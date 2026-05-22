México

Movimiento Ciudadano pide incluir juicio político contra Rubén Rocha Moya en periodo extraordinario del Congreso

Legisladores de oposición presionan para que la Cámara de Diputados active el proceso contra el mandatario sinaloense señalado por autoridades de Estados Unidos

Guardar
Google icon
Movimiento Ciudadano impulsa juicio político contra gobernador de Sinaloa con licencia.
Movimiento Ciudadano impulsa juicio político contra gobernador de Sinaloa con licencia.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, solicitó que el juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea incluido en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso previsto para el 26 de mayo.

Durante la discusión legislativa, el legislador pidió instalar la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados para atender los juicios políticos pendientes, entre ellos el promovido contra el mandatario sinaloense, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

PUBLICIDAD

Vázquez Ahued sostuvo que las investigaciones deben realizarse en México y criticó la falta de avances en el caso.

Exigen juicio político a Rocha Moya.

Además, señaló que, independientemente de las iniciativas anunciadas por el Gobierno federal para combatir la infiltración del crimen organizado en la política, las autoridades mexicanas ya cuentan con facultades para investigar y aplicar la ley.

PUBLICIDAD

PAN intensifica ofensiva contra Rocha Moya y Morena

El Partido Acción Nacional presentó formalmente una solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados con el objetivo de impedir que Rocha Moya pueda reincorporarse al cargo tras haber solicitado licencia temporal el pasado 2 de mayo de 2026.

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el caso de Sinaloa representa una muestra de la presunta relación entre Morena y grupos criminales.

PAN exige juicio político contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado.| Foto: Senado de la República
PAN exige juicio político contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado.| Foto: Senado de la República

El legislador exigió la detención inmediata del gobernador con licencia, su extradición y la desaparición de poderes en la entidad.

En conferencia de prensa, Anaya aseguró que desde el proceso electoral de 2021 existían denuncias sobre presunta intervención del crimen organizado en Sinaloa, incluyendo intimidaciones y restricciones a candidatos de oposición.

Entre las principales exigencias del PAN destacan:

  • Detención inmediata de Rubén Rocha Moya con fines de extradición.
  • Inicio de juicio político e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
  • Declaratoria de desaparición de poderes en Sinaloa.
  • Investigación sobre presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.
  • Intervención de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.

Senado vive tensión por acusaciones y ausencia de Enrique Inzunza

La discusión política escaló durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde la senadora Lilly Téllez lanzó críticas contra Morena por la ausencia del senador Enrique Inzunza Cázarez, también mencionado en señalamientos realizados por autoridades estadounidenses.

Enrique Inzunza Cázarez fue mencionado en el debate político sobre el caso Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázarez fue mencionado en el debate político sobre el caso Sinaloa.

Entre gritos desde tribuna, la legisladora expresó: “Qué asco los narcopolíticos”, mientras se desarrollaba el debate sobre la situación política en Sinaloa y las investigaciones abiertas.

El PAN también sostuvo que el senador morenista enfrenta señalamientos similares a los de Rocha Moya, aunque hasta el momento no existen procesos judiciales abiertos en México en su contra.

Sheinbaum confirma ficha roja de Interpol contra Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con una ficha roja de Interpol derivada de órdenes de aprehensión emitidas por autoridades estadounidenses.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las alertas internacionales fueron activadas tras las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra políticos y exfuncionarios de Sinaloa presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado.

Bloqueo de cuentas a Rocha Moya responde a protocolos automáticos: Sheinbaum. (Presidencia)

Sheinbaum aclaró que el Gobierno mexicano no tiene obligación legal de mantener vigilancia especial sobre los señalados dentro del país, aunque reconoció que podrían ser detenidos si abandonan territorio nacional.

La presidenta también informó que Rocha Moya permanece en Sinaloa y aún cuenta con resguardo de seguridad proporcionado por la Guardia Nacional, luego de una evaluación de riesgo realizada por autoridades federales.

Juicio político sigue en fase inicial en Cámara de Diputados

Pese a la presión de la oposición, el procedimiento legislativo todavía se encuentra en sus primeras etapas.

Para que el juicio político avance, la Subcomisión de Examen Previo deberá analizar si la solicitud presentada cumple con los requisitos legales y si existen elementos suficientes para iniciar el proceso.

La Cámara de Diputados analiza la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya.
La Cámara de Diputados analiza la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya.

En caso de ser aprobada, la solicitud pasaría a la Comisión Jurisdiccional y posteriormente al Pleno de la Cámara de Diputados, que actuaría como órgano acusador.

Finalmente, el Senado tendría la responsabilidad de fungir como Jurado de Sentencia.

Hasta ahora, Morena y sus aliados no han respaldado la propuesta de incluir el caso de Rocha Moya en el próximo periodo extraordinario, mientras continúan las tensiones políticas por las investigaciones abiertas tanto en México como en Estados Unidos.

Temas Relacionados

Movimiento CiudadanoRubén Rocha MoyaCámara de DiputadosPANJuicio PolíticoEEUUSenado de la RepúblicaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

El sujeto capturado fue identificado como operador de la estructura delictiva

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Así fue el intercambio de palabras que derivó en un ataque y una detención

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir

El lanzamiento de las piezas bimetálicas conmemorativas desata un interés masivo entre coleccionistas y aficionados

Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir

Familiares confirman muerte de Blanca Adriana Vázquez tras asistir a identificar su cuerpo

La mujer asistió a una clínica estética en Puebla y posteriormente su cuerpo fue localizado en una zanja de Tlaxcala

Familiares confirman muerte de Blanca Adriana Vázquez tras asistir a identificar su cuerpo

De camionetas blindadas a venta de frituras, cuatro escándalos golpean a la nueva Corte en menos de un año

El periodo de septiembre de 2025 a mayo de 2026 estuvo marcado por gastos controvertidos, videos virales y decisiones polémicas

De camionetas blindadas a venta de frituras, cuatro escándalos golpean a la nueva Corte en menos de un año
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Desafueran a alcaldesa Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada

Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales

CNI se deslinda de Tlacos y de las declaraciones de pobladores que piden intervención de Trump en Guerrero

Denuncian nuevos ataques del CJNG contra La Cofradía, comunidad nahua de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Dua Lipa agradece tras el estreno de su show grabado en el Estadio GNP Seguros de CDMX: “Euforia, amor y entrega absoluta”

Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Andrea del Val revela entre lágrimas por qué fue agredida por el estilista de Fátima Bosch

LP en México: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir

Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: se juega la ida de la Gran Final de Liga MX entre celestes y auriazules

Se desata una riña entre trabajadores y padres de familia en el Estadio Yu’Va de los Guerreros de Oaxaca

Cuánto ganará Matías Almeyda en Rayados de Monterrey

¿Quién será local en Ciudad Universitaria?: las voces de los protagonistas Pumas vs Cruz Azul en la gran final de Liga MX