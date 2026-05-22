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Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir

El lanzamiento de las piezas bimetálicas conmemorativas desata un interés masivo entre coleccionistas y aficionados

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Primer plano de monedas bimetálicas doradas y plateadas de la Copa Mundial FIFA 2026 con grabados de fútbol y cultura. Se ve el logo del Banco de México.
La nueva plataforma del Banco de México permite localizar fácilmente sucursales y centros de canje en todo el país, facilitando que cualquier persona complete su colección antes de que se agoten. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre por las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se ha extendido rápidamente entre coleccionistas y aficionados en México.

La emisión de piezas alusivas a la próxima Copa del Mundo en territorio nacional ha generado gran interés, mientras miles de personas buscan cómo y dónde encontrarlas antes de que se agoten.

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Un padre y sus dos hijos, con camisetas de México, insertan monedas del Mundial en un álbum. Montones de monedas doradas y plateadas están en la mesa de madera.
La fiebre por las monedas conmemorativas del Mundial 2026 impulsa el interés entre coleccionistas y aficionados en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de México puso en circulación una colección especial, destacando la historia, cultura y sedes del torneo. Si quieres sumarte a la colección mundialista, hoy es más sencillo conocer las sucursales y centros donde puedes adquirirlas o canjearlas.

Descubre en línea todas las sucursales disponibles

Localizar las monedas del Mundial 2026 es muy sencillo gracias a la herramienta oficial proporcionada por Banxico:

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  • Accede a la plataforma UbiCanjeMx.
  • Selecciona tu estado y municipio.
  • Ingresa tu código postal.
  • Haz clic en Buscar para ver el listado de sucursales con servicio de canje de monedas.
  • El sistema muestra direcciones exactas cercanas y disponibilidad para acudir a la sucursal que mejor te convenga.
La plataforma UbiCanjeMx permite checar sucursales y disponibilidad de monedas conmemorativas del Mundial 2026, sin costo para el usuario. (Captura de pantalla)
La plataforma UbiCanjeMx permite checar sucursales y disponibilidad de monedas conmemorativas del Mundial 2026, sin costo para el usuario. (Captura de pantalla)

La plataforma es gratuita y está disponible en todo el país. Esta opción facilita el proceso, permitiendo que cualquier persona, sin necesidad de ser cliente bancario, pueda acceder a las monedas conmemorativas.

Límites, requisitos y métodos de canje

Al acudir a una sucursal bancaria para solicitar tus monedas, ten en cuenta las siguientes condiciones:

  • Las monedas bimetálicas de $20 pesos están disponibles desde el 18 de mayo de 2026.
  • No necesitas ser cliente del banco para realizar el canje.
  • Clientes bancarios: pueden solicitar sin límite de piezas, sujeto a disponibilidad.
  • No clientes: pueden canjear hasta 150 piezas por operación.
  • El canje está sujeto a la existencia en cada sucursal, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad antes de acudir.
El Banco de México lanzó una colección especial de monedas alusivas a la Copa del Mundo 2026, resaltando los símbolos, historia y cultura nacionales. (X/ @Banxico)
El Banco de México lanzó una colección especial de monedas alusivas a la Copa del Mundo 2026, resaltando los símbolos, historia y cultura nacionales. (X/ @Banxico)

Tener presentes estos detalles te permitirá planificar mejor tu visita y aprovechar al máximo la oportunidad de completar tu colección mundialista.

Puntos directos de canje y características de las monedas

Además de los bancos participantes, Banxico habilitó dos ventanillas oficiales en la Ciudad de México:

  • Gante #20, colonia Centro, Cuauhtémoc
  • Calzada Legaria #691, colonia Irrigación, Miguel Hidalgo

Otras consideraciones a tomar en cuenta:

  • Horario: días hábiles bancarios de 09:00 a 13:00 horas.
  • Límite de hasta 10 monedas por diseño y persona, sujeto a disponibilidad.
Estas son las monedas que circularán en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Cortesía
Las monedas del Mundial 2026 presentan diseños dodecagonales únicos; existen ediciones especiales en plata y oro para coleccionistas. - crédito Cortesía

Las monedas presentan diseños alusivos a las sedes mexicanas del Mundial 2026 y motivos nacionales, con formato dodecagonal y características únicas. Hay versiones especiales en plata y oro para coleccionistas, disponibles en puntos autorizados.

De esta manera, consultar la plataforma y conocer los requisitos te ayudará a asegurar tu pieza antes de que se agoten, convirtiendo tu visita en una experiencia sencilla y exitosa.

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