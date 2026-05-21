Desafueran a alcaldesa Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó las acciones en sus cuentas oficiales. Crédito: Facebook - Jorge Luis Llaven Abarca i

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó este jueves 21 de mayo acciones contra servidores públicos por el delito de extorsión agravada, específicamente en los municipios de Jiquipilas y Ocozocoautla.

Mediante un mensaje oficial, el fiscal general Jorge Luis Llavén Abarca reveló la solicitud de desafuero de la presidenta municipal de Jiquipilas, Yaneth Chiu, por extorsión agravada. Asimismo, anunció existencia de una orden de aprehensión contra la directora de obras públicas del municipio.

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Además, informó la declaratoria de procedencia contra seis servidores públicos del ayuntamiento de Ocozocoautla —la síndico municipal, dos regidoras y tres regidores— acusados del mismo delito. Estos hechos estarían aislados a los ocurridos en Jiquipilas.

Minutos después de ser compartido el mensaje, la FGE Chiapas confirmó que a los siete servidores mencionados ya se les retiró el fuero por el delito de extorsión agravada.

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Jiquipilas: desafueran a alcaldesa Yaneth Chiu y piden aprehensión de directora de Obras Públicas

El Congreso del Estado retiró el fuero a la presidenta municipal de Jiquipilas, Yaneth Chiu, tras la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado.

Con la declaratoria de procedencia resuelta, la Fiscalía queda en condiciones de ejercitar la acción penal en su contra por el delito de extorsión agravada.

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Fotografía de la alcaldesa de Jiquipilas. Crédito: Gobierno de Jiquipilas

De manera paralela, la Fiscalía pidió una orden de aprehensión contra la directora de Obras Públicas municipales. A diferencia de la alcaldesa, esta funcionaria no contaba con fuero, por lo que su caso no requirió declaratoria de procedencia ante el Congreso.

De acuerdo con la investigación, ambas funcionarias habrían exigido a una víctima la cantidad de 1 millón de pesos como condición para permitirle establecer una empresa dentro del territorio del municipio de Jiquipilas.

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De acuerdo con su sitio web oficial, el ayuntamiento de Jiquipilas tiene como misión “generar políticas públicas para el desarrollo del municipio, atendiendo las necesidades prioritarias que nos lleven a mejorar las condiciones de vida de la población”, y como visión “posicionar al municipio dentro de la región y Estado como un modelo a seguir en la implementación de políticas públicas”. Ello contrasta con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que señalan la presunta extorsión.

Ocozocoautla: desafueran a seis servidores públicos investigados por extorsionar a la presidenta municipal

En un caso distinto, el Congreso del Estado también retiró el fuero a seis servidores públicos del ayuntamiento de Ocozocoautla.

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Se trata de la síndico municipal, dos regidoras y tres regidores, todos investigados por el delito de extorsión agravada.

Según la investigación de la Fiscalía, los seis funcionarios habrían exigido diversas cantidades de dinero a la presidenta municipal del ayuntamiento, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento.

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Las cantidades eran solicitadas como condición para autorizar la realización de obras en beneficio de la población de Ocozocoautla.

Con el desafuero resuelto, la Fiscalía General del Estado queda en posibilidad de proceder penalmente contra los seis servidores públicos.

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Llaven Abarca señaló que se informará de manera oportuna sobre el avance de los procedimientos en ambos casos.

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