Movimiento Ciudadano pide incluir juicio político contra Rubén Rocha Moya en periodo extraordinario del Congreso

Movimiento Ciudadano impulsa juicio político contra gobernador de Sinaloa con licencia.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, solicitó que el juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea incluido en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso previsto para el 26 de mayo.

Durante la discusión legislativa, el legislador pidió instalar la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados para atender los juicios políticos pendientes, entre ellos el promovido contra el mandatario sinaloense, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Vázquez Ahued sostuvo que las investigaciones deben realizarse en México y criticó la falta de avances en el caso.

Exigen juicio político a Rocha Moya.

Además, señaló que, independientemente de las iniciativas anunciadas por el Gobierno federal para combatir la infiltración del crimen organizado en la política, las autoridades mexicanas ya cuentan con facultades para investigar y aplicar la ley.

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PAN intensifica ofensiva contra Rocha Moya y Morena

El Partido Acción Nacional presentó formalmente una solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados con el objetivo de impedir que Rocha Moya pueda reincorporarse al cargo tras haber solicitado licencia temporal el pasado 2 de mayo de 2026.

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el caso de Sinaloa representa una muestra de la presunta relación entre Morena y grupos criminales.

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PAN exige juicio político contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado.| Foto: Senado de la República

El legislador exigió la detención inmediata del gobernador con licencia, su extradición y la desaparición de poderes en la entidad.

En conferencia de prensa, Anaya aseguró que desde el proceso electoral de 2021 existían denuncias sobre presunta intervención del crimen organizado en Sinaloa, incluyendo intimidaciones y restricciones a candidatos de oposición.

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Entre las principales exigencias del PAN destacan:

Detención inmediata de Rubén Rocha Moya con fines de extradición.

Inicio de juicio político e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Declaratoria de desaparición de poderes en Sinaloa .

Investigación sobre presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado .

Intervención de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.

Senado vive tensión por acusaciones y ausencia de Enrique Inzunza

La discusión política escaló durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde la senadora Lilly Téllez lanzó críticas contra Morena por la ausencia del senador Enrique Inzunza Cázarez, también mencionado en señalamientos realizados por autoridades estadounidenses.

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Enrique Inzunza Cázarez fue mencionado en el debate político sobre el caso Sinaloa.

Entre gritos desde tribuna, la legisladora expresó: “Qué asco los narcopolíticos”, mientras se desarrollaba el debate sobre la situación política en Sinaloa y las investigaciones abiertas.

El PAN también sostuvo que el senador morenista enfrenta señalamientos similares a los de Rocha Moya, aunque hasta el momento no existen procesos judiciales abiertos en México en su contra.

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Sheinbaum confirma ficha roja de Interpol contra Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con una ficha roja de Interpol derivada de órdenes de aprehensión emitidas por autoridades estadounidenses.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las alertas internacionales fueron activadas tras las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra políticos y exfuncionarios de Sinaloa presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado.

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Bloqueo de cuentas a Rocha Moya responde a protocolos automáticos: Sheinbaum. (Presidencia)

Sheinbaum aclaró que el Gobierno mexicano no tiene obligación legal de mantener vigilancia especial sobre los señalados dentro del país, aunque reconoció que podrían ser detenidos si abandonan territorio nacional.

La presidenta también informó que Rocha Moya permanece en Sinaloa y aún cuenta con resguardo de seguridad proporcionado por la Guardia Nacional, luego de una evaluación de riesgo realizada por autoridades federales.

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Juicio político sigue en fase inicial en Cámara de Diputados

Pese a la presión de la oposición, el procedimiento legislativo todavía se encuentra en sus primeras etapas.

Para que el juicio político avance, la Subcomisión de Examen Previo deberá analizar si la solicitud presentada cumple con los requisitos legales y si existen elementos suficientes para iniciar el proceso.

La Cámara de Diputados analiza la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya.

En caso de ser aprobada, la solicitud pasaría a la Comisión Jurisdiccional y posteriormente al Pleno de la Cámara de Diputados, que actuaría como órgano acusador.

Finalmente, el Senado tendría la responsabilidad de fungir como Jurado de Sentencia.

Hasta ahora, Morena y sus aliados no han respaldado la propuesta de incluir el caso de Rocha Moya en el próximo periodo extraordinario, mientras continúan las tensiones políticas por las investigaciones abiertas tanto en México como en Estados Unidos.