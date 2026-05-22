México

Familiares confirman muerte de Blanca Adriana Vázquez tras asistir a identificar su cuerpo

La mujer asistió a una clínica estética en Puebla y posteriormente su cuerpo fue localizado en una zanja de Tlaxcala

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El cuerpo de Vázquez fue sacado a escondidas de la clínica, según videos revelados del hecho. (Capturas de pantalla)
El cuerpo de Vázquez fue sacado a escondidas de la clínica, según videos revelados del hecho. (Capturas de pantalla)

Los familiares de Blanca Adriana Vázquez Montiel confirmaron su muerte este 21 de mayo de 2026, tras acudir a identificar el cuerpo localizado en una zanja de la Colonia Santiago, en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.

Florencio Ramos, esposo de la víctima, fue el primero en dar la noticia públicamente a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. El hombre gradeció el apoyo de medios de comunicación, sociedad, familiares y autoridades durante el proceso de búsqueda, y reconoció que la movilización colectiva fue determinante para llegar al hallazgo.

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La víctima desapareció tras acudir a una clínica estética en Puebla.

La Fiscalía de la entidad donde fue localizada abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de quien o quienes resulten responsables. Hasta el momento los encargados del local donde ocurrió el crimen no han sido capturados.

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El caso tomó relevancia luego de las exigencias públicas de la familia y la difusión de un video en el que los presuntos responsables suben a Blanca a un vehículo para deshacerse de ella.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado detenciones vinculadas con la muerte de Blanca Adriana.

Florencio confirmó el deceso y agradeció el apoyo de la sociedad

“Lamentablemente no fue lo que quisiéramos, haberla encontrado con vida. Ya nos confirmaron el deceso”, dijo Florencio ante los medios.

Señaló que al momento de su declaración los trámites correspondientes aún estaban en curso.

Los familiares de la víctima realizaron la identificación del cuerpo en Tlaxcala. Crédito: Redes Sociales
Los familiares de la víctima realizaron la identificación del cuerpo en Tlaxcala. Crédito: Redes Sociales

El esposo de la víctima también subrayó la importancia del acompañamiento ciudadano: “Gracias a eso también se logró todo esto”, dijo. Además, extendió el agradecimiento a las autoridades que participaron en las diligencias.

Blanca Adriana desapareció tras un procedimiento en clínica sin cédula en Puebla

Reportes periodísticos señalan que el pasado 18 de mayo, Blanca Adriana y Florencio Ramos llegaron al consultorio Detox, en calzada Zavaleta 2511 de la capital poblana, con la intención de pedir informes sobre un tratamiento estético.

En el sitio, presuntamente la responsable del negocio los convenció de realizar la intervención ese mismo día.

El procedimiento al que fue sometida Blanca Adriana consistió en una eliminación de grasa abdominal. Una hora después de iniciada la intervención, el personal del consultorio habría enviado a Florencio Ramos a comprar una faja comprensiva, vendas y medicamentos a la plaza Galerías Serdán.

Al regresar, cerca de las 19:00 horas, encontró el local cerrado y sin rastro de su esposa ni del personal que la atendía.

Las cámaras de vigilancia de la zona registraron el momento en que tres personas trasladaron a Blanca Adriana, aparentemente inconsciente, a un Mini Cooper rojo.

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en la calzada Zavaleta, muestran a tres personas —entre ellas una mujer con uniforme médico— subiendo a Blanca Adriana a un carro antes de su desaparición. (Redes sociales)

Autoridades confirmaron la ejecución de cateos tanto en el consultorio de la calzada Zavaleta como en una propiedad del fraccionamiento El Pilar de San Andrés Cholula, vinculada al hijo de la responsable del negocio. En ese último sitio fue encontrado el vehículo involucrado en el traslado de Blanca.

información en desarrollo...

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