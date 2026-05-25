Así puedes tener seguro de vida en 2026 si eres mujer y vives en el Edomex

El seguro de vida del programa Mujeres con Bienestar ampara a la titular, cónyuge y a hijos dependientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres de entre 18 y 59 años que residen en el Estado de México pueden acceder a un seguro de vida gratuito, además de apoyos económicos y servicios médicos, mediante el programa social Mujeres con Bienestar.

El objetivo del programa busca tratar de elevar el ingreso y la calidad de vida de mujeres en situación de pobreza que no cuenten con seguridad social y vivan en alguno de los 125 municipios del Estado de México.

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La inscripción al programa inicia con un pre-registro en línea y requiere que la solicitante acuda posteriormente a un módulo presencial con sus documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es Mujeres con Bienestar y a quién va dirigido?

Mujeres con Bienestar es un programa estatal que se dirige a mujeres mexicanas entre 18 y 59 años en condición de pobreza y sin acceso a seguridad social que vivan en el Estado de México.

Las mujeres interesadas pueden participar si acreditan residencia en el Estado de México, nacionalidad mexicana y cumplan con los requisitos establecidos, entre los que destacan la presentación de acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

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Mujeres con Bienestar opera en los 125 municipios del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa da prioridad a jefas de familia, mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, enfermedades crónicas, víctimas de delitos o violencia, repatriadas y población LGBTTTIQ+, así como residentes en zonas de alta marginación, según el Acuerdo del Secretario de Bienestar por el que se emiten las modificaciones a las reglas de operación del programa.

¿En qué consiste el seguro de vida del programa?

El seguro de vida incluido en Mujeres con Bienestar ofrece una protección financiera directa tanto para la titular como para su familia.

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La cobertura contempla una suma asegurada de 35,000 pesos mexicanos para la beneficiaria y la misma cantidad para su cónyuge o concubino, siempre que tengan entre 18 y 80 años.

Los hijos solteros y dependientes, de 2 a 25 años, cuentan con una cobertura de 15,000 pesos mexicanos por persona, sin límite en el número de hijos amparados.

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Los descuentos en comercios, servicios de salud y movilidad forman parte de los servicios adicionales a los que acceden las mujeres inscritas en el programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguro cubre el fallecimiento por cualquier causa, sin periodo de espera, salvo suicidio durante el primer año de vigencia.

En caso de fallecimiento, la indemnización se entrega a los beneficiarios designados.

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Cuando quien fallece es un familiar distinto a la titular, el apoyo se deposita directamente en la tarjeta de la beneficiaria.

La cobertura adicional incluye asistencia funeraria, médica, legal y psicológica para la familia.

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El pago del seguro debe realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la entrega de documentos necesarios, de acuerdo con el Acuerdo del Secretario de Bienestar.

La indemnización por fallecimiento se entrega a los beneficiarios designados o, en su caso, a la sucesión legal conforme a los lineamientos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué otros apoyos ofrece Mujeres con Bienestar además del seguro?

Las beneficiarias reciben, además del seguro de vida, un monto económico bimestral de 2,500 pesos mexicanos, asistencia médica y nutricional, capacitación digital, descuentos en servicios y comercios.

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Algunos apoyos adicionales a los que pueden acceder las beneficiarias de acuerdo con sus derechos, son: tarifa preferencial en sistemas de movilidad como el Mexicable, asesoría legal, financiera, dental, veterinaria y oftalmológica.

El programa Mujeres con Bienestar ofrece apoyo económico bimestral, asistencia médica y nutricional, seguro de vida, capacitación, descuentos, movilidad preferencial y asesorías legales y de salud a sus beneficiarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Acuerdo indica que el acceso a estos beneficios debe ser gratuito. Ningún trámite debe generar cobros a las usuarias, salvo posibles comisiones bancarias por el uso de la tarjeta donde se dispersan los apoyos.

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¿Cómo inscribirse para acceder al seguro de vida?

El proceso de inscripción inicia con un pre-registro en línea en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

Al finalizar, la aspirante recibe un folio con el que debe acudir posteriormente a un módulo presencial, presentando la documentación requerida. En caso de no poder acudir por razones de salud, puede designar a un representante con carta poder y comprobantes médicos.

Infografía con los pasos esenciales y condiciones para inscribirse al seguro de vida de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, detallando el pre-registro en línea, la cita presencial y la representación en caso de impedimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fechas para el registro de nuevas beneficiarias no son fijas y se abren en distintos periodos a lo largo del año, de acuerdo con los criterios que establezca la Secretaría de Bienestar.

Las fechas y plazos de registro se abrirán cuando el Comité así lo determine, a través de una convocatoria oficial de la Secretaría de Bienestar, a través del portal oficial de programas de Bienestar del Estado de México.