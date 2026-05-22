Cuáles son los pros y contras de usar scooters y bicicletas eléctricas pese a nueva regulación en CDMX

El contexto regulatorio y los costos asociados a estos vehículos han evolucionado en los últimos años, afectando tanto a usuarios individuales como a empresas de micromovilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de scooters y bicicletas eléctricas como medios de transporte personal en la Ciudad de México durante 2026 responde a la demanda de alternativas más económicas, ágiles y ecológicas frente a los vehículos tradicionales como automóviles y motocicletas.

La experiencia de los usuarios y los datos oficiales permiten identificar ventajas y desventajas claras respecto al uso cotidiano de estos vehículos, integrando los costos y trámites obligatorios vigentes en este año.

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Ventajas de scooters y bicicletas eléctricas

Una persona utiliza un scooter eléctrico para desplazarse por una avenida concurrida en la Ciudad de México, mostrando la adopción de nuevas formas de movilidad urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahorro en operación y mantenimiento: El costo por recarga eléctrica de una bicicleta o scooter es de apenas $3 a $10 pesos por ciclo, muy por debajo del gasto habitual en gasolina para un automóvil o motocicleta. Además, no requieren verificación vehicular, ni pago de tenencia, ni revisiones periódicas de motor.

Costo de adquisición accesible: Los modelos personales básicos están disponibles desde $6,000 hasta $30,000 pesos, mucho menor que el precio inicial de un automóvil particular (desde $170,000 pesos) o una motocicleta (desde $25,000 pesos).

Menor impacto ambiental: No generan emisiones contaminantes ni ruido, lo que los convierte en una opción más sustentable y compatible con las políticas ambientales de la ciudad.

Agilidad y flexibilidad urbana: Permiten sortear congestionamientos, aprovechar ciclovías y estacionarse en espacios reducidos, facilitando los traslados cortos y medianos en zonas densamente pobladas.

Trámites simplificados (cuando aplica): El emplacado y la obtención del distintivo de movilidad eléctrica tienen costos moderados: $709 pesos para placas y tarjeta de circulación en modelos que lo requieren (VEMEPE), y trámite gratuito para el distintivo en vehículos menores (VEP).

Desventajas y retos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Autonomía limitada: Los scooters y bicicletas eléctricas ofrecen un rango de entre 20 y 50 kilómetros por carga, lo que restringe su uso a trayectos urbanos o de distancia corta y media. Para recorridos largos, la planeación de recarga es indispensable.

Vulnerabilidad al clima: Usuarios quedan expuestos a lluvia, calor intenso o frío, careciendo de la protección que ofrece un automóvil. Esta condición puede limitar su uso en temporada de lluvias o climas extremos.

Riesgo de robo: Su tamaño compacto y portabilidad aumentan el riesgo de hurto si no se cuentan con candados o sistemas de seguridad adecuados. El estacionamiento en vía pública requiere precaución adicional.

Limitaciones de infraestructura: Aunque la red de ciclovías ha crecido, aún existen zonas donde es insuficiente o donde se comparte espacio con vehículos motorizados, incrementando la posibilidad de accidentes.

Obligaciones administrativas y sanciones: Para modelos con motor igual o mayor a 250W, velocidad máxima superior a 25 km/h o peso mayor a 35 kg (VEMEPE), la regulación local exige placas ($709 pesos) y licencia tipo A1 ($572 pesos) o A2 ($1,142 pesos). Circular sin estos documentos puede resultar en multas significativas.

Capacidad de carga limitada: La mayoría de los modelos solo permite transportar al conductor y una mochila o carga ligera, a diferencia del espacio que ofrece un automóvil.

Comparativo de costos frente a medios tradicionales

Scooter o bicicleta eléctrica (VEMEPE): Costo inicial: $6,000 a $30,000 pesos Placas y tarjeta: $709 pesos Licencia: $572 (A1) o $1,142 (A2) Recarga eléctrica: $3 a $10 pesos por ciclo

Automóvil particular: Costo inicial: desde $170,000 pesos Placas: desde $900 pesos Licencia tipo A: $989 a $1,355 pesos Combustible: $1,500 a $3,500 pesos mensuales Tenencia/refrendo, seguro y verificación: obligatorios

Motocicleta: Costo inicial: desde $25,000 pesos Placas: desde $684 pesos Licencia tipo A1 o A2 obligatoria Seguro obligatorio



Suma de ventajas y desventajas de micromovilidad urbana

Los scooters y bicicletas eléctricas presentan claras ventajas en ahorro, facilidad de uso y sustentabilidad para trayectos urbanos, aunque su adopción implica retos en autonomía, seguridad y cumplimiento de trámites en modelos de mayor potencia.

La experiencia óptima depende del tipo de trayecto, el entorno de uso y la atención a las obligaciones normativas vigentes.

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