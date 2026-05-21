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Cuánto ganará Matias Almeyda en Rayados de Monterrey

La llegada de Almeyda a Rayados de Monterrey lo perfilaría como el entrenador mejor pagado de la Liga MX

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El argentino habría ya firmó con Rayados. EFE/ Fernando Villar
El argentino habría ya firmó con Rayados. EFE/ Fernando Villar

La llegada de Matías Almeyda al banquillo de Rayados de Monterrey ha sido uno de los movimientos más relevantes del mercado de la Liga MX.

El club regiomontano, decidido a recomponer su proyecto tras una temporada adversa, firmó al entrenador argentino para dirigir al plantel a partir de la próxima campaña.

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En el contexto de la Liga MX, el tema de los salarios de los directores técnicos ha cobrado notoriedad en las últimas semanas.

Distintas fuentes han abordado el contraste entre lo que perciben entrenadores de equipos protagonistas, como Efraín Juárez en Pumas UNAM y André Jardine en América, frente a lo que se proyecta para Almeyda en su nuevo desafío.

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Entre la información difundida se indica que el salario de Efraín Juárez rondaría el millón y 700 mil pesos anuales en Pumas, mientras que André Jardine, actual técnico del América, recibiría una cifra similar, según reportes.

Estas cantidades quedan por debajo de lo que se especula para el nuevo estratega de Monterrey.

Rayados depositó su confianza en Matías Almeyda tras analizar su recorrido previo en el fútbol mexicano y su experiencia internacional, bajo la premisa de reforzar al equipo en el corto plazo.

El técnico argentino llegará a la sultana del norte para intentar regresar a la Pandilla a lo más alto del futbol mexicano.
El técnico argentino llegará a la sultana del norte para intentar regresar a la Pandilla a lo más alto del futbol mexicano. (TW Rayados de Monterrey)

El salario de Matías Almeyda en Rayados

Diversos reportes señalan que el contrato de Almeyda lo posicionaría entre los entrenadores mejor remunerados del fútbol mexicano. Las publicaciones consultadas indican que el argentino firmó por dos años y que recibiría alrededor de 5 millones de dólares anuales.

Esta cifra, según los informes, supera ampliamente la de la mayoría de sus colegas en la Liga MX, como el de Antonio Mohamed, que percibiría alrededor de 4 millones de dólares.

Además, se menciona que Almeyda habría recibido ofertas del fútbol de Arabia Saudita, lo que aumentó la competencia entre clubes interesados y, por consiguiente, su salario potencial.

Distintos medios afirman que, de confirmarse el monto estimado, Matías Almeyda se ubicaría en la cima de los contratos para entrenadores en México, marcando un precedente en el mercado nacional.

Matías Almeyda fue despedido en Sevilla
Almeyda fue despedido del Sevilla.

Impacto del arribo de Almeyda en el mercado de técnicos

El desembarco de Almeyda en Rayados de Monterrey influye directamente en las negociaciones futuras entre directores técnicos y equipos mexicanos.

De esta manera, sentaría un precedente para futuras negociaciones entre técnicos que pudieran llegar al futbol mexicano y sean de renombre al de negociar con algún club de Liga MX.

La cuantiosa inversión revela la apuesta estratégica de Rayados de Monterrey para persuadir a Matías Almeyda, exdirector técnico del AEK Atenas, de liderar el nuevo proyecto deportivo del club.

En la directiva de Rayados de Monterrey ven en el argentino la figura idónea para impulsar de inmediato el protagonismo de un plantel concebido para competir por campeonatos en el ámbito nacional e internacional.

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