Se desata una riña entre trabajadores y padres de familia en el Estadio Yu’Va de los Guerreros de Oaxaca

Una jornada que debía mantenerse festiva en el Estadio Yu’Va, nueva sede de los Guerreros de Oaxaca, hoy terminó marcada por un enfrentamiento entre manifestantes y trabajadores.
El ambiente previo a la esperada inauguración del recinto ahora se convirtió en uno de tensión y refleja la inconformidad social que rodea la obra.
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El conflicto, originado por las denuncias de padres de familia sobre afectaciones viales y riesgos para estudiantes, escaló rápidamente hasta convertirse en una violenta riña. El nuevo recinto deportivo, pensado para modernizar y revitalizar la zona, se vio envuelto en una inesperada crisis urbana.
El Estadio Yu’Va, bajo protestas y cierres antes de abrir sus puertas
El día inició con un ambiente tenso en las inmediaciones del Estadio:
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- Madres y padres de familia de escuelas cercanas bloquearon los accesos principales al estadio.
- Se colocaron barricadas y se cerraron vialidades como el boulevard Eduardo Vasconcelos y el Crucero de la Ex Vocho.
- Denunciaron la invasión de maquinaria pesada, el cierre de calles y la falta de obras en planteles educativos.
- Retuvieron unidades del transporte público para reforzar la presión.
La circulación colapsó, con largas filas de automóviles y vecinos obligados a buscar rutas alternas. Los manifestantes anunciaron que mantendrían la protesta de manera indefinida, exigiendo respuestas concretas a las autoridades.
Violenta riña entre manifestantes y trabajadores
Cuando el bloqueo persistía, la tensión se transformó en violencia:
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- Un grupo de trabajadores de la obra intentó ingresar al estadio mientras los accesos seguían cerrados.
- Se desató una pelea con lanzamiento de piedras y agresiones físicas, resultando al menos cuatro personas lesionadas.
- Testigos relataron cómo algunos obreros fueron sometidos y arrastrados por manifestantes.
- Elementos de seguridad intervinieron para evitar que la confrontación escalara.
En este sentido, el episodio evidenció el alto nivel de malestar social y la dificultad para conciliar intereses entre comunidad, autoridades y constructores en el recinto.
Inauguración y partido inaugural ponen a Oaxaca en la mira
A pesar del clima de tensión, la inauguración oficial del Estadio Yu’Va sigue en pie y está programada para este viernes 22 de mayo.
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La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 17:00 horas y culminará con el esperado partido inaugural entre los Guerreros de Oaxaca y los Conspiradores de Querétaro, a las 20:30 horas, como parte de la Liga Mexicana de Beisbol.
- El estadio cuenta con capacidad para ocho mil aficionados y tecnología de última generación.
- El complejo ofrece zonas gastronómicas, museo, planetario y áreas culturales.
- Los boletos para el partido inaugural se agotaron.
- Los Guerreros celebran su 30 aniversario con uniforme renovado, inspirado en la cultura prehispánica de Oaxaca y diseñado por artistas locales.
De esta manera, la expectativa entre los aficionados es alta, ya que el nuevo recinto no sólo representa un avance arquitectónico y deportivo, sino también un símbolo de identidad y orgullo para los habitantes de Oaxaca.
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