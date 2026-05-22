5 factores que ponen al ajolote al borde de la extinción en vida salvaje en la Ciudad de México

La vida silvestre de esta especie mexicana está amenazada por la pérdida de su hogar y la llegada de nuevos depredadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajolote, símbolo único de la biodiversidad mexicana, enfrenta serios desafíos para sobrevivir en su entorno natural dentro de la Ciudad de México.

La transformación del sistema lacustre de Xochimilco, la contaminación del agua y la presencia de especies invasoras han puesto en riesgo a esta especie endémica.

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Además, la expansión urbana y la pérdida de hábitat han reducido drásticamente sus poblaciones en vida silvestre. Entender los retos que enfrenta el ajolote es fundamental para impulsar acciones que aseguren su conservación y recuperación en los canales de Xochimilco.

El ajolote es un símbolo de la biodiversidad mexicana en grave riesgo de extinción en la Ciudad de México.

5 razones por las cuáles el ajolote es una animal casi extinto en vida salvaje en la Ciudad de México

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las siguientes son las cinco razones principales por las que el ajolote (Ambystoma mexicanum) está al borde de la extinción en vida salvaje en la Ciudad de México:

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Pérdida y fragmentación de hábitat: El crecimiento urbano y la expansión de la mancha urbana han reducido drásticamente el sistema lacustre de Xochimilco y Chalco, donde habita el ajolote. La reducción de canales y humedales limita sus espacios para alimentarse y reproducirse. Contaminación del agua: El vertido de aguas residuales, desechos industriales y pesticidas en los canales y lagos de Xochimilco degrada la calidad del agua, afectando la salud y supervivencia de los ajolotes. Introducción de especies invasoras: Peces como la tilapia y la carpa, introducidos para consumo humano, compiten por alimento, depredan huevos y larvas de ajolote y alteran el ecosistema acuático. Extracción ilegal y comercio: La captura de ajolotes para venta como mascotas, uso en investigaciones y medicina tradicional reduce las poblaciones silvestres. Cambio climático: Las alteraciones en la temperatura y las lluvias afectan la estabilidad del hábitat acuático, disminuyendo la disponibilidad de agua y afectando los ciclos reproductivos del ajolote.

La pérdida de hábitat en Xochimilco y Chalco ha reducido drásticamente las poblaciones silvestres de ajolote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 acciones que podrían devolver a los ajolotes a su habitad natural en la ciudad de México

Por su parte, las siguientes son cinco acciones que podrían ayudar a devolver a los ajolotes a su hábitat natural en la Ciudad de México y favorecer su recuperación en vida silvestre:

Restaurar y conservar los canales y humedales de Xochimilco: Rehabilitar el sistema lacustre, limpiar los canales y reforestar las chinampas para recuperar el entorno que los ajolotes necesitan para vivir, alimentarse y reproducirse. Controlar la contaminación del agua: Mejorar el tratamiento de aguas residuales, reducir el vertido de desechos y promover prácticas agrícolas sostenibles para garantizar agua limpia y de calidad en los canales. Eliminar o controlar especies invasoras: Implementar programas para retirar o controlar poblaciones de tilapia, carpa y otros peces exóticos que depredan y compiten con los ajolotes, restableciendo el equilibrio ecológico del hábitat. Reintroducción de ajolotes criados en cautiverio: Criar ajolotes en laboratorios y centros especializados para su posterior liberación en zonas recuperadas y monitoreadas, asegurando condiciones adecuadas para su supervivencia. Educación ambiental y participación comunitaria: Involucrar a habitantes locales, agricultores y visitantes en la protección del ajolote y su hábitat, difundiendo la importancia de la especie y fomentando prácticas responsables en la zona de Xochimilco.

Acciones clave para la recuperación incluyen la restauración y conservación de los humedales y canales de Xochimilco. Mexico, March 10, 2026. REUTERS/Raquel Cunha