De camionetas blindadas a venta de frituras, cuatro escándalos golpean a la nueva Corte en menos de un año

La SCJN enfrentó críticas por compras millonarias y presuntos privilegios de sus ministros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los escándalos, las críticas y la exposición pública han marcado el periodo para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde su instalación el pasado 1 de septiembre de 2025.

De camionetas millonarias hasta videos virales, el máximo tribunal ha enfrentado cuestionamientos recurrentes sobre su congruencia con la austeridad.

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Papas, TikTok y renuncias exprés en el edificio de Pino Suárez

De acuerdo con un comunicado de la Suprema Corte, las colaboradoras presentaron su renuncia con "carácter irrevocable". Crédito: Redes sociales.

Este 21 de mayo, la SCJN informó que pidió retirar un video grabado en sus oficinas y ordenó una revisión interna tras la difusión de un comercial de botanas en TikTok.

Al menos tres colaboradoras del ministro Irving Espinosa Betanzo grabaron y subieron dos videos para la marca Snackin usando como locación el edificio de la Corte en el Centro Histórico de la CDMX. La SCJN puntualizó que ni el juez ni otro funcionario autorizaron el uso de los espacios para fines ajenos al trabajo oficial.

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La SCJN subrayó que las instalaciones solo podían emplearse para actividades jurisdiccionales o institucionales. Las colaboradoras involucradas presentaron su renuncia “con efectos inmediatos y con carácter irrevocable”. Según la SCJN, los videos ya no aparecen en las cuentas donde se difundieron y se ordenó una revisión para determinar si hubo uso indebido de recursos o tiempo laboral.

Camionetas blindadas para los ministros de la SCJN

La compra de nueve camionetas blindadas por más de 31 millones de pesos generó un debate sobre el uso de recursos públicos en la Suprema Corte. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

En enero de 2026, la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee modelo 2026, una para cada ministro de la SCJN, detonó una ola de críticas. El gasto estimado fue de 3.5 millones de pesos por unidad, sumando alrededor de 31.5 millones de pesos en total.

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La SCJN argumentó que la adquisición respondió a criterios de seguridad y normatividad interna, pero el rechazo social llevó a los ministros a anunciar que no usarían las unidades y que serían reasignadas a juzgadores en mayor riesgo.

Zapatos limpios y críticas en Querétaro

El incidente donde colaboradores de Hugo Aguilar Ortiz limpiaron su calzado en público desató una controversia sobre privilegios y austeridad en la SCJN. (Redes Sociales)

Antes de la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución el pasado 5 de febrero, cámaras captaron al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz mientras dos colaboradores limpiaban su calzado en la vía pública de Querétaro.

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El video rápidamente se volvió viral y provocó críticas sobre privilegios y actitudes contrarias a la austeridad. Aguilar Ortiz aclaró en redes sociales que el suceso fue accidental. “No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o soberbia en mi persona”, afirmó el ministro presidente luego del accidente en redes sociales. Tras la polémica, reiteró su respeto hacia su equipo y lamentó el malentendido.

Viaje en business class y debates sobre congruencia

La ministra Loretta Ortiz Ahlf fue captada viajando en clase ejecutiva a Costa Rica. (Redes Sociales)

Mientras bajaba la atención sobre las camionetas, la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue fotografiada viajando en clase ejecutiva a Costa Rica. Las imágenes circularon en redes y medios, lo que generó dudas sobre si el traslado se pagó con recursos públicos. En ese contexto, la Corte reiteraba su compromiso con el uso racional del presupuesto.

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Ortiz Ahlf explicó que el viaje tuvo fines institucionales y académicos, pues asistió al Año Judicial Interamericano y a un seminario de derechos humanos. La aclaración no evitó que se fortaleciera la percepción de incongruencia entre el discurso oficial y ciertas prácticas.

En el mismo periodo, la adjudicación de un contrato de 40 mil 600 pesos para un retrato al óleo de la ministra Lenia Batres Guadarrama también generó controversia.

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El monto equivalía a más de 128 veces el salario mínimo diario vigente. Luego de difundirse el caso, la SCJN aseguró que el retrato no se realizó, el contrato no se formalizó y no hubo pago alguno.