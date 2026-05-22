México

Estudiantes del IPN bloquean Circuito Interior para exigir la destitución de directivos

Los alumnos amenazan con mantener detenida la circulación en ambos sentidos hasta ser atendidos

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En medio de la lluvia autos sufren por bloqueos de alumnos del IPN (X/ @OVIALCDMX)
En medio de la lluvia autos sufren por bloqueos de alumnos del IPN (X/ @OVIALCDMX)

En la celebración del día del Instituto Politécnico Nacional (IPN), estudiantes negaron el paso de los automóviles que circulan en Circuito Interior, a la altura del Casco de Santo Tomás, como parte de las protestas que se han desarrollado hoy 21 de mayo.

En primera instancia, los alumnos del IPN tomaron las instalaciones del Canal Once para exigir a Mario Delgado, secretario de Educación Pública de México, una solución a su pliego petitorio, el cual se conformaría de diez puntos, incluyendo aumento al presupuesto y la democratización del IPN, sin embargo no hubo respuesta favorable de parte de las autoridades educativas, por lo que decidieron bloquear los carriles de Circuito Interior hasta que no sean atendidos.

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Alumnos del IPN bloquean Circuito Interior al no ser atendidos por Educación Pública
Alumnos del IPN bloquean Circuito Interior al no ser atendidos por Educación Pública (X / Código MX)

SEP presta atención a las demandas de estudiantes del IPN

La creación del órgano interno responde al compromiso de asegurar claridad en la administración financiera, mientras se pretende ampliar la capacidad de ingreso para aspirantes en concordancia con metas oficiales
Mario Delgado anuncia la renovación del convenio entre el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Politécnico. Crédito: X/@mario_delgado

El miércoles 20 de mayo Mario Delgado anunció la renovación del convenio de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Fundación Politécnico, con el fin de privilegiar un máximo criterio de transparencia y rendición de cuentas.

Mario Delgado dio a conocer los pormenores del nuevo convenio, como la creación de un comité de vigilancia en la Fundación Politécnico para asegurar total transparencia en el uso de los recursos, adicional al Comisariato que ya muestra.

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Asimismo, se establecerá una representación de la comunidad estudiantil en la Fundación Politécnico así como de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se eliminarán todas las aportaciones de los estudiantes, relacionadas con exámenes, inicio de cursos o inscripciones.

“Se van a hacer públicas estas peticiones que hace el Politécnico a la Fundación, así como su atención y financiamiento”, detalló el secretario de Educación Pública.

Protesta en la Secretaría de Educación Pública

Crédito: CUARTOSCURO
Crédito: CUARTOSCURO

El pasado 19 de mayo cientos de estudiantes del Politécnico Nacional se manifestaron frente a la Secretaría de Educación Pública, exigiendo a Mario Delgado la aclaración de supuestos desvíos de recursos así como la respuesta al pliego petitorio enfocado en la transparencia, incremento presupuestal y la restitución de vacantes docentes.

Los alumnos del IPN se congregaron a las afueras de la SEP, en la calle Luis González Obregón de la Ciudad de México, con la exigencia de ser atendidos directamente por Mario Delgado. Los manifestantes se negaron a dialogar con funcionarios de menor rango y condicionaron la entrega de su lista de demandas a una reunión con el secretario.

Postura de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum solicitó a la SEP la un comité para supervisar la elección democrática del próximo director general del IPN. (REUTERS / Henry Romero)
Claudia Sheinbaum solicitó a la SEP la un comité para supervisar la elección democrática del próximo director general del IPN. (REUTERS / Henry Romero)

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que solicitará a la Secretaría de Educación Pública la conformación de un comité encargado de organizar y supervisar la elección democrática del próximo director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Además, la mandataria nacional acordó el incremento del presupuesto para la institución, una de las peticiones principales del movimiento estudiantil.

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