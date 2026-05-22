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Se desata una riña entre trabajadores y padres de familia en el Estadio Yu’Va de los Guerreros de Oaxaca

A sólo horas de la esperada serie inaugural frente a los Conspiradores de Querétaro, el moderno recinto enfrenta manifestaciones y bloqueos viales

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Los Guerreros de Oaxaca alistan su debut en su nuevo estadio, convertido en epicentro de enfrentamientos, protestas vecinales y expectativas para miles de aficionados. (Instagram/ @estadioyuva)
Los Guerreros de Oaxaca alistan su debut en su nuevo estadio, convertido en epicentro de enfrentamientos, protestas vecinales y expectativas para miles de aficionados. (Instagram/ @estadioyuva)

Una jornada que debía mantenerse festiva en el Estadio Yu’Va, nueva sede de los Guerreros de Oaxaca, hoy terminó marcada por un enfrentamiento entre manifestantes y trabajadores.

El ambiente previo a la esperada inauguración del recinto ahora se convirtió en uno de tensión y refleja la inconformidad social que rodea la obra.

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El conflicto social por la obra del Estadio Yu’Va ha provocado el colapso de vialidades como el boulevard Eduardo Vasconcelos y el Crucero de la Ex Vocho. (Instagram/ @estadioyuva)
El conflicto social por la obra del Estadio Yu’Va ha provocado el colapso de vialidades como el boulevard Eduardo Vasconcelos y el Crucero de la Ex Vocho. (Instagram/ @estadioyuva)

El conflicto, originado por las denuncias de padres de familia sobre afectaciones viales y riesgos para estudiantes, escaló rápidamente hasta convertirse en una violenta riña. El nuevo recinto deportivo, pensado para modernizar y revitalizar la zona, se vio envuelto en una inesperada crisis urbana.

El Estadio Yu’Va, bajo protestas y cierres antes de abrir sus puertas

El día inició con un ambiente tenso en las inmediaciones del Estadio:

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  • Madres y padres de familia de escuelas cercanas bloquearon los accesos principales al estadio.
  • Se colocaron barricadas y se cerraron vialidades como el boulevard Eduardo Vasconcelos y el Crucero de la Ex Vocho.
  • Denunciaron la invasión de maquinaria pesada, el cierre de calles y la falta de obras en planteles educativos.
  • Retuvieron unidades del transporte público para reforzar la presión.
Padres de familia bloquearon accesos al Estadio Yu’Va debido a afectaciones viales y riesgos para estudiantes en Oaxaca. (FOTO: CAROLINA JIMÉNEZMARISCAL/CUARTOSCURO.COM)
Padres de familia bloquearon accesos al Estadio Yu’Va debido a afectaciones viales y riesgos para estudiantes en Oaxaca. (FOTO: CAROLINA JIMÉNEZMARISCAL/CUARTOSCURO.COM)

La circulación colapsó, con largas filas de automóviles y vecinos obligados a buscar rutas alternas. Los manifestantes anunciaron que mantendrían la protesta de manera indefinida, exigiendo respuestas concretas a las autoridades.

Violenta riña entre manifestantes y trabajadores

Cuando el bloqueo persistía, la tensión se transformó en violencia:

  • Un grupo de trabajadores de la obra intentó ingresar al estadio mientras los accesos seguían cerrados.
  • Se desató una pelea con lanzamiento de piedras y agresiones físicas, resultando al menos cuatro personas lesionadas.
  • Testigos relataron cómo algunos obreros fueron sometidos y arrastrados por manifestantes.
  • Elementos de seguridad intervinieron para evitar que la confrontación escalara.
Manifestantes y trabajadores protagonizaron una violenta riña en las inmediaciones del Estadio Yu’Va, resultando al menos cuatro personas lesionadas. (Instagram/ @estadioyuva)
Manifestantes y trabajadores protagonizaron una violenta riña en las inmediaciones del Estadio Yu’Va, resultando al menos cuatro personas lesionadas. (Instagram/ @estadioyuva)

En este sentido, el episodio evidenció el alto nivel de malestar social y la dificultad para conciliar intereses entre comunidad, autoridades y constructores en el recinto.

Inauguración y partido inaugural ponen a Oaxaca en la mira

A pesar del clima de tensión, la inauguración oficial del Estadio Yu’Va sigue en pie y está programada para este viernes 22 de mayo.

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 17:00 horas y culminará con el esperado partido inaugural entre los Guerreros de Oaxaca y los Conspiradores de Querétaro, a las 20:30 horas, como parte de la Liga Mexicana de Beisbol.

  • El estadio cuenta con capacidad para ocho mil aficionados y tecnología de última generación.
  • El complejo ofrece zonas gastronómicas, museo, planetario y áreas culturales.
  • Los boletos para el partido inaugural se agotaron.
  • Los Guerreros celebran su 30 aniversario con uniforme renovado, inspirado en la cultura prehispánica de Oaxaca y diseñado por artistas locales.
La inauguración del Estadio Yu’Va sigue programada pese al ambiente de protesta, con el partido entre Guerreros de Oaxaca y Conspiradores de Querétaro en la Liga Mexicana de Beisbol. (X/ @estadioyuva)
La inauguración del Estadio Yu’Va sigue programada pese al ambiente de protesta, con el partido entre Guerreros de Oaxaca y Conspiradores de Querétaro en la Liga Mexicana de Beisbol. (X/ @estadioyuva)

De esta manera, la expectativa entre los aficionados es alta, ya que el nuevo recinto no sólo representa un avance arquitectónico y deportivo, sino también un símbolo de identidad y orgullo para los habitantes de Oaxaca.

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