Scooters y bicicletas eléctricas en CDMX: este será el costo de tramitar placas, licencia y gastos adicionales para circular en 2026

Un ciclista con chaleco reflectante transita por la ciclovía exclusiva de la Ciudad de México, con el Ángel de la Independencia y edificios modernos al fondo, destacando la infraestructura urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, la Ciudad de México exigirá que los usuarios de scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia —aquellos que superen los 25 km/h o cuenten con motores entre 250 watts y 1 kilowatt— tramiten placas y licencia, conforme a la reforma publicada en la Gaceta Oficial y los lineamientos de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El trámite de emplacamiento tendrá un costo de $709 pesos por las placas. Para circular, el conductor deberá contar con una licencia tipo A1 (costo: $572 pesos) o tipo A2 (costo: $1,142 pesos), las mismas que se requieren para motocicletas. También será obligatorio portar tarjeta de circulación, engomado de registro y, en el caso de vehículos exentos (motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h), un holograma de identificación.

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Costos oficiales y requisitos para circular

Placa para scooters/bicicletas eléctricas: $709 pesos

$709 pesos Licencia tipo A1 (scooters/bicicletas eléctricas): $572 pesos

$572 pesos Licencia tipo A2: $1,142 pesos

$1,142 pesos Tarjeta de circulación y engomado: Incluidos en proceso oficial

Incluidos en proceso oficial Holograma para exentos: Sin costo extra, pero obligatorio para baja potencia

Sin costo extra, pero obligatorio para baja potencia Documentación obligatoria:

- Identificación oficial - Factura o documento de propiedad - Comprobante de domicilio reciente - Línea de captura pagada - Licencia correspondiente

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Precio de casco tipo motociclista en CDMX

El uso de casco certificado será obligatorio para todos los conductores de estos vehículos.

Precio mínimo casco certificado (DOT/ECE): $1,350 pesos

$1,350 pesos Rango promedio en tiendas físicas: $1,350 a $2,000 pesos

$1,350 a $2,000 pesos Marcas y precios habituales:

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- LS2: $2,490 a $3,990 pesos

- Sharft: $1,899 a $2,500 pesos

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- HJC: $1,795 a $2,795 pesos

Disponibilidad: Tiendas especializadas, Amazon, Mercado Libre

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Total estimado mínimo para cumplir la ley (mayo 2026)

Accesorios de seguridad para motociclista, incluyendo chamarra negra, guantes, casco, llave y lentes como elementos indispensables de protección – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Placa: $709 pesos

Licencia A1: $572 pesos

Casco básico certificado: $1,350 pesos

Total mínimo: $2,631 pesos

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Si se elige Licencia A2: $3,201 pesos

Periodos, fechas y proceso de regularización

A partir del 1 de julio de 2026:

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- Vehículos nuevos deberán venderse ya emplacados desde el punto de venta - Comienza el registro y la tramitación para vehículos existentes

Hasta el 20 de noviembre de 2026:

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- Plazo límite para regularizar vehículos adquiridos antes de julio

Desde el 1 de septiembre de 2026:

- Inician las multas y sanciones por incumplimiento

Multas y sanciones económicas

Circular sin placas o licencia: 10 UMAs (aprox. $1,130 pesos)

Reincidencia o vías restringidas: hasta 30 UMAs ($3,394 pesos)

Sin casco, luces o elementos reflectantes: 10-20 UMAs ($1,130 - $2,260 pesos)

Remisión al depósito: En infracciones graves

Restricción de circulación:

- Solo mayores de edad

- Prohibido en banquetas, ciclovías, carriles bus, vías rápidas >50 km/h

Excepciones y condiciones adicionales

Bicicletas eléctricas de pedaleo asistido (motor <250 watts, máx. 25 km/h):

- Exentas de placas y licencia - Obligatorio portar holograma oficial

Unidades emplacadas en otra entidad:

- Registro obligatorio en CDMX

Responsabilidad de comercializadoras:

- Entregar vehículos nuevos ya emplacados desde julio de 2026

Los lineamientos completos y la plataforma digital para trámites estarán disponibles en el portal institucional de la Secretaría de Movilidad.

Excepciones y condiciones adicionales

Infografía detallada que compara las características técnicas, requisitos legales y restricciones de uso entre los Vehículos Eléctricos Motorizados Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bicicletas eléctricas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h quedarán exentas del emplacamiento y la licencia, pero deberán portar un holograma oficial expedido por la Semovi. El registro será obligatorio incluso si la unidad tiene placas de otra entidad federativa, con el objetivo de integrar un padrón confiable en la Ciudad de México.

Los lineamientos completos y el acceso a la plataforma digital para trámites estarán disponibles en el portal de la Secretaría de Movilidad. Las empresas comercializadoras serán responsables de entregar los vehículos nuevos ya emplacados a partir del 1 de julio de 2026.