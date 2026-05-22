Cuáles son los pros y contras de usar scooters y bicicletas eléctricas pese a nueva regulación en CDMX

El auge de scooters y bicicletas eléctricas como medios de transporte personal en la Ciudad de México durante 2026 responde a la demanda de alternativas más económicas, ágiles y ecológicas frente a los vehículos tradicionales como automóviles y motocicletas.
La experiencia de los usuarios y los datos oficiales permiten identificar ventajas y desventajas claras respecto al uso cotidiano de estos vehículos, integrando los costos y trámites obligatorios vigentes en este año.
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Ventajas de scooters y bicicletas eléctricas
- Ahorro en operación y mantenimiento: El costo por recarga eléctrica de una bicicleta o scooter es de apenas $3 a $10 pesos por ciclo, muy por debajo del gasto habitual en gasolina para un automóvil o motocicleta. Además, no requieren verificación vehicular, ni pago de tenencia, ni revisiones periódicas de motor.
- Costo de adquisición accesible: Los modelos personales básicos están disponibles desde $6,000 hasta $30,000 pesos, mucho menor que el precio inicial de un automóvil particular (desde $170,000 pesos) o una motocicleta (desde $25,000 pesos).
- Menor impacto ambiental: No generan emisiones contaminantes ni ruido, lo que los convierte en una opción más sustentable y compatible con las políticas ambientales de la ciudad.
- Agilidad y flexibilidad urbana: Permiten sortear congestionamientos, aprovechar ciclovías y estacionarse en espacios reducidos, facilitando los traslados cortos y medianos en zonas densamente pobladas.
- Trámites simplificados (cuando aplica): El emplacado y la obtención del distintivo de movilidad eléctrica tienen costos moderados: $709 pesos para placas y tarjeta de circulación en modelos que lo requieren (VEMEPE), y trámite gratuito para el distintivo en vehículos menores (VEP).
Desventajas y retos
- Autonomía limitada: Los scooters y bicicletas eléctricas ofrecen un rango de entre 20 y 50 kilómetros por carga, lo que restringe su uso a trayectos urbanos o de distancia corta y media. Para recorridos largos, la planeación de recarga es indispensable.
- Vulnerabilidad al clima: Usuarios quedan expuestos a lluvia, calor intenso o frío, careciendo de la protección que ofrece un automóvil. Esta condición puede limitar su uso en temporada de lluvias o climas extremos.
- Riesgo de robo: Su tamaño compacto y portabilidad aumentan el riesgo de hurto si no se cuentan con candados o sistemas de seguridad adecuados. El estacionamiento en vía pública requiere precaución adicional.
- Limitaciones de infraestructura: Aunque la red de ciclovías ha crecido, aún existen zonas donde es insuficiente o donde se comparte espacio con vehículos motorizados, incrementando la posibilidad de accidentes.
- Obligaciones administrativas y sanciones: Para modelos con motor igual o mayor a 250W, velocidad máxima superior a 25 km/h o peso mayor a 35 kg (VEMEPE), la regulación local exige placas ($709 pesos) y licencia tipo A1 ($572 pesos) o A2 ($1,142 pesos). Circular sin estos documentos puede resultar en multas significativas.
- Capacidad de carga limitada: La mayoría de los modelos solo permite transportar al conductor y una mochila o carga ligera, a diferencia del espacio que ofrece un automóvil.
Comparativo de costos frente a medios tradicionales
- Scooter o bicicleta eléctrica (VEMEPE):
- Costo inicial: $6,000 a $30,000 pesos
- Placas y tarjeta: $709 pesos
- Licencia: $572 (A1) o $1,142 (A2)
- Recarga eléctrica: $3 a $10 pesos por ciclo
- Automóvil particular:
- Costo inicial: desde $170,000 pesos
- Placas: desde $900 pesos
- Licencia tipo A: $989 a $1,355 pesos
- Combustible: $1,500 a $3,500 pesos mensuales
- Tenencia/refrendo, seguro y verificación: obligatorios
- Motocicleta:
- Costo inicial: desde $25,000 pesos
- Placas: desde $684 pesos
- Licencia tipo A1 o A2 obligatoria
- Seguro obligatorio
Suma de ventajas y desventajas de micromovilidad urbana
Los scooters y bicicletas eléctricas presentan claras ventajas en ahorro, facilidad de uso y sustentabilidad para trayectos urbanos, aunque su adopción implica retos en autonomía, seguridad y cumplimiento de trámites en modelos de mayor potencia.
La experiencia óptima depende del tipo de trayecto, el entorno de uso y la atención a las obligaciones normativas vigentes.
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