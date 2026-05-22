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Dua Lipa agradece tras el estreno de su show grabado en el Estadio GNP Seguros de CDMX: “Euforia, amor y entrega absoluta”

La cantante destacó la pasión de la gira que fue filmada en nuestro país

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Dua Lipa rompe en llanto antes de su último concierto en CDMX
Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

La película del concierto de Dua Lipa en Ciudad de México se estrenó hoy 21 de mayo a través de YouTube, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de revivir los shows grabados durante los días 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, con los que la cantante británica cerró su gira mundial Radical Optimism.

El material audiovisual, titulado “End of an Era (Live from Mexico)”, ya se encuentra disponible en la plataforma.

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El álbum del concierto en vivo de Dua Lipa estará disponible en todas las plataformas de streaming a partir de este 22 de mayo.

(Instagram)
(Instagram)

La relación de Dua Lipa con el público mexicano tiene antecedentes desde 2017, cuando se presentó por primera vez en el país durante el festival Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Para celebrar el estreno de su película, Dua Lipa escribió en redes sociales un mensaje destacando la pasión que se puede ver en los fans filmados para la cinta de la gira:

“Dos de los años más especiales condensados ​​en dos horas... el fin de una era. Espero que al ver y escuchar esto se perciban la euforia, el amor, la sangre, el sudor y las lágrimas, y lo más importante, el optimismo radical que todos compartimos en esta gira. Lo tendremos para siempre, así que gracias".

Así fue el concierto de Dua Lipa en México

Así fue el cover final de la británica

Esa noche en el Estadio GNP Seguros quedó marcada por una de las producciones visuales más ambiciosas que se recuerdan en la capital mexicana.

Más de 60 mil asistentes fueron testigos de cómo Dua Lipa abarcó toda su discografía, alternando entre piezas de su debut y los éxitos más recientes. La artista abrió el espectáculo con “Training Seasons”, “End of an era” y “Break my heart”, para luego dar paso a “Levitating”, uno de los temas más coreados por el público.

La puesta en escena tuvo un giro inesperado cuando un segundo escenario emergió en el centro del estadio. Desde esa plataforma elevada, Dua Lipa interpretó “Love again”, “Anything for love” y “Be the one”, lo que permitió a miles de asistentes sentir una cercanía inédita con la cantante.

La artista británica presentó un show que integró coreografías precisas, cambios de vestuario y una estética inspirada en la música disco de los setenta y ochenta.

El repertorio incluyó desde clásicos como “Physical” y “Electricity” hasta piezas recientes como “Maria”, “Illusion” y “Happy for you”. El cierre estuvo reservado para una secuencia de temas bailables: “News rules”, “Dance the night”, “Don’t start now” y “Houdini”.

La producción no solo destacó por el despliegue escénico, sino también por colaboraciones inesperadas y una selección musical que repasó todas las etapas de la carrera de la cantante. Los asistentes salieron del estadio con la impresión de haber presenciado un espectáculo donde la tecnología, el baile y la voz de Dua Lipa se fusionaron para crear una experiencia única en la Ciudad de México.

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