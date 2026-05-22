Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir

La fiebre por las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se ha extendido rápidamente entre coleccionistas y aficionados en México.
La emisión de piezas alusivas a la próxima Copa del Mundo en territorio nacional ha generado gran interés, mientras miles de personas buscan cómo y dónde encontrarlas antes de que se agoten.
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El Banco de México puso en circulación una colección especial, destacando la historia, cultura y sedes del torneo. Si quieres sumarte a la colección mundialista, hoy es más sencillo conocer las sucursales y centros donde puedes adquirirlas o canjearlas.
Descubre en línea todas las sucursales disponibles
Localizar las monedas del Mundial 2026 es muy sencillo gracias a la herramienta oficial proporcionada por Banxico:
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- Accede a la plataforma UbiCanjeMx.
- Selecciona tu estado y municipio.
- Ingresa tu código postal.
- Haz clic en Buscar para ver el listado de sucursales con servicio de canje de monedas.
- El sistema muestra direcciones exactas cercanas y disponibilidad para acudir a la sucursal que mejor te convenga.
La plataforma es gratuita y está disponible en todo el país. Esta opción facilita el proceso, permitiendo que cualquier persona, sin necesidad de ser cliente bancario, pueda acceder a las monedas conmemorativas.
Límites, requisitos y métodos de canje
Al acudir a una sucursal bancaria para solicitar tus monedas, ten en cuenta las siguientes condiciones:
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- Las monedas bimetálicas de $20 pesos están disponibles desde el 18 de mayo de 2026.
- No necesitas ser cliente del banco para realizar el canje.
- Clientes bancarios: pueden solicitar sin límite de piezas, sujeto a disponibilidad.
- No clientes: pueden canjear hasta 150 piezas por operación.
- El canje está sujeto a la existencia en cada sucursal, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad antes de acudir.
Tener presentes estos detalles te permitirá planificar mejor tu visita y aprovechar al máximo la oportunidad de completar tu colección mundialista.
Puntos directos de canje y características de las monedas
Además de los bancos participantes, Banxico habilitó dos ventanillas oficiales en la Ciudad de México:
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- Gante #20, colonia Centro, Cuauhtémoc
- Calzada Legaria #691, colonia Irrigación, Miguel Hidalgo
Otras consideraciones a tomar en cuenta:
- Horario: días hábiles bancarios de 09:00 a 13:00 horas.
- Límite de hasta 10 monedas por diseño y persona, sujeto a disponibilidad.
Las monedas presentan diseños alusivos a las sedes mexicanas del Mundial 2026 y motivos nacionales, con formato dodecagonal y características únicas. Hay versiones especiales en plata y oro para coleccionistas, disponibles en puntos autorizados.
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De esta manera, consultar la plataforma y conocer los requisitos te ayudará a asegurar tu pieza antes de que se agoten, convirtiendo tu visita en una experiencia sencilla y exitosa.
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