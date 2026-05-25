México

Beca Rita Cetina 2026: lista de primarias en Azcapotzalco para recoger tarjeta este 26 de mayo

Los padres de familia deben revisar si el plantel figura en el listado y también conocer requisitos y recomendaciones antes de acudir por la tarjeta

Guardar
Google icon
Madres hacen fila para recibir tarjetas de programas sociales en un parque, con mesas, banners oficiales y una niña junto a su madre.
El buscador oficial de Becas Bienestar permite consultar el folio y el estatus del menor antes de acudir a la entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria otorga 2,500 pesos mexicanos anuales por alumna o alumno de primaria inscrito en escuelas públicas de México. El apoyo está destinado a cubrir la compra de uniformes y útiles escolares, y el beneficio se calcula de forma individual por cada estudiante registrado.

A través del canal oficial de difusión de WhatsApp de Becas para el Bienestar CDMX, se compartió información del perfil de Facebook de Carlos Zarza Segura, coordinador estatal de la Oficina de Representación en la Ciudad de México de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

PUBLICIDAD

En esa publicación se precisan los detalles de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para escuelas de las alcaldías de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y La Magdalena Contreras, a partir del 25 de mayo de 2026.

Vista cenital de útiles escolares nuevos, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina en una hoja, sobre mesa de madera clara.
La Beca Rita Cetina es individual: el monto de $2,500 pesos se calcula por cada alumna o alumno aceptado, no por familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuelas de Azcapotzalco convocadas el 26 de mayo: sede, dirección y horario

La entrega para la alcaldía Azcapotzalco se realizará el día martes 26 de mayo de 2026 en el Parque Tezozomoc, ubicado en Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, CP 02410, Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Un listado con 31 escuelas ha sido convocado para esa fecha. El horario de atención debe consultarse directamente con el plantel escolar.

A continuación se indica el nombre de cada escuela y su clave de centro de trabajo (CCT), código único que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asigna a cada plantel educativo para identificarlo oficialmente dentro del sistema educativo nacional.

Las primeras escuelas convocadas son:

  1. 09DPR0117N — Lic. Adolfo López Mateos
  2. 09DPR0118M — Faja de Oro
  3. 09DPR1626X — Tierra y Libertad
  4. 09DPR1633G — Norman E. Borlaug
  5. 09DPR1638B — Norman E. Borlaug
  6. 09DPR1639A — Manuel Belgrano
  7. 09DPR1644M — El Niño Agrarista
  8. 09DPR1654T — Liberación Campesina
  9. 09DPR1660D — Justo Sierra
  10. 09DPR2127H — Julio Verne
  11. 09DPR2128G — Julio Verne
Vista macro horizontal de una tarjeta verde del Banco del Bienestar con el logo blanco y verde, y un chip dorado, sobre una superficie de madera clara.
La tarjeta del Banco del Bienestar se activa de forma automática con el primer depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El listado continúa con:

  1. 09DPR2135Q — República Mexicana
  2. 09DPR2136P — República Mexicana
  3. 09DPR2147V — Fernando Montes de Oca
  4. 09DPR2446T — Profra. Rosa Torre González
  5. 09DPR2457Z — Profr. Manuel S. Hidalgo
  6. 09DPR2495B — Profra. Elmira Rocha García
  7. 09DPR2594B — Profr. Salvador Varela Resendiz
  8. 09DPR2763G — Petróleos Mexicanos
  9. 09DPR2989M — Profr. Salvador Varela Resendiz
  10. 09DPR3029N — Francisco J. Mujica
  11. 09DPR3030C — Gral. Francisco Villa

También están incluidas:

  1. 09DPR3102F — Narciso Bassols
  2. 09DPR3273Z — Amalia González Caballero
  3. 09DPR4010W — Jesús Sotelo Inclán
  4. 09DPR5046RJ — Jesús Sotelo Inclán
  5. 09DML0076M — Centro de Atención Múltiple No. 77
  6. 09DPR0039Z — 13 de Septiembre de 1847
  7. 09DPR5058W — Esperanza Velasco Zuleta
  8. 09DPR1614S — Estado de Nuevo León
  9. 09DPR1621B — Carlos Marx
El coordinador estatal de las Becas del Bienestar en la Ciudad de México compartió el listado de escuelas pertenecientes a la alcaldía Azcapotzalco que recibirán su tarjeta el martes 26 de mayo. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
El coordinador estatal de las Becas del Bienestar en la Ciudad de México compartió el listado de escuelas pertenecientes a la alcaldía Azcapotzalco que recibirán su tarjeta el martes 26 de mayo. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Qué pasa si tu escuela no aparece en el listado

El coordinador estatal precisó en su perfil que el listado publicado no es exhaustivo: “...Lógicamente faltan muchas más, todas se atenderán en sus escuelas o en sedes alternas. Estén al pendiente, en su plantel se les colocará un cartel con la información del día, lugar y horario que les corresponde”.

Las familias cuya escuela no figura en la lista deben mantenerse atentas a los avisos colocados directamente en el plantel.

Un adulto entrega una tarjeta del Banco del Bienestar a una mujer en un aula escolar. Detrás de la mujer, un grupo de niños espera. La tarjeta es claramente visible.
El programa toma su nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez, maestra mexicana impulsadora de la educación para las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo verificar si el alumno fue seleccionado antes de acudir

Antes de presentarse a recoger la tarjeta, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda confirmar si el alumno fue aceptado en el programa.

Esto se realiza a través del buscador oficial Becas Bienestar. Solo quienes tengan estatus “activo” serán convocados; los registros con estatus “rechazado” o “baja” no recibirán tarjeta.

Una mujer joven con lentes y suéter beige escribe en una laptop MacBook. Está sentada en un escritorio de madera con cuadernos, hojas de apuntes y una taza.
Zarza Segura indicó que el resto de las primarias de Azcapotzalco será atendido en fechas posteriores, ya sea en su propio plantel o en una sede alterna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

La persona registrada debe acudir de forma presencial con los siguientes documentos en original y copia: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente.

Del estudiante se requiere copia de acta de nacimiento y CURP. Solo quien realizó el registro puede recibir la tarjeta; no se permite que otra persona la recoja en su lugar, de acuerdo con la información de las autoridades.

Infografía que muestra a una persona recogiendo una tarjeta y textos sobre los documentos requeridos (identificación, acta de nacimiento, CURP) para el trámite.
Las autoridades detallan los documentos y requisitos obligatorios, como identificación oficial, acta de nacimiento y CURP, para recoger la tarjeta de forma presencial y sin representantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaTarjetasAzcapotzalcoBanco Del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Que regrese lo robado”, dice Sheinbaum sobre indagatorias a Alito Moreno por presuntos recursos ilícitos

La mandataria fue cuestionada sobre las versiones que apuntan a que la entonces Fiscal anticorrupción nunca envió a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el dirigente del PRI

“Que regrese lo robado”, dice Sheinbaum sobre indagatorias a Alito Moreno por presuntos recursos ilícitos

Precio de las monedas de oro y plata este 25 de mayo

Distintos bancos están en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un costo diferente por compra y venta de monedas

Precio de las monedas de oro y plata este 25 de mayo

Jubilados y maestros de la CNTE se unen en megamarcha hoy lunes 25 de mayo: avanzan sobre Reforma con destino al Monumento a la Revolución y Zócalo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Jubilados y maestros de la CNTE se unen en megamarcha hoy lunes 25 de mayo: avanzan sobre Reforma con destino al Monumento a la Revolución y Zócalo

Progol 2334: resultados ganadores del lunes 25 de mayo

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del último sorteo de Progol

Progol 2334: resultados ganadores del lunes 25 de mayo

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

El plan de inteligencia estatal contempla que la DEA, FBI y CBP mantengan colaboración con las autoridades desde sus instalaciones

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

Chihuahua insiste en instalación de un piso con agencias de EEUU en Torre Centinela: prevén retrasos por caso CIA

Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos no implica imputación: “Es parte de la investigación de la FGR”

Justicia selectiva de la 4T: FGR cita al exfiscal de Chihuahua por caso CIA, pero olvida a Sara Quiñónez por montaje en homicidio de Melesio Cuén

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de mayo: detienen a cuatro jóvenes tras disparos y forcejeo con policías en Álvaro Obregón

Dos alianzas reconfiguran la guerra por el huachicol en Guanajuato: CJNG con Los Chapitos y CSRL con el Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

¿Quiénes integran el elenco original de “Hoy No Me Puedo Levantar” en su regreso a Ciudad de México?

¿Quiénes integran el elenco original de “Hoy No Me Puedo Levantar” en su regreso a Ciudad de México?

La verdad sobre la crisis matrimonial de Sergio Mayer e Isabella Camil que resurge tras su ‘divorcio’ de Morena

Desconfianza, soledad y manipulación: Marlene Calderón revela la estrategia de Sergio Andrade

Eugenio Derbez explota como Ludovico P.Luche tras el campeonato de Cruz Azul: “Ganó papá”

Paul McCartney presenta The Boys of Dungeon Lane en estreno mundial por TikTok: cuándo y a qué hora ver en México

DEPORTES

¿Cuál será el futuro de Jordan Carrillo tras su primera temporada con Pumas?

¿Cuál será el futuro de Jordan Carrillo tras su primera temporada con Pumas?

Zurdo Ramírez es detenido en Quintana Roo luego de ser noqueado por David Benavidez

Afición de Pumas abuchea a Cruz Azul tras levantar la copa: así se vivió la final desde las gradas

¿Quiénes son los canteranos de Pumas que se coronaron con Cruz Azul?

Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por su campeonato en la Liga Mx