día, lugar y horario que les corresponde”.
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Las familias cuya escuela no figura en la lista deben mantenerse atentas a los avisos colocados directamente en el plantel.
Cómo verificar si el alumno fue seleccionado antes de acudir
Antes de presentarse a recoger la tarjeta, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda confirmar si el alumno fue aceptado en el programa.
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Esto se realiza a través del buscador oficial Becas Bienestar. Solo quienes tengan estatus “activo” serán convocados; los registros con estatus “rechazado” o “baja” no recibirán tarjeta.
Documentos necesarios para recoger la tarjeta
La persona registrada debe acudir de forma presencial con los siguientes documentos en original y copia: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente.
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Del estudiante se requiere copia de acta de nacimiento y CURP. Solo quien realizó el registro puede recibir la tarjeta; no se permite que otra persona la recoja en su lugar, de acuerdo con la información de las autoridades.
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